Kam to Matovič dotiahol? Od premiéra pravicovej vlády k spolupráci s fašistami

Parlament stále neschválil protiinflačný balíček, a ani novú daň z ropy. Príčinou je rozhádaná koalícia. „Šéfovi OĽaNO Igorovi Matovičovi už nestačí vymedzovanie sa voči opozícii, ale oprášil starého koaličného nepriateľa Richarda Sulíka,“ povedala v podcaste Počúvajte pravdu Lívia Černická.

Upresnime, že liberáli majú výhrady voči obom návrhom Matoviča. V prípade finančnej pomoci pre rodiny hovoria o nespravodlivom a drahom systéme. Nová ropná daň je pre nich červenou čiarou, za ktorú nemienia ustúpiť.

Sulík je presvedčený, že daň pre rafinériu Slovnaft bude mať negatívny efekt – nárast cien benzínu a ropy na čerpacích staniciach. SaS dokonca v tomto prípade hrozí vetovaním návrhu s následkom nerešpektovania koaličnej zmluvy.

„Ak Sulík dodrží slovo, tak Matovič to bude mať pri schvaľovaní v parlamente veľmi ťažké,“ predpovedá Černická, šéfka domáceho spravodajstva denníka Pravda.

Podľa nej sa líder najsilnejšieho koaličného hnutia OĽaNO už nebude môcť spoliehať na podporu Smeru či Hlasu, lebo si kladú podmienky. „Vyzerá to tak, že mu pomôžu extrémisti,“ dodala.

Ak by sa tak stalo, Matovič by prekročil Rubikon. „Už nikdy nebude môcť vyčítať Robertovi Ficovi (Smer), že ťahá za jeden povraz s fašistami,“ vysvetlila v podcaste.

Takáto situácia by prirodzene viedla k hľadaniu vinníka v koalícii, a tým by s veľkou pravdepodobnosťou bol Sulík. Ale ani za týchto okolností si Černická nemyslí, že dôjde k rozpadu koalície. Nepáči sa jej postoj premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO), ktorý „zatiaľ nepovedal ani jedno rozhodné slovo“.

Situácia môže podľa šéfky domáceho spravodajstva už na budúci týždeň prerásť do konfliktu Matovič – Heger. A ten podľa nej skôr či neskôr aj tak treba očakávať.

Riadi sa Igor Matovič preferenciami? Zobral on sám do rúk vlajku prorodinnej politiky? A prečo? Ako dopadne kauza okolo bývalého šéfa špeciálnej prokuratúry Dušana Kováčika? Prečo v súboji generálneho prokurátora Maroša Žilinku so špeciálnym prokurátorom Danielom Lipšicom dal za pravdu správny súd Žilinkovi?

