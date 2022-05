Obce varujú, že úlohy od štátu budú plniť len kým budú mať na to peniaze

ZMOS po stredajšom sneme vyzval mestá a obce, aby zabezpečovali realizáciu preneseného výkonu štátnej správy iba do obdobia, ktoré je finančne kryté dotáciami zo štátu. Prečo?

Štát dlhodobo obchádza pravidlá, objednáva si prenesený výkon štátnej správy a ani zďaleka to neplatí v takom rozsahu, ktorý je na to potrebný. Štát dlhodobo žil v predstave, že mestá a obce, keďže sú najbližšie k ľuďom, budú mlčať a dofinancovávať a to aj napriek tomu, že primátori a starostovia sú si vedomí, že tým krokom porušujú zákon o rozpočtových pravidlách. Okrem matriky hádam neexistuje žiadna iná štátna agenda, ktorá by bola financovaná v takom rozsahu, v akom si to štát objednal. Stavebné úrady, životné prostredie, sociálne školstvo a mnohé ďalšie oblasti sú tie, kde sa štát dlhodobo spolieha na to, že samosprávy budú sponzorom. My sme na to upozorňovali dlhé roky. Medzičasom dochádzalo k nárastu dotácie, ale to ani zďaleka adekvátne nepokrýva tieto oblasti. Práve preto budeme realizovať prenesený výkon štátnej správy, dokým budú na to peniaze.

Čítajte viac Mestá a obce idú do štrajku zo zúfalstva

Prenesený výkon štátnej správy tvorí značný počet oblastí. Máte nastavené priority, podľa ktorých budete v jednotlivých oblastiach uberať?

Najviac budeme musieť financovať to, čo tvorí naše najväčšie výdavky – školstvo a sociálne veci. Ak samosprávam nevyjdú peniaze na iné oblasti, tak budú musieť konštatovať, že už nepôjdu do kultúry, športu, možno do zabezpečovania verejného poriadku a do ďalších aktivít práve preto, že budeme musieť zabezpečiť najväčšie priority. Pričom ešte stále nevieme, koľko sa nám reálne dostane peňazí a kvôli tomu nie je vôbec vylúčené, že nakoniec aj najväčšie priority budú obmedzované z hľadiska rozsahu poskytovaných služieb.

Dalo by sa bližšie konkretizovať, ako by to vyzeralo v praxi?

Ako prvé pôjdu pravdepodobne do útlmu kultúrne podujatia alebo financovanie športu, športových aktivít, športových podujatí pre deti alebo dospelých futbalistov. A to len preto, lebo tie peniaze budeme potrebovať dať do sociálu alebo do školstva, teda do kľúčových priorít. Druhá vec je, že už teraz nám je jasné, že sa budú musieť automaticky zvyšovať poplatky za školstvo, za sociál, za všetky služby, na ktoré ľudia už teraz finančne prispievajú. Strava, ubytovanie a podobne.

Zákon o obecnom zriadení jasne hovorí, že ak štát presúva štátnu správu na obce, je povinný poskytnúť im potrebné finančné krytie. Ako je potom možné, že nie je adekvátne voči výdavkom?

Štát to robil dlhú dobu, a preto každá nová vláda mala predstavu, že si môže dovoliť ešte viac ako tá predchádzajúca. Preto sme komunikovali, že štrajk a mimoriadny snem je reakciou aj na protestné zhromaždenie druhého februára, keď sme chceli definovať deliacu čiaru medzi samosprávou a štátom. Vláda to evidentne nepochopila. Preto je teraz našou úlohou, aby sme vysvetlili, že tu nejde o túto vládu, ale o každú ďalšiu vládu, ktorá musí chápať rozdiel medzi svojimi ambíciami a zákonnými povinnosťami miest a obcí. My sme dnes v situácii, keď si môžeme povedať, že máme urobený audit Európskej charty miestnej samosprávy. Tú sme zanalyzovali a z toho vyplýva, že vlády na Slovensku ju dlhodobo porušujú. Charta garantuje právo samospráv na vlastné peniaze, ale štát nám ich odoberá. Táto charta garantuje aj to, že centrálna vláda musí vyjednávať o návrhoch riešení s reprezentáciou samospráv, čo sa však vôbec nedeje. Okrem toho sa dokonca porušuje legislatívny proces. Aj preto sme urobili túto analýzu, preto sme pozvali zástupcov ZMOS-ov z Európy napríklad na úrovni výboru regiónov ZMOS-ov a Štrasburgu na monitorovaciu komisiu. Dlhodobo sme na to upozorňovali prezidentku, ktorá podcenila tieto informácie, ani sa s nami doteraz nestretla. A to napriek tomu, že sme ju požiadali o stretnutie k Európskej charte. Rovnako žiadame stretnutie k tejto téme s predsedom Ústavného súdu, pretože Slovensko dlhodobo porušuje medzinárodné záväzky, ktoré sú na úrovni ústavy či ústavných zákonov a nabúrava princípy samosprávnosti a jej nezávislosti.

Aké by malo byť podľa vás východisko z tejto situácie?

V prvom rade treba rešpektovať zákony. My sme svedkami toho, ako nám bolo v decembri schválené dofinancovanie sto eur na seniora v zariadeniach sociálnych služieb. No doložka vplyvov na mestá a obce nebola žiadna. V decembri sme boli svedkami toho, ako parlament schválil novelu zákona k dofinancovávaniu súkromných škôl. Doložka vplyvov nebola kvantifikovaná a bolo to schválené v čase, keď bolo možné do polnoci toho istého dňa dávať pripomienky v medzirezortnom pripomienkovom konaní. My sme aj prezidentku upozorňovali na to, že došlo k porušeniu charty a nezávislosti samospráv, že dochádza k zásahom do originálnych pôsobností miest a obcí, poukázali sme na to, že bol porušený legislatívny proces a ak je nedodržaný, tak to nemôže garantovať kvalitný zákon. Napriek tomu prezidentka podpísala obidva tieto zákony. A dnes sa ukazuje, že sme mali pravdu, obce a mestá majú obrovské finančné problémy. A ďalšia vec, ktorú budeme navrhovať, je, aby súčasťou legislatívneho procesu bola pri všetkých zákonoch týkajúcich sa samospráv aj doložka zlučiteľnosti s Európskou chartou miestnej samosprávy. Aby sme predchádzali tomu, že tíško budeme čušať a pozerať sa, ako sa porušujú naše medzinárodné záväzky.