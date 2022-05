Matovič hľadá pomoc. Bez hanby aj u fašistov

Koalícia sa nevie dohodnúť na protiinflačnej pomoci. Ak by trom vládnym stranám nepomohli nezaradení poslanci z ĽS NS, parlament by vôbec o návrhoch, ktoré vláda schválila len v stredu, nerokoval.

Minister financií a šéf mandátovo najsilnejšieho hnutia OĽaNO Igor Matovič v utorok poslal ministrom návrh protiinflačnej pomoci, v stredu prešiel vládou, vo štvrtok už bol v parlamente. Liberáli Richarda Sulíka dávajú od tejto pomoci ruky preč. No bez 19 poslancov z klubu SaS by vládne návrhy zostali v parlamente akurát tak v hanbe.

Trom vládnym stranám pomohli nezaradení – poslanci extrémistickej ĽS NS či poslanci okolo Tomáša Tarabu. Tí sa tiež do parlamentu dostali na kandidátke kotlebovcov. Toto všetko sú poslanci, ktorých aktuálna koalícia často označuje za fašistov.

Matovič hovorí o „prorodinnej revolúcii“. V parlamente vynadal nielen poslancom z časti opozície, ušlo sa aj reprezentantom SaS. „Manipulujete s pravdou. Keby ste chceli ľuďom pomôcť, dávno by sme rokovali spolu, ale s vami sa nedalo,“ vyčítal Matovič Sulíkovi a jeho poslancom. „Vy mi budete vyčítať, že ja som nezodpovedný? Ty si asociál, egoista," kričal líder OĽaNO na zástupcov liberálov.

VIDEO: Egoista, asociál. Matovič kričal na poslancov SaS, Sulík radšej odišiel.

SaS pritom tvrdí, že pomoc nie je systémová a najmä – nie je finančne krytá. Daňový bonus si odnesú nižšie rozpočty obcí a miest, Matovič chce extra zdaniť aj rafinériu Slovnaft.

Na sociálnej sieti minister financií začal písať o protirodinnej koalícii: Smer, Hlas, SaS a Republika. Nezaradil do nej ĽS NS s odôvodnením, že títo poslanci predsa podporujú prorodinnú politiku a „rodiny musia vyhrať".

„Matovič opakuje trajektóriu Roberta Fica, ktorý budoval hrádzu proti extrémizmu, ale v prípade potreby sa z čistého oportunizmu pri hlasovaní v parlamente vedel o extrémistov oprieť," upozorňuje politológ Juraj Marušiak.

Hovorí, že ak ĽS NS podporí Matovičov balíček, znamená to, že boli dohodnutí. „Je to účelové spojenectvo, ale určite to neveští nič dobré, ani koalícii, ani Slovensku. Je preto úplne legitímne nastoliť otázku, aký zmysel má táto koalícia, ak sa jeden z partnerov, ten najsilnejší, chce oprieť o opozíciu, ktorá je navyše vo všeobecnej karanténe a izolácii. Matovič tak robí to isté, za čo predtým kritizoval Roberta Fica," poukazuje Marušiak na kritiku, ktorá sa ušla Ficovi, keď návrhy Smeru, napríklad pri odvolávaní ministrov, podporili aj kotlebovci.

„Mojou psou povinnosťou je pomoc rodinám s deťmi doručiť, a keďže SaS robí všetko pre to, aby sa to nepodarilo, ja musím urobiť všetko pre výhru rodín. A keď k tomu pomôže pár hlasov poslancov, ktorých niekto nazýva fašistami, urobím to. Lebo skutočný fašizmus je v tejto ťažkej chvíli sabotovať pomoc rodinám, a nie hlasovanie za rodiny," zdôvodňuje Matovič spoluprácu s kotlebovcami.

Premiér Eduard Heger (OĽaNO) ho v nedeľnej diskusnej relácii TA3 dokonca ospravedlňoval slovami, že koaličná zmluva „zakazuje dohadovať sa o vzájomnej spolupráci alebo obchodovaní, a to sa neudialo". Dodal, že sa čuduje, že vládne návrhy nepodporili sociálni demokrati, čím mal na mysli strany Smer a Hlas.

„Diskusia mi neprekáža. Vadilo by mi, kedy došlo k dohadovaniu alebo obchodovaniu, ale to nie je ani v DNA OĽaNO," vyhlásil Heger s tým, Matovič iba odpovedal na otázky poslanca ĽS NS Martina Beluského.

Len 5. apríla Najvyšší súd rozhodol, že predseda ĽS NS Marian Kotleba je vinný z prezentácie extrémizmu. Presne 14. marca 2017 odovzdával ako župan Banskobystrického kraja rodinám v núdzi šeky v hodnote 1 488 eur. Práve tieto čísla – 14 a 88 – súd uznal za neonacistickú symboliku.

Kotleba dostal šesťmesačnú podmienku, prišiel o mandát poslanca Národnej rady a keďže nemá čistý register trestov, nemôže robiť ani asistenta poslanca. Rozhodnutie, že prichádza o poslanecký mandát, mu poslal podpredseda zákonodarného zboru Gábor Grendel z hnutia OĽaNO.

V roku 2022 Matovič hovorí o poslancoch, ktorých „niekto nazýva fašistami". V roku 2017, krátko po odovzdaní sporných šekov, pritom – vtedy z opozičných lavíc – hovoril úplne inak.

VIDEO: „Ste odporní fašisti!“ – Igor Matovič v ohnivom prejave v parlamente v roku 2017 nakričal na vtedajšiu vládnu koalíciu, že ‚obchoduje a kolaboruje‘ s fašistami.

„A, fašisti milí, ja som doteraz mal trošku výčitky svedomia, pri vás hovoriť fašisti, odteraz vám inak hovoriť nebudem, lebo to, čo ste spravili, že zneužijete postihnuté deti na to, aby ste tu propagovali vašu fašistickú, odpornú ideológiu, s tým ste prerazili posledné dno, ktoré tu bolo. Žiadne zľutovanie nad vami," vyhlásil Matovič v marci 2017 na pôde parlamentu.

„Ešte to budete prezentovať, že to bola náhoda, 1488?! Matematiku mám rád, mohlo to byť od 0 do 2 000, trafiť akurát číslo 1 488, fašistický symbol, je náhoda jedna ku dvetisíc! To hovorte tomu, čo seno žere! Ste odporní fašisti! A urobím všetko preto, aby ste tu nabudúce neboli! A veľmi sa hanbím za to, že títo ľudia s vami kolaborujú (ukázal vpravo, kde sedeli poslanci strany Smer – pozn. red.) aj v tomto návrhu zákona, že vám umožňujú, aby nabudúce ste tam vládli! A budeme otvárať oči vašim voličom! A poprosím aj všetkých vás, nebojme sa fašistov nazývať fašistami! Budeme im hovoriť pána Koltebu?! Nie, fašistu Kotlebu! Budeme im hovoriť, že Ľudová strana Naše Slovensko?! V čom to je ľudová strana?! To sú odporní fašisti!" pokračoval Matovič.

Vtedy parlament rokoval o zjednodušení župných volieb. Išlo o to, aby sa predseda samosprávneho kraja nevolil dvojkolovo, ale iba jednokolovo. Marian Kotleba totiž práve v druhom kole voľby predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja porazil kandidáta Smeru Tibora Maňku a šéfoval kraju v rokoch 2013 až 2017.

Vtedajšej koalícii vyčítal, že spolupracuje s fašistami. „Schválili ste im jednokolové voľby, ktoré im veľmi vyhovujú, a pri troch kľúčových hlasovaniach na výboroch. Napríklad pri hlasovaní o tom, či tam sa bude prerokovávať rozkrádanie pri našom predsedníctve v EÚ. Pri tomto hlasovaní napríklad ich podržal jeden z fašistov, vás podržal jeden z fašistov. A vám to vyhovuje. Lebo toto, čo robíte, je tichá koalícia s fašizmom! Ako vy sa nehanbíte prichádzať do Banskej Bystrice 29. augusta a tváriť sa, že vy ste hrdí nositelia odkazu Slovenského národného povstania?! Nezdá sa vám tu niečo choré?" obrátil sa Matovič na celú vtedajšiu koalíciu Smer – SNS – Most-Híd.

Na margo odovzdávania šekov povedal, že Kotleba a jeho spolustraníci prerazili dno, „zneužili postihnutého chlapca na to, aby propagovali fašizmus v priamom prenose".

Šek bol na sumu 1 488 eur, pričom čísla 14 a 88 sa považujú za fašistickú symboliku. Číslo 88 je znakom pre pozdrav Heil Hitler!, pretože písmeno H je ôsme v abecede. Číslo 14 je odkazom na 14-slovný slogan amerického rasistu a nacistu Davida Lanea: „My musíme zabezpečiť existenciu našich ľudí a budúcnosť bielych detí".