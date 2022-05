Čaká nás mokrý týždeň. Budú aspoň teploty znesiteľné?

Pondelok bude príjemný, ale potom sa počasie začne meniť. Čo Slovensko čaká až do konca týždňa?

VIDEO: Pozrite si predpoveď počasia s meteorologičkou Miriam Jarošovou na predposledný májový týždeň.

Po piatkovom tropickom dni prišlo nestabilné počasie s prehánkami. Zatiaľ je však máj mimoriadne teplý. Pocitovo sa môže zdať takmer ideálny. Napriek tomu, že minulé dni neboli nejako extra chladné, v stredu a vo štvrtok ráno zaznamenali na viacerých miestach prízemné mrazy. Najviac ich pocítili v kotlinových polohách na severovýchode krajiny. V Poprade táto hodnota klesla 19. mája na –5,2 stupňa, čo je druhé najnižšie číslo. V rovnaký deň 1968 namerali na tamojšej meteorologickej stanici –5,4 stupňa.

Teplota však dosť klesala nielen päť centimetrov nad zemou, ale aj v úrovni dvoch metrov – na niektorých miestach sa blížila k nule. Aj preto denné maximá potom nešli príliš vysoko. Napríklad v Hurbanove to bolo v stredu „iba“ 22,7 stupňa. Vo štvrtok sa to už šplhalo k letným hodnotám, pričom niekde ortuť stúpala k 27 stupňom.

Po viac ako týždni, keď 12. mája dorazil na Slovensko prvý tropický deň, sa v piatok opäť v niektorých lokalitách očakávali tridsaťstupňové teploty. „Je zaujímavé, že dochádza ku kombinácii mrazu s tropickými hodnotami,“ poznamenal klimatológ zo Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu v Bratislave Pavel Faško.

Horúčava sa však na našom území dlho nezdržala. Zostalo síce teplo, no už nešlo o trópy. Od dažďa si trochu oddýchneme v pondelok, no niekde sa môžu vyskytnúť prehánky. Výraznejšie zrážky by mali prísť v utorok. Pomerne príjemné teploty však neodídu.

„Tohtoročný máj je iný ako predchádzajúce tri, ktoré boli dosť studené. No v roku 2018 bol extrémne teplý a ten súčasný môže pocitovo patriť k ideálnym. Zaradí sa zrejme k desiatke najteplejších. Napriek kontrastom, keď sa vyskytujú prízemné mrazy a súčasne, v niektorých dňoch, tropické hodnoty,“ vraví Faško.

Zaujímavý je podľa neho aktuálny mesiac aj tým, že zatiaľ prináša málo zrážok. „Od 1. do 18. mája sme zaznamenali nízke úhrny najmä na východe Slovenska. Somotor hlásil 2, Osadné 2,8, Vysoká nad Uhom 2,5, Medzilaborce 5,3, Orechová 7,1, Moldava nad Bodvou 7,2 a Košice 8,2 mm,“ vymenoval.

Oveľa lepšie to nebolo ani v Podunajskej nížine – Veľké Lovce namerali 7,9, Gabčíkovo 10,7 a Hurbanovo 12 mm zrážok.

„Naopak, na niektorých miestach, no regionálne nie veľmi rozsiahlych, zaznamenali za prvých osemnásť májových dní bohaté zrážky. V Kuchyni spadlo až 105,4 mm. Malý Javorník hlásil 78,2, Myjava 57,4 a bratislavská Koliba 50,4 mm,“ priblížil. Ide vraj o dobrú správu, lebo tieto oblasti dlho trpeli nedostatkom dažďa.

„Istým spôsobom to zredukovalo jeho deficit. Pekným príkladom je letisko v Bratislave, kde od 9. apríla do 16. mája spadlo len 27,4, no 17. mája, čiže za jediný deň, tam napršalo až 31,4 mm,“ povedal.

To, že momentálne sa otepľuje, dokazuje topiaca sa biela perina na Lomnickom štíte a Chopku, kde vo štvrtok namerali už len 90 a 31 cm snehu. „Pred rokom mal 19. mája Lomnický štít ešte 142 a Chopok 75 cm. Aktuálna pokrývka určite nevydrží tak dlho ako vlani, lebo v prvom prípade tam zostala do 25. a v druhom do 8. júna,“ doplnil klimatológ.