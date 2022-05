Hamran: Kollár sadol na lep Ficovi

Prezident Policajného zboru Štefan Hamran kategoricky odmieta, že by členom Bezpečnostnej rady hovoril o pripravovanej policajnej akcii proti príslušníkom policajnej inšpekcie, niektorým sudcom alebo prokurátorom. "Skôr mám pocit, že tu ide o zastrašovanie policajtov," myslí si Hamran.

Hamran tvrdí, že na zasadnutí Bezpečnostnej rady hovoril len o tom, že vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry vedie trestné stíhanie pre podozrenie zo založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, ktorá by mohla ovplyvňovať trestné konania. V tejto záležitosti sa podľa policajného prezidenta vedie vyšetrovanie.

„Na Bezpečnostnej rade som informoval členov, lebo ja tam komunikujem za prezídium Policajného zboru a komunikujem témy, ktoré sa týkajú vnútornej bezpečnosti štátu, že sa vedie konanie vo veci založenia a zosnovania a podporovania zločineckej skupiny. Vyšetrovateľ dospel k záveru, že je tu dôvodné podozrenie, že v rámci orgánov, ktoré presadzujú právo, môže fungovať zločinecká skupina,“ spresnil Hamran.

Dodal, že na rade „uviedol na správnu mieru informácie o zásahu na Okresnom súde Bratislava III. Vysvetlil som, čo sme hľadali na súde a akú to má nadväznosť na vyšetrovanie zosnovania zločineckej skupiny“.

Podľa neho utajovaná príloha spisu z vyšetrovania dvoch kajúcnikov Ľudovíta Makóa a Borisa Beňu môže obsahovať dôkazy o fungovaní zločineckej skupiny v orgánoch presadzujúcich prá­vo.

Príslušníci Národnej kriminálnej agentúry pritom práve utajovanú prílohu na okresnom súde nenašli.

„Stačí, že vyšetrovatelia majú rozviazané ruky, pracujú v intenciách trestného poriadku. To je pre mňa kľúčové a rozhodujúce. Ich postupy sú postupne potvrdzované nezávislými súdmi. Máme tu niekoľko verdiktov, že vyšetrovania NAKA postupujú v súlade s právom. Ale niektorí členovia pôsobiaci v orgánoch presadzujúcich právo vytvárajú priestor na to, aby sa nedali stíhať skutky, ktoré by mali byť stíhané,“ povedal Hamran.

„Je to, samozrejme, živá vec, viac informácií som neposkytol," povedal Hamran.

O údajnej pripravovanej policajnej akcii hovoril v nedeľu 15. mája šéf opozičnej strany Smer Robert Fico v diskusnej relácii TA3. Informáciu potvrdil aj jeho oponent v diskusiu predseda Národnej rad Boris Kollár.

Podľa Hamrana však šíri iba „chodbové reči".

„Čudujem sa, že predseda parlamentu sadne na lep Robertovi Ficovi a tieto ifnormácie potvrdí, hoci má prístup k informáciám, ktoré odzneli na Bezpečnostnej rade. Má tam svojho ministra, mohol sa spýtať ministra vnútra, premiéra, alebo aj mňa,“ povedal Hamran.

Podľa neho vyšetrovanie ešte nie je v štádiu, že by sa chystala avizovaná veľká akcia. Nevylúčil, že by mohli takéto informácie unikať priamo z radov policajtov. Hamran si však nemyslí, že by práve tieto informácie unikli z polície.

Šéf NAKA Ľubomír Daňko dodal, že zatiaľ je vedené trestné stíhanie vo veci. „Rešpektujte, že trestné konanie sa môže vyvinúť rôznym smerom,“ dodal.

Kauza Borguľa

Na margo ohlasovaného obvinenia poslanca z klubu Sme rodina Martina Borguľu, Hamran vysvetlil, že na neverejnom zasadnutí parlamentného výboru mu opoziční politici vyčítali, že polícia vyšetruje len opozičných politikov.

„Povedal som, že v týchto dňoch stíhame aj ďalšieho koaličného politika. Meno som nepovedal. Politici meno zverejnili,“ objasňoval policajný prezident. Dodal, že poslanec Borguľa bol obvinený v rovnaký deň ako Fico a Robert Kaliňák. Len v Borguľovom prípade bolo obvinenie doručené poštou. Kaliňáka polícia zadržala a Špecializovaný trestný súd ho poslal do väzby. V piatok ho Najvyšší súd z väzby prepustil. Poslanca Fica zasa parlament nevydal na väzobné trestné stíhanie.

Zastrašovanie policajtov?

Podľa Hamrana môže ísť o zastrašovanie zo strany Roberta Fica. „Éra systému našich ľudí, kde policajný prezident nemal problém dostať sa k živým spisom, je za nami. Teraz žijeme éru, že policajný zbor a všetky vyšetrovacie orgány majú rozviazané ruky,“ reagoval Hamran.

„Sú tu politici, ktorým nechutí alebo prestáva chutiť, že môže byť každý – naprieč politickým spektrom – stíhaný, ak sa dopustí trestného skutku. V tomto tempe chceme pokračovať naďalej. Policajný zbor sa určite nenechá pod mojím vedením zastrašiť. Niektorí politici nemajú problém odkazovať, čo bude, keď sa zmení politická garnitúra. Toto na nás neplatí. Vieme, že pracujeme podľa zákona, v súlade s dôkaznou situáciou. Vyšetrovatelia sa nemusia ničoho obávať. Máme niekoľko súdnych rozhodnutí, ktoré potvrdzujú, že konáme v súlade so zákonom,“ zdôraznil policajný prezident.