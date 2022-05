Protiinflačná pomoc musí byť adresná a rýchla, tvrdia Viskupič a Saková

Protiinflačná pomoc musí byť adresná a rýchla, no návrh ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) taký nie je. Zhodli sa na tom šéf parlamentného finančného výboru Marián Viskupič (SaS) a opozičná poslankyňa Denisa Saková (nezaradená) v diskusnej relácii TA3 V politike. Viskupiča mrzí, že aj Matovič pokračuje v politike tzv. balíčkov, označil to za cestu do pekla. Pokiaľ balík nebude obsahovať pomoc dôchodcom a rodinám s nízkymi a strednými príjmami, Sakovej poslaneckí kolegovia nemôžu návrh v hlasovaní podporiť.

Viskupič tvrdí, že podpora rodín je dôležitá, no treba pomáhať úmerne situácii. „Teraz sa ide pomáhať už aj nad mieru, kde netreba. Mamičky nepotrebujú ďalšiu sociálnu dávku, potrebujú, aby mohli dať dieťa do škôlky, aby mohli ísť pracovať. Nestačí ďalšia dávka, ďalšie balíčky,“ zdôraznil.

Slovensko šlo podľa neho dlhé roky systémom balíčkov, čo nie je efektívne. „Jednoznačne treba pomáhať, ale pomáhať cielene a tak, aby to nezruinovalo verejné financie a aby zvýšené dane nezruinovali ekonomiku,“ pripomenul. SaS za návrh nemôže zahlasovať, lebo je veľmi drahý a nepomáha tam, kde treba, a na druhej strane plytvá peniazmi, kde to nie je až také potrebné.

Saková pripomenula, že už minulý rok odborníci kritizovali opatrenia, ktoré navrhoval Matovič. Tí podľa nej hovoria, že treba pomáhať najzraniteľnejším skupinám, teda dôchodcom a rodinám s nízkymi príjmami, čo navrhovaný balíček neobsahuje. „Pomoc má byť zmysluplná, adresná a rýchla,“ povedala. Protiinflačný balík podľa nej nezahŕňa ani pomoc rodinám, ktoré deti nemajú alebo majú napríklad odrastené deti.

Podľa Viskupiča dáva zmysel zvýšiť daňový bonus a prídavky na deti, ale treba to robiť v rozumnej miere. Najnúdznejších podľa neho zachytáva zvýšenie životného minima, čo navrhovala aj SaS. To, že SaS dáva návrhy neskoro, sú podľa Viskupiča klamstvá. Saková dodala, že jej mimoparlamentná strana Hlas-SD riešenia predstavovala počas uplynulého polroka, no koalícia ich zmietla zo stola.

SaS nepodporí ani zdanenie ruskej ropy. Ak opatrenie prejde do druhého čítania, pripravujú podľa Viskupiča pozmeňujúci návrh. Chcú, aby sa daň z ropy použila na zníženie iných daní.

Viskupič i Saková majú problém s tým, že vzniká „temná koalícia“, keď Matovič rokuje s poslancami ĽSNS. Obaja sa desia, čo by mohlo ĽSNS chcieť za to, že podporí balíček. Obaja poslanci zároveň nepodporujú, aby sa Ukrajine posielali naše stíhačky, pokiaľ za ne nemáme adekvátnu náhradu.

SaS nechce dopredu rozprávať o tom, koho by vylúčila z povolebnej spolupráce. Podľa Viskupiča sa nedá vyradiť úplne každého, treba to riešiť deň po voľbách. Hlas-SD by mal podľa Sakovej problém sedieť vo vláde s ĽSNS a OĽANO, k ostatným stranám sa zatiaľ nevyjadruje.