Heger. Nezotínam hlavy. Sulíkova červená čiara je v rozpore s programom vlády

Koalícia sa opäť rozhádala na balíku protiinflačnej pomoci. SaS nesúhlasí, aby bol financovaný aj zvýšenými daňami pre topfirmy. Dohodnete sa napokon?

Chcem dostať SaS na palubu. Nechceme schvaľovať zvýšenie detských prídavkov a daňového bonusu s pomocou opozície, lebo máme dosť hlasov. Koalícia rokuje, a chce to schváliť spoločne. Áno, liberáli majú výhrady. Program vlády hovorí o tom, že budeme znižovať daňové zaťaženie na strane práce, čo je prípad daňového bonusu. Musíme to ale niekde kompenzovať. Zaviazali sme sa k zvýšeniu daní na strane majetku, spotreby a negatívnych vedľajších následkov. V programe vlády je záväzok zdaňovania monopolov a oligopolov. Tejto línie sa držíme, a to je aj v návrhoch, ktoré odmieta SaS. Nechcú zvyšovať dane pre najbohatšie firmy. To je v rozpore s vládnym programom, za ktorý hlasovali aj poslanci SaS.

Najziskovejšie firmy už platia okrem daní aj mimoriadny odvod. Neobávate sa, že ak budú platiť viac, odídu zo Slovenska?

Ministerstvo financií je odborne najsilnejšie ministerstvo, má najlepších odborníkov. Návrhy pripravujú tak, aby obstáli. Zvýšený odvod je navrhnutý ako jeden z viacerých zdrojov pre financovanie pomoci pre ľudí. Za najdôležitejšie teraz považujem vysvetliť verejnosti, že s peniazmi na ministerstve nehazardujeme.

Kedy sa začalo hovoriť o zvyšovaní cien energií? Na jeseň minulého roku. Bolo to poháňané konaním ruského prezidenta Vladimira Putina, keď sme začali dostávať menej plynu, a ceny cez zimu raketovo narástli. Logicky sa zvýšila aj cena elektriny. Tú sme na dva roky zastabilizovali, ale problémom zostáva cena plynu. Nevieme ho takto vyriešiť, lebo ho dovážame. Musíme schváliť kompenzácie, aby sme ľuďom pomohli aj v budúcom roku, keď cena plynu narastie ešte viac. Chceme im dať toľko, aby to každý mesiac mali z čoho zaplatiť. Preto sme schválili jednorazovú pomoc vo výške 100 eur pre ohrozené skupiny, a ešte chceme dať systémovú pomoc, prídavky na deti, daňový bonus, od tohto leta. Diskutujeme o tom už od januára, a výsledkom je konkrétny návrh. SaS prišla a povedala, že nie sú s ním stotožnení, rozmýšľajú, ale nechcú to vetovať, lebo je to dôležité. Ja som povedal, prepáčte, už nebudeme čakať, vo štvrtok oznámime pomoc. Oni reagovali, že v poriadku. Diskutujeme ďalej, lebo chceme mať ich podporu. Niekedy je to plné emócií, ale ľudí by sme nemali zaťažovať našimi problémami. Oni chcú výsledky, a diskutovať by sme mali za zatvorenými dverami. Nakoniec výsledky povedať občanom.

Verejnosť je z toho nervózna, a považuje to za ignorovanie svojich problémov, niektorí až za aroganciu z vašej strany…

Dávam im za pravdu, a je mi ľúto, že to takto vyznieva. Mrzí ma to, a môžem sa občanom za to len ospravedlniť. Ale hľadáme dohodu, aby sme to schválili bez opozície.

Čo sa zmení za ten týždeň, ktorý dal Igor Matovič liberálom na zmenu postoja?

Je nešťastné, keď si Richard Sulík stanoví červenú čiaru, ktorá je v rozpore s programom vlády. Nemôže hovoriť, že žiadne dane sa zvyšovať nebudú. To je v rozpore so záväzkami, za ktoré hlasovali aj poslanci SaS. Ako sa dá takto fungovať?

Ak by k dohode v koalícii nedošlo, čo bude nasledovať?

Pýtate sa, čo sa stane, keď to nevyjde. Ale ja sa nechcem sústrediť na to, čo sa nepodarí, ale na to, čo sa podarí. Zatiaľ sa to vždy podarilo, a dávam do toho všetko. Mám cieľ dosiahnuť na budúci týždeň schválenie návrhov v parlamente, ale bez pomoci opozície. To je môj cieľ, a na to sa sústreďujem.

Vy ste za toho dobrého a Igor Matovič za toho zlého?

Žiadna stratégia dobrý a zlý nie je. Nie som za dobrého, ani Igor Matovič za zlého. Len komunikujeme každý iným spôsobom.

Ste spokojný s prácou ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského? Váš stranícky šéf Matovič ho chce vymeniť. Navrhli by ste prezidentke jeho odvolanie?

Ministrov posudzujem podľa výsledkov, to je úloha premiéra. Vidím, kde to škrípe, naznačil to aj Igor Matovič, ale ja nie som ten, kto hneď zotína hlavy. Treba vidieť aj príčiny problémov. Objektívne to škrípe preto, lebo to bolo dlhodobo zanedbávané…

Navrhli by ste prezidentke odvolanie ministra Lengvarského?

Nie. Keby to tak bolo, tak by som to povedal.

Na samite EÚ koncom mája chcú členské krajiny rozhodnúť o ďalšom balíku sankcií voči Rusku. Bude Slovensko spokojné s trojročným odkladom na zastavenie dodávok ropy?