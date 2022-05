Tabák či bývalý kotlebovec? Kollár hovorí o posilách pre jeho klub

Je možné, že v nejakom čase bude mať poslanecký klub Sme rodina 20 alebo 21 členov. Keď to urobí, zvolá tlačovú konferenciu a korektne to oznámi. Predseda parlamentu a šéf Sme rodina Boris Kollár to dnes povedal v rádiu Expres v relácii Braňo Závodský Naživo.

Klub Sme rodina má teraz 17 členov, čo znamená, že by sa posilnil o troch alebo štyroch poslancov. Ktorí by to mali byť, nechcel Kollár povedať. Hovorí sa napríklad o bývalých členkách klubu Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Kataríne Hatrákovej a Romane Tabák, prípadne o Jozefovi Šimkovi. Ten bol v minulosti členom klubu ĽSNS.

O budúcnosti vládnej koalície, ktorá sa zatiaľ nevie so stranou Sloboda a Solidarita (SaS) dohodnúť na balíčku pomoci rodinám, Kollár povedal, že buď dovládnu spolu všetci štyria partneri alebo sa koalícia rozpadne. Vládnuť so 72 poslancami sa podľa neho nedá. Poznamenal, že koalícia má týždeň na to, aby sa so SaS dohodla. Priblížil, že na koaličných radách partneri spolu normálne komunikujú, „neberiem to tak, že sa tuná rozpadávame“. Šéf Sme rodina povedal, že on stojí na strane piatich miliónov občanov, kým predseda SaS Richard Sulík je na strane sto bohatých firiem, ktorých zdanením sa má financovať časť pomoci rodinám. Podľa Kollára zdanenie firiem je pre Sulíka červená čiara, ktorú nechce prekročiť. „Richard to bráni, má na to nárok,“ podotkol Kollár. Dodal, že je potrebné sa rozprávať aj s firmami, ktorých by sa dodatočné zdanenie malo dotknúť.