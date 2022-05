Súd potrestal sudkyňu za prieťahy v prípade pádu stanu na festivale Pohoda

Kolíková podala návrh na začatie disciplinárneho konania proti sudkyni v novembri 2020, podľa nej neefektívnym postupom zavinila prieťahy v konaní. Poukazovala na to, že dala prekladať celý spis do nemeckého jazyka napriek tomu, že nedisponovala rozhodnutím ministra spravodlivosti o podaní žiadosti o odovzdanie trestného konania do cudziny, s čím minister neskôr nesúhlasil. Malo tým prísť aj k neúčelným výdavkom štátneho rozpočtu vo výške 28.744 eur.

Trenčiansky okresný súd riešil žalobu organizátora festivalu na nemeckého staviteľa stanu. Pád stanu na festivale si v roku 2009 vyžiadal dve obete a desiatky zranených.