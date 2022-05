V súboji Sulík - Matovič vedie šéf OĽaNO. Za akú cenu?

Nie celkom hladko prešiel protiinflačný balík rokovaním vlády. Hoci sa Sulík a jeho ministri hotovali návrhy vetovať, nakoniec si právo veta nechali na parlament. V závere sa duel Matovič-Sulík zúžil na návrh na zdanenie ruskej ropy, teda rafinérie Slovnaft. A tzv. krúžkovné, teda poukazy na voľnočasové aktivity detí. V tomto prípade sa ministrovi financií postavil šéf rezortu školstva Branislav Gröhling (SaS).

„Včera večer o deviatej sme dostali pomerne rozsiahly návrh,“ povedal pred rokovaním vlády Sulík. Matovič a jeho spolustraníci zasa operujú krátkosťou času a nutnosťou pomáhať, hoci samotné návrhy pripravujú už niekoľko mesiacov. „Je to znásilnenie legislatívneho procesu. O súdnej reforme sme dva roky vyjednávali a rokovali, paragrafové znenie mali ministri týždne dopredu. Tu sme to dostali krátko pred vládou a s dopadmi, ktoré sú neakceptovateľné,“ hnevá sa ďalšia nominantka SaS, ministerka spravodlivosti Kolíková. Podľa nej sa „celý právny štát rúca“.

Matovič počkal, kým ministri zo SaS odkráčajú, aby potom mohol podotknúť, že to, čo robí Sulík, sa už podobá na vlastizradu. „Rafinéria Slovnaft zarába mesačne viac ako 100 miliónov za to, že nakupuje lacnejšie ruskú ropu. Po prijatí tohto návrhu môžeme mať v našej spoločnej kasičke jeden milión eur. Sulík sa teraz iba rozhoduje, či ten jeden milión budeme mať v našej slovenskej kasičke, alebo ho dopraje maďarským oligarchom. Sulík hovorí, že sa budeme všetci skladať jeden milión eur maďarským oligarchom, majiteľom rafinérie Slovnaft. Ja sa pýtam, za čo to robí, lebo takéto veci sa nerobia zadarmo. Toto už hraničí s vlastizradou,“ nedal si servítku pred ústa.

Na dôležitosť výberu slov však upozorňuje sociológ Václav Hřích. „Silnejší spôsob komunikácie je na škodu. Ľudia skôr vnímajú typ komunikácie ako jej obsah. Slová prebíjajú posolstvo,“ tvrdí Hřích. A poukazuje na to, že koaličné hádky ľudia spočítavajú politikom v preferenciách. V tých už takmer dva roky hnutie OĽaNO nedosahuje ani desať percent.

Posolstvom však je, že až po troch mesiacoch rokovaní dostala pomoc od vlády zelenú. Kedy sa začne o návrhoch rokovať v parlamente, nateraz nie je jasné, pretože minister Sulík sa najskôr chce stretnúť s predstaviteľmi Slovnaftu, aby sa uistil, aký veľký dopad bude mať nová daň. Hoci už niekoľko dní vyhlasoval, že pre SaS je zvyšovanie daní a vymýšľanie nových daní červenou čiarou, po rokovaní vlády vyhlásil, že ak zistí, že s daňou štát naloží zmysluplne, je možné, že poslanci z klubu liberálov veto neuplatnia.

Premiér Eduard Heger (OĽaNO) najskôr nechal oboch ministrov, aby zviedli slovnú bitku medzi sebou. Potom potvrdil, že zdanenie ruskej ropy aj pomoc rodinám, teda aj zavedenie voľnočasových poukazov, ide do parlamentu. Heger podotkol, že by bolo „zlé vylúčiť z pomoci strednú vrstvu“. Čiže si uvedomuje výhradu SaS, že táto pomoc nie je celkom určená pre najchudobnejších.

Kto je ‚letadlo‘?

Matovič slovne vyhral nad Sulíkom ešte pred rokovaním vlády. Šéf slovenskej štátnej kasy tvrdí, že jeho návrhy znamenajú aj zvyšovanie platov učiteľov, aj zdravotných sestier, aj lekárov. „SaS všetko vetuje a v takýchto kritických chvíľach sa ukazuje, kto za koho kope. Tri strany v koalícii kopú za rodiny s deťmi. Jedna strana tu kope za zbohatlíkov a v prípade Slovnaftu chce dobrovoľne, aby sme zaplatili 300 miliónov Maďarsku, lebo v maďarskom štátnom rozpočte je to asi lepšie ako v slovenskom. Tomuto sa v ústave hovorí vlastizrada,“ pritvrdil minister financií.

SaS sa podľa neho „hádže o zem, aby sa nezvýšili dane na alkohol, pretože výrobca je Sulíkov priateľ, dane z hazardu a vyššiu daň pre Slovnaft, kde má asi svoje záujmy“.

Na otázku, čo s tým robiť, Matovič ešte viac zhodil koaličného partnera. „Sulík chodí na každú tretiu koaličnú radu, príde na pätnásť minút, otočí sa na opätku a povie: Čo tu trepete blbosti, a ide preč,“ opísal priebeh koaličných rád, cez ktoré by mali prechádzať v podstate všetky vládne návrhy. „On je letadlo, ale všetci ostatní podľa neho trávu žerú. Ubližuje každému jednému,“ neovládol sa šéf mandátovo najsilnejšieho hnutia.

Nielen slovné súboje Sulík-Matovič sa ťahajú už od podpísania koaličnej zmluvy. Štyri strany sľubovali, ako budú hľadať kompromisy a „pracovať pre ľudí“. Matovič sa snaží na Sulíka vždy vytiahnuť, že „povalil už dve vlády a teraz tretiu“.

Aj preto šéf liberálov už v utorok jasne vyhlásil, že z koalície neodíde, lebo „takú radosť Igorovi Matovičovi“ neurobí. Včera na adresu svojho kolegu v kabinete skonštatoval: „Takto sa štát neriadi, takto sa verejné financie neriadia.“

Balík pre rodiny bude za takmer 1,3 miliardy eur. Daňový bonus stojí 550 miliónov eur, čo je zníženie daní a o túto sumu dostanú menej obce. Ďalšie desiatky miliónov má priniesť daň z ropy. Na vyššie prídavky, ktoré budú stáť 350 miliónov, použijú daňové nadpríjmy, čo radil aj Sulík. Ďalších 200 miliónov sa má vykryť „cez dynamické efekty“. „No a 25 miliónov ušetríme niečím, čo ešte nebolo oznámené. Zostáva nám 100 miliónov, to vám oznámime budúci týždeň, z čoho to vykryjeme,“ povedal Matovič.

Nové ministerstvo?

Minister školstva už na rokovanie vlády išiel s hnevom v očiach. Snáď ešte nahnevanejší bol po rokovaní. Návrh, aby deti dostali mesačne 50 eur na krúžky, totiž prešiel rokovaním vlády. „Nemáme vyriešený hlavný čas detí, ale budeme riešiť ich voľný čas,“ krúti hlavou Gröhling.

„Od januára sme absolvovali sedem stretnutí, ale žiadne naše pripomienky neboli realizované,“ zhodnotil šéf rezortu školstva Matovičov návrh. Tvrdí, že podľa predkladaného návrhu sa bude musieť novelizovať ďalších osem zákonov, čo však v návrhu nie je zohľadnené. „Podľa návrhu bude môcť ktokoľvek učiť deti po škole čokoľvek a štát to bude financovať. Nie sú tam žiadne kritériá a kvalitatívne podmienky,“ podčiarkol.

Tvrdí, že na zadministrovanie voľnočasových poukazov bude potrebných 486 zamestnancov na ministerstve financií a na technickú realizáciu zasa 9,2 milióna eur. „Je to nedotiahnutý a nezmyselný návrh,“ dodal Gröhling s tým, že školstvo teraz zápasí s oveľa vážnejšími problémami, ako je nedostatok učiteľov či výška ich platov.

Gröhlinga podporila aj Kolíková. Počet zamestnancov, ktorí sa budú zaoberať poukazmi, podľa nej zodpovedá novému rezortu. No najmä nechápe, prečo Matovič nasilu pretláča niečo, čo minister, ktorý rezort riadi, nechce.

Matovič im však odkázal, že ministrovi školstva sa iba nechce zriadiť register poskytovateľov voľnočasových aktivít. No pripúšťa, že ho aj trochu tlačí čas. Ak by mal totiž zákon pripraviť poriadne, začal by platiť až od roku 2024. Ak však chce v budúcej predvolebnej kampani argumentovať pomocou rodinám a školákom, potrebuje, aby fungoval najneskôr budúci rok.

Sila slova

„Ak nie je cieľom, aby slová zaujali viac ako činy, tak to je kontraproduktívne,“ hodnotí komunikáciu vládnych špičiek prezident Slovenskej asociácie výskumných agentúr a sociológ Václav Hřích.

Pripomína udalosti z Nitry na začiatku mesiaca, keď na proteste Smeru zazneli vulgárne nadávky na adresu prezidentky Zuzany Čaputovej. Dramatickejší spôsob komunikácie znižuje podľa neho priestor na „korčuľovanie“. „Kam to môže až gradovať? Čo bude ďalší krok?“ pýta sa Hřích. Pripomína, že to nie je len koaličný jav, no pretavil sa aj do parlamentu či medzi verejnosť.

„Vytvára sa nový štandard vulgarizácie. Spoločnosť si zvyká na tvrdší spôsob komunikácie, čo môže spôsobiť, že debata medzi obyčajnými ľuďmi bude komplikovanejšia,“ spresnil.

Hřích si myslí, že premiérovi Hegerovi sa aspoň sčasti darí korigovať koaličných partnerov v ich vyhláseniach. V stredu počas rokovania vlády hodnotil minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) atmosféru ako veľmi dobrú a veľmi vecnú.

„Nevidíme, ako to vyzerá na rokovaní vlády ani na koaličnej rade. Všetci deklarujú, že tú mediáciu robí, no Heger nemá dosah na to, ako budú jednotlivý predstavitelia vlády predstupovať pred médiá,“ skonštatoval. Spoločnosť podľa neho nevníma Hegera ako dobrého a Matoviča zase ako toho zlého. „Vnímajú to, kto komunikuje drsnejšie a na druhej strane to, kto sa snaží vo svojich vyjadreniach nájsť vecnosť. Obaja môžu byť dobrý aj zlý, je však jasné, že Igor Matovič je vo svojich vyjadreniach dôraznejší,“ uzavrel.