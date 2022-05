Geissenovci vzbudili v Štiavnici rozruch. Potrebuje ich mesto? Primátorka vraví, že vítaný je každý

Milionárska rodina, ktorá dráždi aj ohuruje - to sú kontroverzní Geissenovci. Na Slovensko ich pozval minister hospodárstva Richard Sulík (SaS). Tak ako všade, aj v Banskej Štiavnici vyvolal ich príchod vášne.

Manželia Carmen (57) a Robert (58) a ich dcéry Shania (17) s Davinou (18) sú známi z nemeckej reality šou o „ťažkom živote milionárov“. Podľa Sulíka je ich prítomnosť v našej krajine „extrémne výdatnou a silnou pomocou pre náš cestovný ruch“. Na Slovensko, kde natočia tri diely do svojho seriálu, pricestovali minulý piatok. V historickej Banskej Štiavnici mali pôvodne stráviť tri dni, no nakoniec z toho bola len jednodňová „rýchlovka“. Prišli v utorok krátko poobede a zdržali sa niekoľko hodín.

V centre mesta ochotne pózovali s ľuďmi, ktorí sa s nimi chceli fotografovať. Všade ich sprevádzal hlúčik „fanúšikov“ rôzneho veku – deti, tínedžeri, tridsiatnici aj dôchodcovia. Niektorí reagovali nadšenými výkrikmi, iní úsmevmi. „Sympatickí ľudia,“ podotkol mladý muž. Okolo práve prechádzala pani v stredných rokoch, ktorá s ním nesúhlasila a nechápavo krútila hlavou. „Toto majú byť akože celebrity? Akým prínosom sú pre tento svet?“ poznamenala. Našli sa však aj takí, ktorí komentovali prítomnosť milionárov v banskom meste oveľa tvrdšie. „Hnoj, odpad. Sulík nám zariadil, že budeme šťastnejší, lebo sme videli pripečenú rodinku. Nech radšej rieši chudobu, ktorá Slovensku vo veľkom hrozí,“ reagovali ďalší miestni.

Niektorí sú presvedčení, že bulvarizáciu Štiavnica vôbec nepotrebuje a takáto návšteva je len obyčajným cirkusom. Primátorka Nadežda Babiaková s tým ale nesúhlasí. Osobne Geissenovcov prijala na radnici a ukázala im obradnú sieň.

„Priblížila som im históriu nášho mesta a odporučila, čo sa tu oplatí najviac vidieť. Napríklad Trojičné námestie, Banku lásky, areál budov Baníckej akadémie či technické pamiatky. Boli veľmi milí,“ povedala Babiaková. Keďže v meste boli v podstate len na otočku, všetko podľa nej išlo veľmi rýchlo.

Primátorka pripomenula, že Štiavnica žije najmä cestovným ruchom, ktorý vytvára aj pracovné príležitosti. „Zamestnanosť je tu v tejto oblasti takmer najväčšia,“ podotkla. To, že miestni sú rozdelení na dva tábory, pričom jedných spomínaná návšteva nadchla a iných znechutila, Babiaková vníma.

„Viem, že je to kontroverzné, ale v našom meste je každý vítaný. To hovorím vždy a všade, Štiavnica má otvorenú náruč pre všetkých ľudí, ktorí sem prídu,“ podčiarkla. Zopakovala, že mesto žije cestovným ruchom. „Toto je taká bezplatná reklama. Priznám sa, že ja tú ich šou v televízii veľmi nepozerám, no sú takí, ktorí ju sledujú. Štiavnica je jedným z najnavštevo­vanejších slovenských miest a takto sa o nej možno dozvedia aj tí, ktorí o nej nikdy nepočuli. V Nemecku či inde,“ doplnila primátorka.

Podobný názor majú aj prevádzkovatelia kaviarní, reštaurácií či predajní suvenírov. Spolumajiteľ múzea Banka lásky Ján Majsniar si myslí, že návšteva Geissenovcov je pre mesto prínosom. „Ja nie som cieľovou skupinou ich seriálu, ale tým, že časti natočené v Štiavnici odvysielajú niekedy budúci rok vo svete, môžu sa o nás dozvedieť viacerí,“ mieni. Každé zviditeľnenie je podľa neho dobré.

A keďže milionári navštívili aj jeho múzeum, mal možnosť sledovať ich zblízka. Ako na neho pôsobili? „Spokojne. Veľmi sa im tu páčilo, boli očarení. Ľúbostný príbeh Maríny a Sládkoviča asi najviac zaujal ich staršiu dcéru Davinu. Užili si to ale všetci, rodičia aj dcéry,“ poznamenal Majsniar.

To, že niektorí Štiavničania ich nevnímajú pozitívne, je podľa neho tým, že v ostatných rokoch zaznamenali v meste prudký nárast turizmu. „Ten má aj svoje negatívne dosahy. Majú pocit, že im to prináša viac obmedzovania ako úžitku. Nemajú z toho primárny, skôr sekundárny prínos – že mesto sa rozvíja, je krajšie a veľa iných vecí,“ dodal.