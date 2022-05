Ferenčák z Hlasu: Intenzívne zvažujem kandidatúru na prešovského župana

Poslanec Národnej rady Ján Ferenčák (nez., Hlas) tvrdí, že intenzívne uvažuje nad kandidatúrou na post šéfa Prešovského samosprávneho kraja. O podpore rokuje najmä so stranami zo sociálnodemokratického spektra. "Ale aj so stranami opozície aj koalície. Je to ešte stále otvorené, preto by som nerád kandidatúru už ohlasoval," povedal pre Pravdu Ferenčák, primátor mesta Kežmarok.

Môžete potvrdiť, že budete kandidovať za župana Prešovského kraja?

Môžem potvrdiť, že o kandidatúre na úrad prešovského župana intenzívne uvažujem. Momentálne komunikujeme v rámci politických strán. Je to síce intenzívne, ale stále otvorené.

S kým rokujete a čiu podporu by ste chceli získať?

Rokujeme najmä so stranami, ktoré sú zo sociálnodemokra­tického spektra. So stranami opozície aj koalície. O kandidatúre intenzívne uvažujem, mám aj podporu Hlasu, mojej rodnej strany, ale je to ešte stále otvorené.

Chcete sa tiež zjavne uchádzať aj o podporu Smeru. Už ju máte?

Intenzívne rokujeme o podpore aj so stranou Smer.

Ako vnímate situáciu v Prešovskom kraji? Čo by ste chceli z pozície župana zmeniť?

Vnímam, že je tu veľký potenciál. Najväčší dar kraja je asi v ľuďoch, ktorí tu žijú. Vidím veľký potenciál v pomoci mestám, obciam a ich ďalšom rozvoji. Chcem, aby sme spoločne dokázali tento kraj vybudovať k prosperite. Vidím veľké rezervy, najmä čo sa týka zamestnanosti v Prešovskom kraji a odchodu mladých ľudí. Skúsenosti, ktoré som získal ako primátor a poslanec Národnej rady SR, by som rád preniesol aj do pomoci kraju.

Súčasný predseda kraja Milan Majerský podľa vás nerobí dobrú prácu? Čo mu vyčítate?

Je podľa mňa nedostatočne aktívny. Vidím tam veľké rezervy, ktoré by som mu aj mohol vyčítať, ale ja sa skôr pozerám dopredu a riešim to, čo chcem priniesť do rozvoja kraja ja. Určite ale príde aj k tomu, že poukážem na chyby, ktoré súčasný župan spravil.

Dokedy chcete prijať definitívne rozhodnutie o kandidatúre?

Vidím to ako otázku najbližších týždňov. Rokovania prebiehajú intenzívne. Ak nájdeme súzvuk, spoločné myšlienky a program pomoci Prešovskému kraju, tak kandidatúru ohlásim.

Ak by sa vám podarilo vo voľbách uspieť, chceli by ste aj naďalej pokračovať ako poslanec aj v Národnej rade?

Túto otázku budem riešiť, ak sa to udeje. Teraz by som predbiehal.