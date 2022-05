Matovič s odisteným granátom, Sulík ako ochranca veľkokapitálu, a zázračný Heger

Prežíva koalícia ďalšiu krízu? Alebo je to len snaha navodiť vo verejnosti napätie, ktoré akoby zázrakom opäť pominie? Štvorkoalícia od januára pripravovala finančnú pomoc pre ľudí, ktorí sú postihnutí zdražovaním a vysokou infláciou. Keď mal nastať deň D, čiže schváliť návrhy vo vláde, liberáli povedalo rázne nie.

„Za normálnych okolností by takáto koalícia už neexistovala,“ povedal v podcaste Počúvajte pravdu Marián Repa. Nepáči sa mu argument liberálov, že peniaze pre ohrozené skupiny by nemali financovať najziskovejšie firmy, a to zvýšením ich daní. Pripomína, že podľa najnovších štatistických údajov trpí na chudobu asi 660 tisíc Slovákov.

„Richard Sulík vystupuje ako ochranca veľkokapitálu,“ dodal. Vzápätí s lídrom liberálov ale súhlasí v tom, že pomoc, ktorú chystá koalícia, nie je adresná, ale plošná. Súhlasí so SaS, že by mala smerovať k tým, ktorí ju skutočne potrebujú.

Ako príklad nesprávneho prístupu spomína peniaze na krúžky pre všetky deti, teda aj tie, ktorých rodičia nestrádajú.

„Radšej mali pridať matkám samoživiteľkám, alebo použiť iné formy. Napríklad príspevok na bývanie, ktorý funguje v Čechách, a požaduje ho aj prezidentka Zuzana Čaputová,“ konštatoval.

Komentátor denníka Pravda odporúča pozerať sa na najnovšiu koaličnú krízu s odstupom. Pripomína, že koalícia už neraz navodila atmosféru, že je na okraji priepasti, a potom to zázračne vyriešil premiér Eduard Heger (OĽaNO).

Témou podcastu je aj parlamentné vystúpenie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Absenciu lídra opozičného Smeru Roberta Fica označil v tomto prípade komentátor Andrej Matišák za neúctu voči predstaviteľovi krajiny, ktorú napadol agresor, v tomto prípade Rusko. „Smer sa definitívne zaradil medzi extrémne prúdy, a hodil Ukrajincov cez palubu,“ dodal.

Kritikou nešetril ani na adresu Richarda Sulíka, ktorý uprednostnil pred Zelenským stretnutie s bizarným párom milionárov Gesissenovcov: „Aj keby dal prednosť Billovi Gatesovi, aj tak by to bola chyba.“

Zahraničnopolitický komentátor denníka Pravda približuje situáciu okolo pripravovaného šiesteho sankčného balíka EÚ, ktorý má stopnúť aj dodávky ruskej ropy do členských štátov. Dvíha varovný prst nad pomalým riešením situácie v prípade Slovenska, ktoré sa podľa neho „až príliš“ vydáva na maďarskú cestu.

Čiastočne mu oponoval v podcaste Marián Repa, podľa ktorého existujú dôvody na to, aby sme žiadali odklad zastavenia dodávok z Ruska. „Nie sme technicky pripravení, lebo vlády si v minulosti neurobili domácu úlohu,“ uviedol s tým, že problémy sú najmä v technických možnostiach dopraviť do krajiny potrebné objemy ropy z iných krajín.

Urobili justičné orgány v prípade Roberta Kaliňáka (Smer) „nadprácu“, keď ho dali do väzby? Ako sa s tým vysporiada koalícia? Hľadá Slovensko dostatočne rýchlo riešenia na odpojenie sa od dodávok ropy a plynu z Ruska? Aká nebezpečná je hrozba Kremľa v prípade rozšírenia NATO o Fínsko a Švédsko? Nalaďte si podcast Počúvajte pravdu s komentátormi denníka Pravda Mariánom Repom a Andrejom Matišákom.