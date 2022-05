Podpoľanci majú dosť Budaja aj medveďov. Namiesto pomoci im poslal enviropolíciu

Podpoľanci sa v Detve stretli po rokovaní starostov viacerých okolitých obcí s rezortom životného prostredia s tým, že chcú riešiť problém s medveďmi. Opäť to ale nedopadlo podľa ich predstáv. Ich nespokojnosť tlmočil jeden z podpredsedov Banskobystrického samosprávneho kraja Roman Malatinec.

„Pán minister vraví, že sa to týka len Podpoľania, čo nie je pravda. Sťažujú sa tiež na Orave, Liptove, Horehroní či v Novohrade,“ hovorí Malatinec, ktorý zorganizoval aj detvianske stretnutie, na ktoré prišlo zhruba sto ľudí.

„Myslia si, že ich tu stále prikrmujeme. Vraj tu máme veľa kukurice, obilnín, fotíme ich a vyrušujeme. Máme to riešiť odpadovým hospodárstvom, ale my nechceme byť v kontajneroch či oplôtkoch,“ povedal. Vzápätí zdôraznil, že na Podpoľaní majú laznícke osídlenie s chráneným územím európskeho významu. „Tie lúky kosia a obhospodarujú gazdovia, ktorí keď to nebudú robiť, vzácne biotopy zaniknú. Už sú demotivovaní,“ poznamenal.

VIDEO: Domáci sa sťažujú na medvede, diviaky aj na ministra Budaja, že za nimi neprišiel a nepomáha.

Deti vozia na autobus

Svoju nespokojnosť prišli dať najavo viacerí ľudia. Emília Ostrihoňová býva v detvianskej časti Skliarovo. Posťažovala sa, že doma sú doslova väznení – boja sa vyjsť von na vlastné pozemky. „Aj minule mal sused medveďa vo dvore. Našťastie ho odtiaľ vyhnal jeho veľký pes,“ vysvetlila. „Na zhruba hektári pôdy sa aj u nás objavilo jedenásť medveďov. Na lazoch bývam 49 rokov. Keď som tam po vydaji prišla, vídali sme pod oknami len zajace či bažanty. Dnes sú to šelmy. Ničia hydinu, včelstvá, plot pre ne nie je prekážkou,“ priblížila.

Jozef Gelien žije v rovnakej oblasti. „Vo dvore sme minule mali medvedicu s mladými. Žena sa v noci zľakla a kričala, aby som s tým niečo robil. Syn tam svietil a behal s baterkou, aby ich vyplašil. Budaja by som zobral sem, nech si to sám zažije,“ odkazuje rozhorčene ministrovi životného prostredia. „Keď som bol chlapcom, hrávali sme sa v okolitých horách – rodičia sa o nás nemuseli báť. Teraz nemôžeme vlastné deti pustiť viac ako päťdesiat metrov od domu. Musíme ich voziť aj na zastávku autobusu, pričom desať metrov od nej sa pasie medveď,“ podelil sa o svoje skúsenosti Miroslav. Podobných príbehov sme si v Detve vypočuli naozaj veľa.

VIDEO: Budaj: Medvede sú úmyselne lákané bližšie k ľudským príbytkom, aj kvôli biznisu s ich fotením.

Peniaze na kontajnery a osvetu

Tlačové oddelenie ministerstva životného prostredia potvrdilo, že šéf rezortu Ján Budaj (OĽaNO) sa aj so štátnymi tajomníkmi a odborníkmi z envirorezortu stretol so starostami z Podpoľania, ktorí upozorňujú na kolízie s medveďom. Predstavili im vraj koncepčné riešenia pre obce v prostredí karpatskej divočiny.

„Spočívajú vo zvýšenej kontrole územia z hľadiska nezákonného lovu a vnadenia. Tiež v navýšení finančnej podpory obciam na zabezpečenie kontajnerových stojísk, osvetlenia, na osvetu a rozšírenie činnosti Zásahového tímu medveďa hnedého v regióne,“ uviedlo ministerstvo.

Malatinec to nepovažuje za riešenie. Mladé šelmy sú podľa neho vytláčané zo svojho prirodzeného prostredia staršími jedincami, a preto sa približujú k obydliam ľudí. „Od odborníkov som dostal správu, že na 57-tisíc hektároch Poľany, plus časť po Hrochoť, Očovú, Dúbravy, Detvu a Hriňovú, žije 400 jedincov. V roku 2014 určil na tejto ploche profesor Ladislav Paule 158 genotypov medveďa hnedého,“ povedal Malatinec. Je presvedčený, že pomôcť môže len regulatívny odstrel. „Veď ide o naše bezpečie a životy,“ podotkol.

Pre porovnanie spomenul príklady zo zahraničia, kde vraj nemajú problém s reguláciou chránených druhov. „Zistili sme, že vo Švajčiarsku môžu loviť, pri nadmerných škodách, aj kozorožca a v Nemecku svišťa. Vo Fínsku, Rumunsku a Slovinsku medvede loviť môžu, ale u nás sa vyhovárajú, že Európska komisia to nedovoľuje,“ krúti hlavou.

Päť mesiacov: 25 stretov

Nedávno Budaja vyzval, aby prišiel do Detvy a poprechádzal sa s ním v okolí Poľany. „Namiesto toho sem poslal enviropolíciu, ktorá hľadala vnadiská. Nič ale nenašli,“ tvrdí Malatinec. „Fotografie, ktoré medializovali, pochádzajú z obdobia prípravy lesov na zimu, keď majú zvieratá menej potravy. To je od konca decembra do marca,“ objasnil.

Podčiarkol, že výskyt medveďov na Podpoľaní z roka na rok stúpa. „V roku 2016 sme tu mali 16 stretov. V nasledujúcich sezónach to postupne rástlo na 25, 37, 38 a v rokoch 2020 či 2021 to skončilo na rovnakom čísle – 45. Do mája tohto roka sme už zaznamenali 25 stretov,“ vymenoval. Podľa neho je to už neúnosné. Upozornil, že okrem ohrozenia zdravia a životov ľudí dochádza tiež k škodám na majetku. Napríklad v roku 2017 to bolo 44-tisíc a o dva roky až 57-tisíc eur.

„Je smutné, že rodina muža zabitého šelmou v Liptovskej Lúžnej dostala odškodné 22 700, no spoločenská hodnota medveďa je 80-tisíc eur. To asi nie je celkom v poriadku,“ mieni Malatinec.

Pokračoval, že voľne pohybujúcich sa „macov“ vídajú v obciach a mestách Očová, Detva, Hrochoť, Poniky, Čierny Balog, Brezno, Zolná či Látky. „Ľudia mi píšu od Poltára, Rimavskej Soboty, Ábelovej, Budinej. Mnohí volajú starostom, boja sa o svoj život,“ prízvukuje. „My sme naučení žiť so zvieratami, v prirodzenom prostredí ich rešpektujeme. Nech ale nie sú tam, kde nemajú byť,“ doplnil. Roman Malatinec upozorňuje, že šelmy ohrozujú nielen majetky, ale aj životy ľudí.