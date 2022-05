Fico: Vojna proti nám pokračuje. Ale čo čakáte od politického nebožtíka Hegera?

Koalícia podľa predsedu Smeru Roberta Fica zneužíva trestné právo na to, aby umlčala opozíciu a pozatvárala ju. "Popritom dostávajú každý deň na frak za to, akí sú hlúpi a neschopní," vyčíta vládnucej garnitúre.

Fico, ktorý je obvinený spolu s bývalým ministrom vnútra Robertom Kaliňákom zo zosnovania zločineckej skupiny a porušenie daňového tajomstva, na sociálnej sieti hovorí, že „obvinenie a pokus zatvoriť ich, čo sa v prípade Roba Kaliňáka čiastočne aj podarilo, má svoju logiku“.

„Síce takú fašistickú a zvrátenú, ale taká ja logika Matoviča, Lipšica, Hegera a Čaputovej,“ vymenúva Fico politických oponentov.

VIDEO: Fico: Matovičovci sa nás pokúsia znova zatvoriť.

Ako príklad uviedol najnovšie prekáračky medzi ministrom financií Igorom Matovičom (OĽaNO) a ministrom školstva Branislavom Gröhlingom (SaS). Jeden aj druhý chcú ísť totiž štrajkovať s učiteľmi za vyššie platy.

„Predbiehajú sa, kto z nich bude stáť na čele protestu učiteľov, ktorý je organizovaný práve proti nim,“ krúti hlavou Fico s pripomienkou, že obaja mali problémy so svojimi diplomovými prácami a teda aj získaním akademických titulov.

„Toto keby mi urobil jeden jediný minister, že by išiel v čele protestu proti samému a vlastne proti vláde, tak na druhý deň ho nepustím na ministerstvo a s veľkou hanbou by som ho odvolal. Bez ohľadu na koaličného partnera. Ale my máme za premiéra politického nebožtíka a amerického hafana Hegera,“ vyjadril sa bývalý trojnásobný premiér.

VIDEO: Kaliňák o väzbe, ale aj smrti Milana Lučanského.

Je presvedčený, že koalícia sa ho snaží „odstaviť“. „Za túto priamu reč, ktorú s Robom Kaliňákom používame, máme byť zatvorení do väzby a potom odsúdení na dlhé roky väzenia. Za to, že sme na hovorili na tlačových konferenciách pravdu o daňových podvodoch Matoviča a Kisku,“ dotkol sa obvinenia.

Porušenie daňového tajomstva sa totiž týka vyzradenia podrobností o daňových deliktoch Matoviča a bývalého prezidenta Andreja Kisku.

„Roba Kaliňáka dneska z väzby pustili. Sudcovia Najvyššieho súdu nevideli jeden jediný dôvod na uväznenie. Absurdnosť väzby Roba Kaliňáka potvrdzuje aj fakt, že za jeho oslobodenie hlasoval aj sudca Kliment, najčastejší porušovateľ ľudských práv na Najvyššom súde, Matovičov kandidát na generálneho prokurátora, milovník OĽaNO a strýko ešte známejšieho inkvizítora prokurátora Repu,“ povedal Fico.

Kaliňák podal námietku zaujatosti voči Klimentovi, pričom strana Smer ho často kritizuje. Senát Najvyššieho súdu však jeho námietku zamietol. Rovnako aj námietku voči zaujatosti celého senátu.

„Vojna pokračuje. My budeme priami a nekompromisní v kritike tejto vlády. Očakávame, že oni zasa budú nekompromisní v organizovaní ďalších manipulácií, podvodov a zneužívania moci, aby nás zatvorili neskôr,“ tvrdí Fico.

VIDEO: Kaliňák po prepustení z väzby. Pred čím varoval novinárov?