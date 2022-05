Matovič ide Lengvarskému po krku. Aj pre dlhy nemocníc, vzrástli na 1,8 miliardy eur

Plán obnovy je historickou šancou pre slovenské zdravotníctvo. Vyše miliardy eur je pripravených na výstavbu nemocníc, podporu duševného zdravia, zlepšenie podmienok pre zdravotníkov a moderné služby pacientom. Ak však štát nepostaví do troch rokov nové nemocnice či niektoré nezrekonštruuje, o peniaze príde.

„Ministerstvo zdravotníctva otáľa s realizáciou výstavby a rekonštrukciou nemocníc,“ vyhlásil minister financií Igor Matovič (OĽaNO). Dodal, že tak ako jeho, tak to mrzí aj premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO). Prvé plány nových nemocníc mali byť predstavené v apríli. Nestalo sa tak a minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO) presunul termín na september.

„Čas sa kráti a potom to nestihneme. Minister Lengvarský je zrelý na výmenu,“ vyhlásil Matovič. Dodal, že Lengvarského predchodca Marek Krajčí (OĽaNO) by sa na ministerskú stoličku vrátiť nemohol, dôvodom sú nezhody v koalícii. Slovensko však má čas investovať peniaze do roku 2026. Na otázku, či bude Matovič apelovať na Hegera, aby ministra Lengvarského odvolal, odpovedal, že „párkrát sa tak už stalo“.

„Naznačil som mu, že tento človek je zrelý na odvolanie. Na ťahu je premiér,“ dodal. Financmajster Matovič Lengvarskému vyčíta i to, že napriek tomu, že v septembri 2020 uvoľnilo ministerstvo financií 575 miliónov eur na oddlženie nemocníc, ani k dnešnému dňu sa tak nestalo. Dlh nemocníc zatiaľ narástol na 1,8 miliardy eur a Matovič tvrdí, že to je „ťažký hriech ministra zdravotníctva“.

Zlyhanie vlády

Štát by mal financie z plánu obnovy určené na výstavbu nemocníc využiť na vznik viac ako tisíc nových lôžok a 850 rekonštru­ovaných lôžok. „Upozorňovali sme ešte pred schválením zdravotníckych cieľov plánu obnovy, že najmä výstavba nových nemocníc, ktorá sa musí stihnúť do roku 2026, je v našich podmienkach a po zlých skúsenostiach s veľkými štátnymi stavebnými zákazkami príliš ambiciózny a riskantný míľnik,“ zdôraznil zdravotnícky analytik a riaditeľ inštitútu INEKO Dušan Zachar.

Dodáva, že každým dňom nečinnosti a odsúvania potrebných implementačných krokov sa riziko nestihnutia splnenia tohto míľnika výrazne zvyšuje. „Vidíme pritom, ako dlho prebieha stavba stredne veľkej nemocnice v bratislavských Boroch, a to je navyše súkromná investícia, ktoré bývajú spravidla efektívnejšie,“ do­dal.

Finančná skupina Penta stavia Bory skoro sedem rokov. Samotná architektonická príprava trvala tri roky. Minister Matovič taktiež na príklade Borov varuje, že štát nové nemocnice postaviť nestihne. Slovensko totiž veľa skúseností s výstavbou nových nemocničných zariadení nemá. Posledná ukončená výstavba bola nemocnica v bratislavskej Petržalke v roku 1989. Legendárnu nemocnicu Rázsochy začal štát stavať v roku 1987 a jej hrubú stavbu v roku 2019 pomáhal zbúrať bývalý premiér Peter Pellegrini (nez., Hlas). Odvtedy sa na pozemku nezmenilo vôbec nič.

„Skutočne netuším, aký je plán ministerstva zdravotníctva a vlády, aby sa stavba, prípadne stavby nových nemocníc s plným vybavením a nemocničnej budovy vo fáze hrubej stavby so sľubovaným počtom lôžok stihli bez ohýbania pravidiel, predlžovania termínov či úpravy cieľov a presunutia zdrojov do inej oblasti,“ podotkol Zachar. Je presvedčený, že takýto scenár by bol „nešťastným riešením a zároveň zlyhaním vlády“.

Míľniky sa vždy dajú posunúť

Zdravotnícky analytik Martin Vlachynský z inštitútu INESS si myslí, že technicky by sa výstavba dala zrýchliť. „Ale všetci tušíme, že čert sa ukrýva v povoľovacích a schvaľovacích procesoch. Pri maximálnom sústredení síl tých 3,5 roka znie ako splniteľných, ale zdravotníctvo nie je jediný bod v pláne obnovy a do podobných tlakov sa skôr alebo neskôr začnú dostávať aj ďalšie piliere a odčerpávať pozornosť úradníkov,“ zdôraznil Vlachynský.

Pripomína, že podobne ako pri eurofondoch a ich úspešnom či neúspešnom čerpaní má svoj podiel viny aj Európska komisia. „Pri pláne obnovy odhadujem, že časom začne aj Európska únia prižmurovať oči a predlžovať termíny,“ dodal Vlachynský.