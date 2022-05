Sulík v Ide o pravdu: Matovič mi sľúbil, že daň z ropy stiahne. Rusku sme za plyn už zaplatili

Tvrdí, že spôsob, ktorým operuje jeho koaličný kolega minister financií Igor Matovič (OĽaNO) je šialený: „Znásilňuje koalíciu a ženie ju do jeho vlastných nedomyslených nápadov.“

VIDEO: Pozrite si debatu Márie Hlucháňovej a Richarda Sulíka v relácii Ide o pravdu.

Parlament rokuje o protiinflačnom balíčku a o novej dani pre rafinériu Slovnaft. Poslanci SaS návrh ministra financií odmietajú, a hrozia vetom. Čo to znamená?

Budeme proti. Odmietame chaotické rokovanie o zákonoch, ktoré rozdeľujú miliardu eur z verejných financií. To je šialené, a je to doslova „na hulváta“. V prvom čítaní budeme proti návrhu zákona, lebo je zlý. Je nedoriešený, miestami nevykonateľný a dáva viac peňazí bohatým. To sa nazýva pomoc pre tých, ktorí ju potrebujú?

Čiže veto uplatníte v parlamente? Čo to znamená?

Apeloval som na partnerov, aby rešpektovali naše právo veta, ktoré sme uplatnili na vyššie dane. OĽaNO vrátane ministra Igora Matoviča a premiéra Eduarda Hegera to rešpektovali. Preto neboli predložené návrhy na zavedenie dane z hazardu, liehu, tabaku a zdanenie sto najbohatších firiem. Len preto, že sme si právo veta uplatnili. Ale máme ešte jednu daň, a to daň z ropy. My tvrdíme, že v plnom rozsahu bude prenesená na plecia motoristov a firiem. Stúpnu ceny benzínu a nafty a hotovo. Tam sme proti, a tam sme si vyhradili právo veta v parlamente. Koaliční partneri to uznali. A to sa asi stane.

Čo to znamená?

To znamená, že tento návrh by mal predkladateľ, teda Igor Matovič, stiahnuť.

Myslíte si, že minister financií návrh skutočne stiahne?

V stredu na vláde prisľúbil, že to spraví. Snáď má jeho slovo hodnotu.

Čo ak nestiahne návrh na zdanenie ropy?

Máme pripravenú reakciu. V skratke to znamená, že koaličná zmluva prestáva platiť. Lebo dôležité právo veta si nevie jeden z koaličných partnerov uplatniť.

Ale neodídete z vlády.

Nie, ale bude to prekročenie Rubikonu. Toto sa za dva roky ešte nestalo.

Ako sa dá takto dovládnuť?