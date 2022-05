Čaputová o vyznamenaní členov Bielej légie: Stala sa chyba

Prezidentka Zuzana Čaputová udelila 8. mája 2022 štátne vyznamenania 25 osobnostiam spoločenského, kultúrneho a športového života, z toho šiestim in memoriam.

„V prípade vyznamenania Antona Tunegu, Alberta Púčika a Eduarda Tesára sa stala chyba v procese posudzovania. Štátne vyznamenania by mali dostávať ľudia, ktorých životný príbeh nemôže vyvolať spor o to, či slúžili demokracii. Urobím všetko pre to, aby sa v budúcnosti podobné kontroverzie neopakovali,“ sprostredkoval stanovisko hlavy štátu jej hovorca Martin Strižinec.

Na ich kontroverznú minulosť po udelení vyznamenania ako prvý v médiách upozornil minulý týždeň v denníku Pravda historik Adam Šumichrast. „Poradcovia mohli prezidentke vysvetliť, že keď niekto bojoval proti komunistickému režimu, demokrata to z neho ešte nerobí," napísal, pričom poukázal na ich ľudácku činnosť.

