Pčolinský sa o tom, že ho obžalovali, dozvedel 'tradične' - z médií

Obžaloba na bývalého riaditeľa SIS Vladimíra Pčolinského je už na Špecializovanom trestnom súde. Jeho právny zástupca Ondrej Urban tvrdí, že o podaní žaloby nevie. Aj sám Pčolinský hovorí, že sa to dozvedel z médií.

Úrad špeciálnej prokuratúry o podaní obžaloby informoval na sociálnej sieti. „Obžaloba na ďalšieho bývalého štátneho funkcionára. Dnešného dňa (utorok 17. mája, pozn. red.) bola ŠTS v Pezinku podaná obžaloba na obv. Ing. V. P. PhD. a to pre zločin prijímania úplatku, zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa a prečin ohrozenia dôvernej skutočnosti a vyhradenej skutočnosti,“ uviedla špeciálna prokuratúra.

Hovorkyňa súdu Katarína Kudjáková potvrdila, že eviduje podanú obžalobu, trestná vec bola pridelená zákonnému sudcovi na pracovisku v Bratislave.

Právny zástupca Ondrej Urban však tvrdí, že o podaní obžaloby nemá „ako obhajoba Vladimíra Pčolinského žiadnu vedomosť“. „Stále nám neboli doručené viaceré písomnosti a súčasne nebolo realizované ani záverečné preštudovanie trestného spisu, ktoré sa podľa obhajoby malo nanovo realizovať,“ dodal Urban.

Pčolinský hovorí o „dobrom“ zvyku Úradu špeciálnej prokuratúry. „Rovnako ako o obvinení, tak aj o podaní obžaloby bez záverečného preštudovania spisu sa dozvedám z médií a nie spôsobom štandardným v normálnom právnom štáte. Zatiaľ sa teda nemám veľmi k čomu vyjadriť,“ povedal bývalý šéf tajných.

Pčolinský už raz bol obvinený v tejto kauze. Dokonca bol aj vo väzbe. Vlani v auguste Generálna prokuratúra pôvodné obvinenie zrušila. Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry vyšetrovanie obnovil a vo februári tohto roka Úrad špeciálnej prokuratúry potvrdil, že bolo vznesené obvinenie. Spolu s Pčolinským je obvinený aj známy konkurzný právnik Zoroslav Kollár.

Kľúčovými svedkami v kauze je bývalý námestník riaditeľa SIS Boris Beňa a bývalý šéf Kriminálneho úradu Finančnej správy Ľudovít Makó.

Z jednotlivých výpovedí vyplýva, že Makó mal prísť za Kollárom s tým, že ho rozpracuváva SIS. Tak vypovedal Kollár, Makó tvrdí, že to bolo naopak, prišiel za ním konkurzný právnik. V každom prípade však mal Makó zariadiť, že za 40-tisíc eur sa SIS prestane Kollárovi venovať.

Kollár neskôr vypovedal, že skutok spáchal – peniaze dal Makóovi. Čo s nimi urobil on, to nevie. Podľa obvineného právnika však bol Makó členom SIS od 1. júna 2020. Tvrdí, že Makó sa s ním snažil spriateliť, a tak ho aj on sám bral ako kamaráta, takmer brata. „Z jeho pohľadu bol vybudovaný ako priateľský, on sa týmto spôsobom aj vyjadroval. Ja som si od neho udržiaval odstup, ale keďže sme sa stretávali relatívne často, dvakrát mesačne, tak som to vnímal tak, že človek, ktorý sa snaží byť mojím dobrým priateľom, mi chce v niečom pomôcť, tak sa za to poďakujem a ja som neriešil a ani sa nepýtal, či sú to peniaze pre neho, kamaráta, pre brata, ja som to tak nevnímal,“ vypovedal Kollár.

Štyridsaťtisíc, ktoré dal Makóovi, vnímal ako odmenu, dar. „On deklaroval, že tá odmena je pre niekoho iného, ale pre koho, to mi neidentifikoval,“ povedal Kollár pred vyšetrovateľom. Tvrdí, že nevedel, komu presne v SIS má Makó peniaze odovzdať. „Nemal som vedomosť, ako p. Makó naložil s peniazmi, ktoré som mu odovzdal. Dnes som opísal skutočný priebeh udalostí, ako sa stali a ako si ich ja pamätám,“ vypovedal konkurzný právnik s tým, že odmena mala byť za „upratanie problému“.

Skutok sa stal

Kollár priznáva úplatok a vypovedal, že „skutok sa stal“. Ale inak ako tvrdí Makó. Ten totiž tvrdí, že peniaze dal Beňovi a Beňa mal časť z nich odovzdať Pčolinskému. To však bývalý riaditeľ SIS popiera.

Napriek tomu je však Kollárova výpoveď podľa advokáta Urbana veľmi dôležitá. „Výpoveď Zoroslava Kollára zásadným spôsobom narušila skutkový dej obvinenia popísaný v skutkovej vete. Ten sa totiž nikdy nemohol stať tak, ako je popísaný. Po výpovedi Kollára vznikli hrubé rozpory medzi dvoma kajúcnikmi. Niekto z dvojice kajúcnikov musí klamať,“ zdôraznil Urban.

Pčolinského obhajca tvrdí, že jeho klient bol pol roka nezákonne vo väzbe. Porušenie jeho práv už podľa Urbana predbežne pripustil aj Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP). Ak by v Štrasburgu rozhodli, že bol porušený ktorýkoľvek článok dohovoru o ľudských právach, Pčolinský by bol úplne rehabilitovaný, zdôraznil advokát pre Pravdu. Štát ale zatiaľ odmieta priznať pochybenie a s Pčolinským sa dohodnúť mimosúdne.

„Už len konštatovanie porušenia by znamenalo, že celým prípadom by sa muselo zaoberať nanovo. A nikto by už viac nemohol povedať, že ho pustil z väzby generálny prokurátor cez paragraf 363 Trestného poriadku. Ak by totiž v Štrasburgu rozhodli, že bol porušený ktorýkoľvek článok dohovoru, Vladimír Pčolinský by bol úplne rehabilitovaný,“ podčiarkol Urban.

Bývalého riaditeľa tajnej služby zadržali príslušníci NAKA 11. marca 2021 a obvinili ho z korupcie. Prezidentka Zuzana Čaputová ho ešte v ten istý deň postavila dočasne mimo služby a v nedeľu 14. marca, keď Špecializovaný trestný súd rozhodol o jeho väzobnom stíhaní, Pčolinský oznámil, že sa funkcie riaditeľa SIS vzdáva. Kolúznu väzbu potvrdil aj Najvyšší súd 29. marca. Z väzby ho prepustili 31. augusta 2021.

