Lenč: Koniec koalície? Matovič len konšpiruje

„V stredu sa stalo, že SaS neodišla a neprijal sa ani žiadny balíček protiinflačnej pomoci. Ukázalo sa teda, že Igor Matovič opäť konšpiruje. Tiež sa ukázalo, že vláda 21. apríla predstavila veľký balíček s rôznymi podpornými zmenami pre ľudí bez riešenia ich financovania. A dodnes stále nevieme, akým spôsobom sa to bude financovať ani kedy by to mala vláda schváliť a predložiť do parlamentu. To vôbec nesvedčí o tom, že by sa mal blížiť nejaký rozpad koalície. To podľa mňa nie je najhorúcejšia téma,“ hodnotí politológ.

A prečo sa Matovič snaží tlačiť na vyvolanie koaličnej krízy? „Z rovnakého dôvodu, ako keď včera prišiel s tvrdením, že poslankyne Romana Tabák a Katarína Hatráková boli vylúčené z poslaneckého klubu OĽaNO kvôli SaS, ktorá vraj chce takto zabrániť prijatiu ústavného zákona. Ak sa vyhneme nejakým psychologickým hodnoteniam jeho povahy, sú to jednoducho konšpirácie Igora Matoviča, ktoré sú spôsobom jeho politických hier a snahy nejakým spôsobom mediálne zaujať,“ hovorí Lenč.

„Možno sa takto len snaží prekryť neschopnosť vlády urobiť to, čo urobiť má aj chce, ale nedarí sa jej to. Veď keď sa pozrieme na pôsobenie Matoviča ako ministra financií, môžeme si všimnúť jeden spoločný znak. Už začiatkom mája 2021 predstavoval veľkú daňovo-odvodovú reformu, na jeseň veľkú daňovú revolúciu, teraz zas balíček pomoci. Všetky sa však skončili podobne – vyšumeli do stratena. Popri tom Igor Matovič opakovane útočí na stranu SaS a hovorí o rozpade koalície,“ dodal politológ.