Pobočka Matice slovenskej v Srbsku vydávala cudzincom falošné dokumenty

Upozornil na to denník Sme, podľa ktorého miestny odbor Matice v srbskej obci Padina vydával falošné doklady o slovenskom pôvode žiadateľov, hoci nie sú záznamy, že by so Slovenskom mali niečo spoločné. Vďaka týmto dokumentom mohli držitelia získať postavenie Slováka žijúceho v zahraničí.

Na podvody mala prísť srbská televízia N1 s tým, že má viaceré úradné e-maily, ktoré si vymieňala srbská pobočka Matice s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Úrad napokon prvýkrát vo svojej histórii mal prestať uznávať písomné svedectvá vydané Maticou slovenskou v Srbsku so sídlom v Báčskom Petrovci.

Predseda Matice slovenskej v Srbsku Branislav Kulík pre televíziu N1 povedal, že majú o vydaných potvrdeniach miestneho odboru v Padine pochybnosti a informácie posunuli srbskej aj slovenskej prokuratúre.

Mihail Spevak zo združenia Slováci a spolunažívanie pre televíziu N1 povedal, že problematických potvrdení bolo vydaných aspoň sto. „Podľa informácií, ktoré mi povedali ľudia, tak za jeden certifikát sa platilo 100, 200, 500, ale aj 2000 eur," povedal Spevak.

Miestny odbor Matice slovenskej v Padine, ktorý pôsobí pod Maticou slovenskou v Srbsku, nepatrí pod Maticu slovenskú so sídlom v Martine.