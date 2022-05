Biele srdce si odnieslo 28 sestier a pôrodných asistentiek

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek už po 15-krát organizovala slávnostné podujatie. Podujatím sa pripomína deň narodenia zakladateľky moderného ošetrovateľstva, Florence Nightingaleovej. Prezidentka podotkla, že sestry stále čakajú na zlepšenie svojich pracovných podmienok, predovšetkým však finančného ohodnotenia, pričom im vyjadrila svoju plnú podporu.

„Sestry, ktoré nás ošetrujú, vnímame ako súčasť svojej rodiny. Ako blízke osoby, ktoré majú v rukách naše zdravie a v hraničných prípadoch náš osud,“ vyhlásila hlava štátu.

VIDEO: Mimoriadna sestra Helena Godnárová Vyhničková si odniesla mimoriadne ocenenie.

Šéfka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Iveta Lazorová súhlasí, že je potrebné vytvoriť lepšie pracovné podmienky a aj lepšie ohodnotiť prácu sestier a pôrodných asistentiek. Medzinárodná rada sestier podľa jej slov upozornila, že ak sa nespraví nič, aby sa stavy sestier doplnili, kríza v ošetrovateľstve môže mať horšie následky než pandémia.

Komora sestier na Slovensku funguje už 20 rokov, počas ktorých sestry na problémy viackrát upozorňovali. Podotkla tiež, že za ten čas sa stihlo vystriedať množstvo politikov a verejných činiteľov. „Ale žiaľ, naše problémy stále zostali nedoriešené,“ doplnila Lazorová.

VIDEO: Šéfka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Iveta Lázorová po odovzdávaní cien Biele srdce.

„Ušetrím vás sľubov, ktoré sa za posledné roky nesplnili,“ otvorila svoj príhovor štátna tajomníčka ministerstva zdravotníctva Lenka Dunajová Družkovská a dodala, že s kolegami na ministerstve na zmenách pracujú. „Máme spoločný cieľ – aby sestry mali viac priestoru na venovanie sa samotnému pacientovi, aby zastávali vo verejnom zdravotníctve miesto, ktoré im prináleží a aby za svoju prácu boli primerane odmenené. Investície do zdravotníctva totiž nie sú „čierna diera, ale naopak, sú skvelou investíciou do budúcnosti nás všetkých,“ spresnila Dunajová Družkovská.

Strach strieda nádej

Posledný ročník odovzdávania cien Biele srdce sa kvôli pandémii konal minulý rok v septembri. Práve pandémia bola hlavnou témou galavečera. Mimoriadne ocenenie získala minulý rok Margita Kosturíková, ktorá na svoju obetavosť doplatila životom. Zomrela po dlhom zápase s ochorením covid. Lazorová upozorňovala, že zdravotné sestry hlásia prípady, keď sú šikanované, napádané slovne aj fyzicky. Tohtoročný galavečer sa niesol v oveľa príjemnejšom, uvoľnenejšom duchu.

Vlani definovala prácu sestry statočnosť, tento rok boli najspomínanejšími slovami večera vytrvalosť a húževnatosť. Ocenené sestry svojimi životnými príbehmi stelesňujú tento opis a odovzdávanie cien sa nezaobišlo bez sĺz. A cappella Fragile sa však postarala o zábavu, spev a smiech. V jednom bode programu s nimi celá sála spievala – „my chceme prémie.“

Helena Gondárová Vyhničková, ktorá si odniesla mimoriadne ocenenie Biale srdce.

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek rozdala 16 cien v kategórii Sestra a pôrodná asistentka v praxi, v kategórii Sestra a pôrodná asistentka – manažérka dostalo ceny 9 žien a v kategórii Sestra a pôrodná asistentka – pedagóg rozdali tri ceny.

Mimoriadne ocenenie Biele srdce Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek udeľuje sestre alebo pôrodnej asistentke za významný prínos v ošetrovateľstve a pôrodnej asistencii. Tento rok ho získala Helena Godnárová Vyhničková. Nie je to však pre ňu prvé ocenenie Biele srdce. V roku 2008 jej Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek taktiež udelila cenu Biele srdce v kategórii sestra v praxi na republikovej úrovni a v roku 2012 bola na rovnakej úrovni odborným časopisom Sestra vyhlásená za Sestru roka. „Tak ako je v programovom vyhlásení vlády časť o boji s klientelizmom a boji s našimi ľuďmi, tak rovnako činná chcem byť v tomto aj ja,“ zdôraznila Godnárová Vyhničková.

Pôrodné asistentky zachraňujú životy

Hoci si každý pod pojmom pôrodná asistentka vybaví osobu podporujúcu ženu pri pôrode, dokážu toho oveľa viac. Okrem poskytovania predpôrodnej, pôrodnej a popôrodnej starostlivosti poskytujú služby plánovaného rodičovstva a skríning rakoviny prsníka a krčka maternice.

Správa Populačného fondu Organizácie spojených národov, Medzinárodnej konfederácie pôrodných asistentiek a Svetovej zdravotníckej organizácie z roku 2021 o stave pôrodnej asistencie na svete odhalila, že ak by vlády investovali do pôrodných asistentiek, do roku 2035 by sa mohlo zachrániť až 4,3 milióna životov ročne, čo je počet, ktorý zahŕňa úmrtia matiek, novorodencov a mŕtvonarodených detí. Táto skupina prevažne ženských zdravotníckych pracovníkov by mohla uspokojiť 90 percent potrieb v oblasti reprodukčného zdravia a zabrániť 65 percent úmrtí matiek a novorodencov.

VIDEO: Štátna tajomníčka Lenka Dunajová Družkovská sa vrátila medzi kolegyne.

Napriek tomu svet čelí globálnemu nedostatku pôrodných asistentiek, ktorých chýba 900-tisíc aj na Slovensku. Na Slovensku máme len 1 910 pôrodných asistentiek a ich počet, tak ako u sestier, rapídne klesá. Prínos pôrodných asistentiek k dosiahnutiu cieľov trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030, ktorými sú zníženie úmrtnosti matiek a zabezpečenie univerzálneho prístupu k sexuálnej a reprodukčnej zdravotnej starostlivosti a univerzálneho zdravotného pokrytia, nemožno podceňovať.

„Na Slovensku existuje viacero iniciatív a občianskych združení, ktoré upozorňujú na nedostatočné zabezpečenie kvalitnej starostlivosti v pôrodnej asistencii, na základe praxe založenej na dôkazoch, ako aj na základe odporúčaní medzinárodných organizácií, na čele so Svetovou zdravotníckou organizáciou,“ ozrejmil riaditeľ kancelárie komory sestier Lukáš Kober. Dodal, že čoraz častejšie však prichádza požiadavka od samotných žien na poskytovanie starostlivosti v prirodzenom prostredí.

VIDEO: Biele srdce pre Máriu Kožuchovú.

„Mamičky sú neisté, potrebujú niekoho, kto by sa o nich postaral, ale aj poradil s problémami, ktoré materstvo, dojčenie a starostlivosť o novorodenca prináša,“ spresnil. Zdôraznil, že významná oblasť, ktorej by mali pôrodné asistentky venovať náležitú pozornosť, je aj príprava tehotných žien na pôrod v predpôrodných kurzoch.