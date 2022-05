PODCAST: Plytváme politickým tlakom v EÚ na ropu, pričom Rusi nám môžu zajtra zastaviť plyn

Neviem prečo by sme mali mrhať politickým kapitálom kvôli výnimke na ropu a zabezpečovať tým zisk Slovnaftu a Oskarovi Világimu, ak budeme mať možno do pár dní oveľa väčší problém s plynom, tvrdí expert v oblasti energií, bývalý poradca viacerých premiérov a vrcholový manažér v niekoľkých slovenských energetických spoločnostiach, Karel Hirman.

Analytik spochybňuje, že prechod dominantného spracovateľa ropy u nás, Slovnaftu, na iný ako ruský zdroj je tak zložitým problémom ako to dosiaľ prezentovalo vedenie rafinérie aj štátu. Naopak, v príprave na podľa neho veľmi pravdepodobný scenár skorého a úplného zastavenia ruského plynu nevidí analytik zo strany vlády potrebnú aktivitu.

„Je to tá povestná žena detektíva Columba, o ktorej každý hovorí, ale nikto ju nevidel,“ konštatuje analytik v súvislosti s plánom vlády na odstrihnutie sa od závislosti na ruských dodávkach.

„Malo by to znepokojovať všetkých významných odberateľov plynu od priemyslu až po domácnosti a mali by sa na to pýtať,“ dodáva Hirman.

Vyjadrenie o zastavení pomoci Ukrajine zo strany predsedu parlamentu Borisa Kollára, pretože nám vraj Ukrajina zastavila plyn bolo podľa Hirmana nie nepochopením problému, ale účelovou propagandou z Kollárovej strany. Viac v podcaste denníka Pravda.