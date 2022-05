Politológ: Matovič dohodou s extrémistami opakuje trajektóriu Fica

Predseda hnutia OĽaNO Igor Matovič tichou dohodou s kotlebovcami z ĽS NS robí to isté, za čo predtým kritizoval predsedu Smeru Roberta Fica. Je to účelové spojenectvo, ktoré neveští nič dobré koalícii ani Slovensku. Matovič vedome hrá na možnosť mobilizácie obyvateľstva proti vlastnej vláde. Je to politické riziko, hovorí politológ zo Slovenskej akadémie vied Juraj Marušiak.

Zo strany OĽaNO podľa neho ide o bezprincipiálnu politiku a deštruktívny postoj. Vníma to ako prvok extrémneho a mimoriadne agresívneho populizmu.

Stojí Matovičov „prorodinný“ balíček za spájanie sa s kotlebovcami?

Pokiaľ sa nemýlim, takéto spájanie sa s opozíciou je v rozpore s koaličnou zmluvou. Tým skôr, že ide o extrémistickú stranu, ktorá je takto označená aj rozsudkom Najvyššieho súdu voči predsedovi strany. Vnímam tento jeho krok preto ako povážlivý. Predpokladám, že Matovič si je istý, že žiadny z koaličných partnerov napriek tomu z vlády neodíde. Matovič vedome hrá na možnosť mobilizácie obyvateľstva proti vlastnej vláde. V každom prípade je to politické riziko. Matovičovo OĽaNO síce mierne zvyšuje voličskú podporou a odrazilo sa od svojich 10 percent, riskuje však svoj koaličný potenciál po budúcich voľbách.

VIDEO: „Ste odporní fašisti!“ – Igor Matovič v ohnivom prejave v parlamente v roku 2017 nakričal na vtedajšiu vládnu koalíciu, že ‚obchoduje a kolaboruje‘ s fašistami.

Matovič tvrdí, že rieši „skutočné problémy ľudí a tým umenšuje priestor pre plíživé rozťahovanie chápadiel fašizmu“ a hovorí tiež, že mu neprekáža využiť aj „pár hlasov poslancov, ktorých niekto nazýva fašistami“. Naproti tomu v marci 2017 Matovič v parlamente v súvislosti s ĽS NS a jej predsedom Marianom Kotlebom vyzýval, „nebojme sa fašistov nazývať fašistami! Budeme hovoriť pána Koltebu?! Nie, fašistu Kotlebu“. Ako možno vnímať takúto Matovičovu otočku?

Je to, samozrejme, veľmi zaujímavé. Matovič tým opakuje trajektóriu Roberta Fica, ktorý budoval hrádzu proti extrémizmu, ale v prípade potreby sa z čistého oportunizmu pri hlasovaní v parlamente vedel o extrémistov oprieť.

Predseda poslaneckého klubu OĽaNO Michal Šipoš či premiér Eduard Heger svojho šéfa bránia a banalizujú, že Matovič len odpovedal na otázku poslanca ĽS NS Martina Beluského. O čom svedčí schvaľovanie Matovičovej dohody s ĽS NS a mlčanie zvyšku poslancov OĽaNO?

Je to dosť bezprincipiálna politika. Vnímam to ako deštruktívny postoj, s ohľadom aj na fungovanie koalície, aj s ohľadom na to, že nie je zrejmé, aké budú dôsledky týchto krokov na štátny rozpočet. Väčšina názorov hovorí, že tieto kroky budú mať doslova devastačný účinok. Z tohto dôvodu to vnímam ako prvok extrémneho a mimoriadne agresívneho populizmu.

Matovič už opakovane poukazoval na protirodinnú koalíciu Smeru, Hlasu, SaS a Republiky. Nikdy tam však nezaradil ĽS NS. Má Matovič s fašistami tichú dohodu?

Ak ĽS NS Matovičov balíček pri hlasovaní schváli, znamená to, že boli dohodnutí. Je to účelové spojenectvo, ale určite to neveští nič dobré, ani koalícii, ani Slovensku. Je preto úplne legitímne nastoliť otázku, aký zmysel má táto koalícia, ak sa jeden z partnerov, ten najsilnejší, chce oprieť o opozíciou, ktorá je navyše vo všeobecnej karanténe a v izolácii. Matovič tak robí to isté, za čo predtým kritizoval Roberta Fica.

Môžeme očakávať, že do budúcnosti sa v parlamente budú častejšie objavovať nejaké prorodinné a protirodinné tábory?

Matovič, samozrejme, koncipuje toto delenie veľmi účelovo. Prvky tradicionalizmu a sociálneho konzervativizmu sú silné aj v iných stranách ako Smer, OĽaNO či Sme rodina. Je to účelové definovanie nejakého štiepenia a snaha zdiskreditovať protivníkov. Keď väčšinový slovenský volič počuje, že niekto je proti rodine, samozrejme, na to reaguje negatívne. Je to logické. V skutočnosti je však tradičná rodina predmetom veľmi širokého konsenzu drvivej väčšiny v slovenskom parlamente.

Dokáže to Matovič vysvetliť a ospravedlniť pred svojimi voličmi?

Pred časťou voličov možno áno. Väčšiu časť voličov už aj tak fakticky stratil. Časť skalných pri ňom ostane a možno sa spolieha na to, že k sebe priláka časť potenciálnych kotlebovských voličov. Po rozsudku Najvyššieho súdu nad Marianom Kotlebom je v hre aj otázka ďalšieho legálneho pôsobenia ĽS NS. Nedá sa vylúčiť, že sa ešte v priebehu tohto volebného obdobia niekto opäť pokúsi nastoliť otázku delegalizácie a rozpustenia ĽS NS. V tom prípade to bude výzva pre všetky ostatné strany. Predsa len nejde o zanedbateľné percento voličov. O týchto voličov nastane veľká bitka a je jasné, že Igor Matovič bude chcieť byť pri tom.

VIDEO: Egoista, asociál. Matovič kričal na poslancov SaS, Sulík radšej odišiel.