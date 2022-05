Kolíková hovorí o znásilnení, Sulík o zlom riadení štátu. Na stole je Matovičov návrh

Je to hrubosť a znásilnenie legislatívneho procesu, komentovala ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (nom. SaS) spôsob, akým minister financií Igor Matovič (OĽaNO) predkladá na vládu balíček opatrení, ktoré by mali ľuďom pomôcť zvládnuť infláciu.

„Včera večer o deviatej sme dostali pomerne rozsiahly návrh,“ povedal vicepremiér, minister hospodárstva a líder SaS Richard Sulík. Vyhlásil, že jeho strana bude vetovať zvyšovanie daní a zavádzanie nových.

„To je naša červená čiara, to sme voličom pred voľbami sľúbili. Predstavte si, v tejto krajine žijú ľudia, ktorí tvoria hodnoty a nechcú, aby im z toho štát stále bral a potom rozdával niekto ako sa vyspal. Preto opakujem, vetujeme všetky daňové návrhy a k tomu patrí aj návrh na zavedenie dane z ropy,“ pokračoval Sulík.

Vyjadrenie spoločnosti Slovnaft, že má svoju cenotvorbu a bude postupovať podľa trhových princípov, podľa neho znamená, že „žiadna dohoda neexistuje, že by oni následne ceny nezvýšili“. „Ak sa zavedie takáto daň, zaplatia to ľudia cez ceny nafty a benzínu,“ dodal minister hospodárstva.

A potom skonštatoval na adresu Matoviča: „Takto sa štát neriadi, takto sa verejné financie neriadia.“ Ďalší z ministrov SaS Branislav Gröhling sa dotkol voľnočasových poukazov, ktoré chce zaviesť minister financií. „Absolvovali sme sedem stretnutí, ale žiadne naše pripomienky neboli realizované,“ zhodnotil šéf rezortu školstva. Tvrdí, že podľa predkladaného návrhu sa bude musieť novelizovať ďalších osem zákonov, čo však v návrhu nie je zohľadnené. „Podľa návrhu bude môcť ktokoľvek učiť deti po škole čokoľvek a štát to bude financovať. Nie sú tam žiadne kritéria a kvalitatívne podmienky,“ podčiarkol.

Tvrdí, že na zadministrovanie voľnočasových poukazov bude potrebných 486 zamestnancov na ministerstve financií a na technickú realizáciu zasa 9,2 milióna eur. „Je to nedotiahnutý a nezmyselný návrh,“ dodal Gröhling s tým, že školstvo teraz zápasí s oveľa vážnejšími problémami ako je nedostatok učiteľov či výška ich platov.

Čítajte aj Odíde SaS z vlády? Nikto tak neuvažuje, zodpovednosť káže zostať, tvrdí Kolíková

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková označila Matovičov spôsob predkladania návrhu opatrení na rokovanie vlády za hrubosť. „Je to znásilnenie legislatívneho procesu. O súdnej reforme sme dva roky vyjednávali a rokovali, paragrafové znenie mali ministri týždne dopredu. Tu sme to dostali krátko pred vládou a s dopadmi, ktoré sú neakceptovateľné,“ hnevá sa. Kolíková podotkla, že „celý právny štát sa nám rúti“.

Ďalší z radu ministrov SaS šéf rezortu diplomacie Ivan Korčok celú vec vníma ako „ďalší krok, ktorý neprispieva k dôvere vládnutia. "Mali by sme aj na to dbať. Vyrušuje ma tento spôsob vládnutia, nie je to dobrý obraz, ktorý ponúkame do zahraničia,“ povedal pred rokovaním vlády.

Matovič o Sulíkovi: Čie záujmy obhajuje? To hraničí s vlastizradou

Líder OĽaNO Igor Matovič sa veľmi hnevá na koaličného partnera SaS. Ministra hospodárstva a šéfa liberárov obviňuje, že sa chráni záujmy oligarchov a špekuluje, že to nerobí zadarmo. Pred rokovaním vlády sa Matovič pustil do ministrov SaS. Šéfovi rezortu školstva Branislavovi Gröhlingovi vyčíta, že zakázal svojim zamestnancom, aby spolupracovali s legislatívcami z ministerstva financií.

„Pre neho rodina a deti nepredstavujú žiadnu hodnotu. Tak ako ani pre ostatných ľudí v SaS. Je to mimoriadne zlomyseľné a pomstychtivé,“ tvrdí Matovič.

Podľa neho však klame nielen Gröhling. Ešte viac nehovorí pravdu Sulík. „Verejne klamal,“ vyhlásil Matovič. Týka sa to návrhu na extra zdanenie ropy, čo zasiahne Slovnaft. „Rafinéria Slovnaft zarába mesačne viac ako 100 miliónov iba na diskonte, za čo nakupuje lacnejšie ruskú ropu. Po prijatí tohto návrhu môžeme mať v našej spoločnej kasičke jeden milión eur. Sulík sa teraz iba rozhoduje, či ten jeden milión budeme mať v našej slovenskej kasičke alebo ho dopraje maďarským oligarchom. Sulík hovorí, že sa budeme všetci skladať jeden milión eur maďarským oligarchom, majiteľom rafinérie Slovnaft. Ja sa pýtam, za čo to robí, lebo takéto veci sa nerobia zadarmo. Toto už hraničí s vlastizradou. Myslím si, že aj takí hrdinovia okrádania štátu ako Slota, Počiatek a Danko slintajú závisťou,“ nedal si Matovič servítku pred ústa.

Tvrdí, že ak by jeho návrhy prešli, zvyšovali by sa platy aj učiteľov, aj zdravotných sestier, aj lekárov. „SaS všetko vetuje a v takýchto kritických chvíľach sa ukazuje, kto za koho kope. Tri strany v koalícii kopú za rodiny s deťmi. Jedna strana tu kope za zbohatlíkov a v prípade Slovnaftu chce dobrovoľne, aby sme zaplatili 300 miliónov Maďarsku, lebo v maďarskom štátnom rozpočte je to asi lepšie ako v slovenskom. Tomuto sa v ústave hovorí vlastizrada,“ pritvrdil minister financií. SaS sa podľa neho „hádže o zem, aby sa nezvýšili dane na alkohol, pretože výrobca je Sulíkov priateľ, dane z hazardu a vyššiu daň pre Slovnaft, kde má asi svoje záujmy“.

Na otázku, čo s tým robiť, Matovič ešte viac zhodil koaličného partnera. „Sulík chodí na každú tretiu koaličnú radu, príde na pätnásť minút, otočí sa na opätku a povie: Čo tu trepete blbosti, a ide preč,“ opísal priebeh koaličných rád, cez ktoré by mali prechádzať v podstate všetky vládne návrhy. „On je lietadlo, ale všetci ostatní podľa neho trávu žerú. Ubližuje každému jednému,“ neovládol sa šéf mandátovo najsilnejšieho hnutia.