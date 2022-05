Primátor Božik odkazuje Matovičovi: Klamete, nemáme žiadnu 'kasičku', nemáme nič!

VIDEO: Pozrite si debatu Márie Hlucháňovej a Jozefa Božika v TV Pravda.

Koalícia sa chystá schváliť finančnú pomoc rodinám, ktorá by mala znížiť tlak na ich peňaženky v čase zdražovania. Zvýšiť chce prídavky na deti, a daňový bonus podľa veku dieťaťa. Druhý menovaný nástroj ale prinesie nižší výber daní, čo najviac pocítia mestá a obce. Stratu vyčíslili na 628 miliónov eur v budúcom roku, a 200 miliónov pre rok 2022. Proti sa postavila koaličná SaS, a tiež samosprávy.

Minister financií Igor Matovič (OĽaNO) nechce o možných problémoch miest a obcí ani počuť. „Pre mňa sú omnoho lepšie uložené peniaze v peňaženke rodiny, ako v kasičke primátora,“ vyhlásil cez víkend predseda koaličného hnutia OĽaNO.

„Nemáme žiadnu kasičku ani šuflíček, nemáme nič,“ reagoval na slová ministra Jozef Božik (nezávislý), primátor mesta Partizánske. Odmieta vyjadrenia, že samosprávam narástli príjmy z podielových daní o 100 percent, a tie si uložili v spomínanej „kasičke“.

V prípade Partizánskeho je to za minulý rok nárast oproti roku 2018 o 100 tisíc eur, teda na 8 miliónov 600 tisíc eur. „Pán Matovič klame, a lož je zlým východiskom pre diskusiu. To by sme museli teraz mať na účte 16 miliónov,“ povedal Božik v rozhovore pre TV Pravda.

V prípade, že parlament schváli zvýšenie daňového bonusu, príde Partizánske na podielových daniach v rozpočte o 1 milión 750 tisíc eur. Primátor preto neskrýva svoju bezradnosť. Budú chýbať peniaze z podielových daní, a rozpočty budú likvidovať aj astronomické účty za energie.

„Do konca apríla sme platili 56 eur za megawatthodinu elektriny, od 1.mája je to 480,“ upresnil. Preto na budúci rok predpovedá finančný kolaps niektorých obcí a miest.

„Máme iba dve riešenia. Buď zrušíme šport, zatvoríme zimný štadión a ihriská, nebude žiadna kultúra, nebudú opatrovateľky. Alebo zvýšime dane z nehnuteľností o 130 percent, čo mnohí dôchodcovia a firmy nemusia utiahnuť,“ vysvetlil.

A otvorene sa spýtal: „Komu sme tým pomohli?“

Vyčíta koalícii, že nestojí o názor primátorov a starostov, a chce sa len zapáčiť voličom. Podľa primátora Partizánskeho Jozefa Božika ale na úkor samospráv, z ktorých urobí hlavných vinníkov.