Na Slovensku bude horúco. Klimatológ Lapin očakáva dramatické otepľovanie o 3 až 6 °C

Do konca tohto storočia by sa na Slovensku malo otepliť o ďalšie štyri stupne Celzia, predpovedá slovenský klimatológ Milan Lapin.

Čerstvý držiteľ štátneho vyznamenania Rad Ľudovíta Štúra II. triedy sa klimatickou zmenou zaoberá už 32 rokov.

„Všetko nasvedčuje tomu, že do konca tohto storočia sa oteplí na Slovensku o ďalšie štyri stupne Celzia. Ak sa prijmú veľmi prísne opatrenia na celom svete, tak oteplenie môže byť o tri stupne Celzia, ak sa neprijmú žiadne alebo veľmi nešťastné opatrenia, to oteplenie môže byť aj o šesť stupňov," uviedol. Ako upozornil, vyššie zvýšenie teploty znamená totálne zmeny v biosfére a má vplyv aj na sociálnu a ekonomickú sféru, čo by si vyžadovalo množstvo finančných prostriedkov.

VIDEO: Výrazné otepľovanie môže spôsobiť také radikálne zmeny, ktorým sa ekosystémy nedokážu prispôsobiť. Klimatológa Milana Lapina ocenila prezidentka vysokým štátnym vyznamenaním.

Predmetom Lapinovej práce je predovšetkým fyzika klimatickej zmeny. Spolu s kolegami analyzuje, ako prebieha klimatická zmena, kto k nej prispieva, čo všetko možno urobiť pre jej zvládnutie a pre to, aby sme sa na klimatickú zmenu adaptovali. „Napriek tomu, že politici majú veľmi smelé plány a ciele na spomalenie klimatickej zmeny, pokračuje ďalej skoro tak, ako keby sme nič nerobili. To znamená, že musíme sa adaptovať a robiť také opatrenia, aby sme zmenšili negatívne dôsledky klimatickej zmeny,“ vysvetlil.

Slovenský klimatológ, profesor Milan Lapin je nielen špičkovým vedcom, ale tiež neúnavným popularizátorom vedy. Pracoval v Slovenskom hydrometeorolo­gickom ústave, neskôr prešiel na Fakultu matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského, kde na katedre astronómie, fyziky Zeme a meteorológie dodnes pôsobí.