Trópy prišli rekordne rýchlo, v noci môže ešte mrznúť

Klimatológ Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu v Bratislave Pavel Faško hovorí, že ľudia vnímajú, ako sa vytráca jar ako prechodné ročné obdobie. Po pomerne chladnom počasí veľmi rýchlo prichádza až rekordné teplo. A to sa stalo aj v tomto roku.

Pritom ešte v stredu ráno na severe Slovenska zaznamenali prízemný mráz. V Podbanskom bolo –2,5, v Plavči –2,1 stupňa. „Nie je celkom bežné, aby rozdiely medzi maximálnou a minimálnou hodnotou vzduchu boli také veľké,“ podotýka Faško.

Dôvodom je aj všeobecné sucho, ktoré panuje na Slovensku. „Búrky niekde spôsobili krátkodobé lejaky, boli to však len lokálne záležitosti. Väčšina územia trpí suchom a tak sa vytvorili vhodné podmienky, aby medzi maximálnou a minimálnou hodnotou vzduchu boli také veľké rozdiely,“ vysvetľuje klimatológ. „Je to také, povedal by som, netypické pre klimatické podmienky, aké má stredná Európa,“ dodáva.

Zo štvrtka na piatok bude cez Slovensko prechádzať studený front od severozápadu, takže sa bude vyskytovať oblačnosť. „Môžu byť búrky, prehánky, začne fúkať vietor. Ale v priebehu víkendu k nám bude od severozápadu, od Škandinávie zasahovať tlaková výš. To bude znamenať, že cez víkend sa zasa zmenší oblačnosť. V noci a ráno môže predovšetkým v oblastiach na severe Slovenska teplota vzduchu dosť výrazne klesať a môžu sa objaviť aj prízemné mrazy,“ upozorňuje Faško s tým, že to sa môže stať skôr len v oblastiach ako sú kotliny severného, prípadne severozápadného či severovýchodného Slovenska.