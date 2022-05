Heger: Nie som šéf tejto koalície, nado mnou je koaličná rada

Premiér nie je členom koaličnej rady, sú to lídri koaličných strán a koaličná rada je nad ním. Vyplýva to z vyjadrení predsedu vlády Eduarda Hegera (OĽANO) v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy. "Nie som šéf tejto koalície. Som šéf vlády. Nado mnou je koaličná rada," povedal. Právomoci síce má, no podľa vlastných slov sú nad ním štyria predsedovia koaličných strán.