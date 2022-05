Penta núka záchranu nemocníc. Heger odkazuje občanom, že aj štát to zvládne

Bola to vláda, ktorá takmer dva roky pripravovala podklady pre Plán obnovy a odolnosti. Všetky míľniky, všetky záväzky a plány vypracovali ministri, poslanci a zamestnanci štátu. Bola to vláda Eduarda Hegera (OĽaNO), ktorá 28. apríla 2021 plán obnovy schválila. Premiér vlani na jeseň prebúdzal Slovensko a hovoril o ňom ako o európskom tigrovi. Pomôcť mu mali investície v hodnote takmer 6,6 miliardy a len do zdravotníctva malo prísť zhruba 1,5 miliardy eur.

Finančná skupina Penta dosiaľ predstavovala len víziu modernej koncovej nemocnice Bory v Bratislave a k plánu obnovy sa vyjadrovali jej predstavitelia len neisto. No po tom, čo sa začiatkom mája verejnosť dozvedela, že špecializovaný vyšetrovací tím Gorila sa opäť začal zaujímať o jej zdravotnú poisťovňu Dôvera v otázke zlúčenia s Apollom a jej vstupu na slovenský trh v roku 2009, prechádza do ofenzívy.

„V súčasnosti realizujeme prípravnú fázu, ktorá je nevyhnutná na dodržiavanie šibeničných termínov plánu obnovy. V príprave budeme i naďalej pokračovať z vlastných zdrojov, avšak len do momentu, pokiaľ bude výstavba nemocníc do termínu 30. júna 2026 uskutočniteľná a budeme ju vedieť garantovať,“ priblížil Radoslav Čuha, generálny riaditeľ siete polikliník ProCare a nemocníc Svet zdravia, ktoré patria skupine Penta.

Kým premiér Heger nevie predstaviť verejnosti, aké nové nemocnice sa z financií plánu obnovy postavia a občanom odkazuje, aby vláde verili, súkromná finančná spoločnosť vytiahla päť projektov, ktoré ponúka ministerstvu zdravotníctva. O štyri roky by už chcela odovzdať štátu nemocnice na kľúč.

Projekty fakultných nemocníc musí odsúhlasiť štát. „Len v kontexte štátnych zariadení evidujeme viac ako 20 projektov na výstavbu a rekonštrukciu,“ priznáva rezort zdravotníctva. No v prípade menších regionálnych nemocníc majú slovo vyššie územné celky. A práve o tie má finančná skupina záujem.

„Ak chceme v areáloch dnešných nemocníc ďalšiu nemocnicu alebo oddelenie, musíme mať súhlas samosprávneho kraja,“ vysvetľuje postup Čuha. Tvrdí, že len čo vedeli, že je tu plán obnovy a týka sa aj zdravotníctva a výstavby nemocníc, tak prišli na župy. „Postavili sme sa pred majetkovú, zdravotnícku komisiu a zdôvodnili sme postavenie novej nemocnice,“ spresnil.

Tvrdenia exministra zdravotníctva Marka Krajčího (OĽaNO) o tom, že ministerstvo zdravotníctva špeciálne pripravovalo záujemcov zo súkromného sektora, kategoricky odmieta . „Mrzí nás to. No my sme začali konať až vo chvíli, keď informácie boli na stole,“ obhajuje sa Čuha.

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO) chcel najskôr finálnu predstavu nových a zrekonštruovaných nemocníc zverejniť v apríli. Neskôr sa termín presunul na september. "Ak sa majú otvoriť nové nemocnice v polovici roka 2026, ich projektová dokumentácia musí byť pripravená do marca 2023 a verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby ukončené najneskôr do decembra 2023,“ vysvetľuje Miriama Letovanec, senior projektová manažérka siete ProCare a Svet zdravia pre projekty z Plánu obnovy a odolnosti.

Pripomína, že nateraz nie sú známe žiadne detaily, čo sa vlastne od výstavby očakáva. Kým v míľnikoch sa spomína dokončenie hrubej stavby, tak záujemcovia podľa Čuhu zatiaľ ani nemajú vedomosť o tom, čo tento abstraktný pojem znamená.

Penta sa do projektov tlačí aj cez premiéra. Pred troma týždňami sieť Svet zdravia listom oficiálne oslovila Hegera aj Lengvarského s ponukou spoločného využívania know-how pri výstavbe a rekonštrukciách regionálnych nemocníc z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti. Zatiaľ však o tejto téme nerokovali.

No projekty z plánu obnovy nekončia pri nemociach. Tie zahŕňa len jedna časť, tzv. Komponent 11. V rámci Komponentov 12 a 13 sa budú stavať, rekonštruovať a znovuzariaďovať hospice, domovy sociálnych služieb a bude sa podporovať duševné zdravie. Penta je opäť pripravená uchádzať sa aj o tieto projekty.

VIDEO: Penta už s Nemocnicou Bory v Bratislave finišuje. Pozrite sa, ako to tam vyzeralo v marci. (9. 3. 2022)

Kraje sú spokojné

Hlavnou témou reformnej jesene 2021 bolo zdravotníctvo. Všetko sa to začalo schválením reformy optimalizácie siete nemocníc. Rezort zdravotníctva rozbehol analýzy a nemocnice chce rozdeliť do piatich kategórií. Nemocnice piatej a štvrtej kategórie, teda komunitné a regionálne, by mali byť podľa ministra zdravotníctva Lengvarského v blízkosti domova, no poskytovať budú iba základnú starostlivosť.

Nemocnice tretej (komplexné) a druhej (koncové) kategórie vo väčších mestách by mali liečiť väčšinu chorôb a špecializovať sa na konkrétne operácie. Koncové nemocnice by mali byť tri. Najväčšia a najkomplexnejšia nemocnica prvej kategórie, teda národná, bude jedna. Lengvarský optimalizáciu siete nemocníc označil za prelomovú a najväčšiu za posledných 17 rokov a Heger zároveň sľúbil výstavbu a rekonštrukcie nemocníc.

Penta sa zatiaľ zaujíma o 216,4 milióna eur. Priznáva, že ak sa jej peniaze z fondu neujdú, projekty odloží na neskôr. „Predpokladáme, že aj ostatní sú ambiciózni a šikovní a že sa budú o tieto peniaze uchádzať,“ s úsmevom podotkol Čuha. Konkurencia v sektore zdravotníctva však nie je veľká: jedna väčšia sieť súkromných nemocníc a štát.

Nehnuteľnosti a pozemky, na ktorých chce Svet zdravia stavať, sú vo vlastníctve samospráv, a preto najskôr musel ísť cez ne. „Predstavte si, že ste nájomca bytu a dozviete sa, že dostanete peniaze na opravy alebo vybudovanie či zbúranie priečky. Samozrejme, upovedomíte vlastníka a začnete sa na to pripravovať. Termíny zasadnutí samosprávy či komisií sú verejné informácie na weboch krajov,“ ozrejmila Letovanec. Dodala, že „vedeli, čo musia urobiť, aby začali pracovať“.

Poslanci Košického samosprávneho kraja ešte 28. februára schválili na zastupiteľstve žiadosť spoločnosti Svet zdravia o udelenie súhlasu na podanie zámeru realizácie projektov spolufinancovaných z plánu obnovy. „Konkrétne ide o projekty týkajúce sa dvoch nemocníc – v Michalovciach a v Spišskej Novej Vsi. Tieto regionálne nemocnice kraj v minulosti prenajal spoločnosti Svet zdravia,“ hovorí Anna Terezková, vedúca komunikačného oddelenia kraja. Počítajú s rekonštrukciou a prístavbou pavilónu nemocnice v Spišskej Novej Vsi. „Umiestnené by do nej mohlo byť gynekologicko-pôrodnícke oddelenie, novorodenecká JIS aj oddelenie anestézie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti,“ spresnila. Vzniknúť by tak mohlo 80 nových lôžok a ďalších 20 lôžok by zrekonštruovali.

Aj takto si chce Penta udržať lepšiu pozíciu pre nemocnicu počas optimalizácie siete nemocníc. V prípade všetkých piatich projektov, ktoré ministerstvu zdravotníctva predstavila, ráta, že sa udrží na druhej úrovni.

Aj Banskobystrický kraj vyjadril svoju pripravenosť byť súčinný s projektom nemocnice Svet zdravia v Rimavskej Sobote a v Žiari nad Hronom. Poslanci krajského zastupiteľstva podľa Marka Mačicu, odborného referenta pre komunikáciu, schválili základné parametre súčinnosti pri týchto projektoch, pokiaľ sa budú realizovať. „V podobnom prípade by sme rovnakú pripravenosť deklarovali akémukoľvek rozumnému projektu na rozvoj zdravotníctva v našom kraji,“ spresnil Mačica.

Denník Pravda oslovil všetky samosprávy. „Doteraz kraj nezaevidoval, a preto ani neposudzoval žiadosť o stavbu alebo rekonštrukcie niektorej z nemocníc na svojom území,“ priznáva trnavská samospráva. Podobne reagovala aj hovorkyňa Bratislavského kraja Lucia Forman.

Trenčiansky kraj má projekty pripravené. Vedeniu župy však prekáža, že „do dnešného dňa neboli zverejnené konkrétne podmienky ani výzva na predkladanie projektov“. „Vzhľadom na tieto skutočnosti ešte neboli schválené konkrétne projekty ani ich spolufinancovanie zo strany Trenčianskeho samosprávneho kraja,“ vysvetľuje hovorkyňa kraja Lenka Kukučková. V rámci schváleného rozpočtu majú podľa nej vyčlenené finančné prostriedky na vypracovanie projektových dokumentácií pre jednotlivé nemocnice. „Konkrétne pre nemocnice v Prievidzi, Považskej Bystrici a Myjave na vypracovanie projektovej dokumentácie na zníženie energetickej náročnosti,“ dodala. Opakuje však, že kraju nebol na vyjadrenie predložený žiadny projekt rekonštrukcie alebo výstavby nemocnice, či už zo súkromného, alebo zo štátneho sektora.

Ostatné kraje sa do uzávierky nevyjadrili.

Ktože to všetko postaví?

Prekážku nateraz pre Pentu predstavuje nevyhlásenie notifikácie o štátnej pomoci. Ak štát investuje financie nad určitú úroveň a ako jediný sa môže o tie zdroje uchádzať a nevyhlási túto notifikáciu, išlo by o nepovolené zvýhodnenie jedného subjektu na trhu.

„Išlo by o zvýhodňovanie len samého seba, preto musí tieto zdroje otvoriť aj pre všetkých ostatných na trhu,“ vysvetlila Letovanec. Štát má na vyhlásenie notifikácie tri možnosti.

Prvou je rámcová dohoda podobná tej, akú vyhlásila vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí) pre nové eurofondy. V nej sa zverejnia jednotné pravidlá pre všetkých a kto chce, môže sa prihlásiť na akýkoľvek projekt. Druhý spôsob je určiť vybrané projekty, o ktoré by sa mohli uchádzači následne prihlásiť. Tretia možnosť je podľa Letovanec vyhlásenie, že poskytovanie zdravotnej starostlivosti nie je hospodárskou činnosťou a nepodlieha zákonu.

Kým projektová príprava nemocnice v Michalovciach trvala dva roky, nemocnice Bory tri, tieto projekty podľa Penty vznikli v priebehu týždňov. Štát však s výstavbou nemocníc nemá za svoju modernú históriu žiadne skúsenosti. Projekt bájnej nemocnice na Rázsochách sa rozbehol v roku 1987 a ani jedna z vlád nebola schopná koncovú národnú nemocnicu dokončiť.

No ak sa na Slovensku rozbehne v najbližších rokoch nevídaná prestavba, je podľa Letovanec otázne, kto a s čím bude nakoniec stavať. Problémy môžu nastať pri dodávkach ocele, železa, betónu či dreva.

„Je to veľmi vážny problém. My to vnímame na železniciach či cestných stavbách, ale toto nie je len o nás. Rovnaké problémy, aj keď zrejme v menších zákazkách, majú aj samosprávy. Tiež nevedia, čo robiť, ak im zhotoviteľ povie, že im projekt za vysúťaženú sumu nedokáže postaviť a odstúpi od zákazky,“ priznal pred mesiacom minister dopravy Andrej Doležal (nom. Sme rodina).

Cenám stavebného materiálu ešte viac ako pandémia uškodila vojna. „Ukazuje sa, že práve konflikt na Ukrajine infláciu vrátane vyšších cien stavebných materiálov potiahne viac v čase a budeme zrejme ešte aj v ďalších mesiacoch pociťovať také výraznejšie zdražovanie,“ ozrejmila Eva Sadovská, analytička spoločnosti WOOD & Company.

Prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska Pavol Kováčik upozorňuje, že dnes od dodávateľa stavebnej ocele nie je možné dostať ponuku na väčšie množstvo ako päťdesiat ton naraz. "Je obrovská neistota na trhu a ten vývoj bude ešte veľmi dramatický,“ zdôraznil.