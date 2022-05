Sulík: Navrhneme, aby sa daň z ropy použila na zníženie iných daní

SaS navrhne, aby sa avizovaná daň z ropy použila na zníženie iných daní, napríklad dane z pridanej hodnoty (DPH) na naftu a benzín. Ak tento návrh neprejde, SaS chce zdanenie mimoriadnych príjmov z ruskej ropy v parlamente vetovať. Vyhlásil to vo štvrtok na tlačovej konferencii v Národnej rade (NR) SR líder SaS a minister hospodárstva Richard Sulík. Dodal, že v prípade protiinflačných opatrení budú poslanci SaS na hlasovaní prítomní a budú proti alebo sa zdržia.

SaS plánuje podať pozmeňujúci návrh k zdaneniu príjmov z ruskej ropy. Spočívať by mal v tom, že daň z ropy by sa použila na zníženie iných daní, napríklad DPH na naftu a benzín. „To by bolo korektné a férové,“ myslí si Sulík. Ak tento návrh nebude akceptovaný, strana si uplatní veto.

Minister financií Igor Matovič (OĽANO) podľa Sulíka tvrdil, že vedenie Slovnaftu súhlasí so zavedením dane a zaviazalo sa, že nebude dvíhať ceny na čerpacích staniciach. Šéf rezortu hospodárstva sa preto spojil s predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom Slovnaftu Oszkárom Világim. Spoločnosť podľa Sulíka hovorí, že sa budú riadiť ich obchodnou politikou a trhovou situáciou. Minister hospodárstva je preto presvedčený, že ceny nafty a benzínu budú v tejto súvislosti pre motoristov rásť.

Otázny je tiež podľa Sulíka výnos z tejto dane. Podotkol, že namiesto 300 miliónov eur ročne, ako avizoval Matovič, by to na základe výpočtov Inštitútu finančnej politiky malo byť len 50 miliónov eur tento rok a 25 miliónov eur budúci rok.

Protiinflačný balíček za približne 1,3 miliardy eur, ktorý zahŕňa 50 eur mesačne na voľnočasové aktivity detí, zvýšenie sumy daňového bonusu a prídavku na dieťa, SaS nepodporí. „My budeme prítomní a s najväčšou pravdepodobnosťou budeme hlasovať proti, určite nebudeme hlasovať za,“ zdôraznil Sulík. Predseda parlamentného finančného výboru Marián Viskupič (SaS) priblížil, že strana nebude hlasovať ani za skrátené legislatívne konanie o tomto návrhu.