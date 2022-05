Matovič chce strážiť diskusie. Vyrábajú Pellegriniho, tvrdí

Mandátovo najsilnejšie hnutie OĽaNO sa už viackrát sťažovalo, že ich zástupca sa nedostal do nedeľných diskusných relácií v televíziách. Áno, boli také nedele, že v diskusiách nebol nikto od obyčajných. Zväčša však za to mohla téma, keďže OĽaNO nedisponuje širokou škálou odborníkov.

Samotné televízie však už dlhší čas hlásia, že zástupcovia koalície veľmi nechcú ísť do diskusií a najradšej by mali relácie len pre seba. Televízie preto upravovali koncepty relácií a v jednej časti diskutuje politik len s moderátorom, v druhej časti diskutujú dvaja politici.

Igor Matovič (OĽaNO) pritom počas minulých vlád Roberta Fica (Smer) kritizoval, že si ako premiér vyhradzoval možnosť, aby sám vystupoval v televíznych či rozhlasových politických reláciách. Ako premiér to isté robil aj Matovič a teraz v tejto tradícii pokračuje aj Eduard Heger (OĽaNO).

S návrhom na určenie pravidiel, ktoré by regulovali účasť politikov aj v súkromných televíziách, prišiel minister financií a líder OĽaNO Igor Matovič na nedeľnú koaličnú radu. Potvrdil to aj predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina), podľa ktorého by sa podobná štátna regulácia mohla týkať len verejnoprávnej televízie.

Licencia je štátna

Matovič však chce ísť ešte ďalej. Vysvetľuje, že licencia na vysielanie je štátnym majetkom. A preto štát môže určovať pravidlá, ako sa budú v televízii prezentovať jednotlivé politické strany.

„Prišiel som s návrhom, že by bolo načase určiť jasné pravidlá, ktoré by strážili verejný záujem," vyhlásil Matovič. V jeho podaní to znamená, že štát by určoval aj súkromným televíziám, keďže podnikajú so štátnym majetkom – licenciami na vysielanie – podmienky obsadzovania politických diskusií. Podmienky by podľa neho mali sledovať verejný záujem.

No a čo je to verejný záujem, to Matovič vysvetľuje na príklade Petra Pellegriniho. Bývalý premiér sa do parlamentu dostal na kandidátke strany Smer. Krátko po voľbách sa však Smer doslova rozštiepil. Z poslaneckého klubu odišla tzv. Pelleho jedenástka, tá veľmi rýchlo vyzbierala takmer stotisíc podpisov, ktoré boli potrebné na vznik strany Hlas.

Plénum síce nedovolilo vznik klubu strany Hlas, jedenásť nezaradených poslancov však reálne predstavuje vážnu politickú silu. Navyše, už od ohlásenia vzniku strany Hlas sa Pellegriniho projekt dostal na čelo voličských preferencií a v podstate dva roky z prvého miesta nezliezol. Kým pred rokom však mal vyše 20 percent, dnes v prieskumoch dosahuje 18 až 19 percent. To znamená, že toľko voličov by mu mohlo dať hlas.

„Niekto sa rozhodol, že vyrobí z Pellegriniho budúceho premiéra. Strana, ktorá má osem percent poslancov, má extrémne výrazný podiel v kľúčových diskusných reláciách. Potom sa nemôžeme čudovať prieskumom, keď majú extrémne nadhodnotený čas v televíziách," tvrdí Matovič.

Verejný záujem

„Preto je čas, aby sme strážili verejný záujem, aby sme povedali, aký čas by v priebehu roka mali mať jednotlivé strany. Podľa počtu poslancov, v závislosti od výsledkov vo voľbách, prieskumov? Poďme sa o tom baviť," pozýva svojsky do diskusie Matovič.

Pripomína, že o necelé dva roky budú voľby a ak by nereguloval práve politické diskusie v televíziách, mohli by podľa neho byť aj „zmanipulované“. „Ideme sa tváriť, že sú slobodné a demokratické voľby, keď predtým štyri roky niekto manipuluje verejnosťou? Niekto mimoriadne bohatý si sleduje svoj cieľ," je presvedčený líder OĽaNO.

Dokonca je presvedčený, že doterajší systém vyhovuje aj „niektorým partnerom z koalície“, lebo im vyhovuje, že „nejakí oligarchovia zozadu si vytvárajú budúcu vládu“.

Podľa Matoviča nemožno ostrakizovať ani extrémistickú ĽS NS alebo Republiku. „Každý politik, ak prešiel voľbami, by mal dostať priestor v médiách,“ myslí si Matovič, ktorý viackrát spomenul, že ostrakizovaní sú nielen extrémisti, ale aj on.

Myslí si, že ak by boli viac v debatách aj zástupcovia týchto strán, „vyzliekli by sa dohola“. „Odsúvať bláznov z Republiky z verejného priestoru, mimo médií, pomáha tomu, aby tu narastal fašizmus," tvrdí Matovič.

Bez poslancov ĽS NS, ktorí sú v súčasnosti nezaradení, pretože nemajú dostatočný počet členov na to, aby mali vlastný klub, by však v parlamente neprešiel protiinflačný balíček. Preto sa špekuluje, či tento Matovičov návrh nemá pomôcť práve extrémistom, ktorí v mienkotvorných médiách dostávajú minimum priestoru.

Návrh zákona chce do parlamentu poslať už teraz v júni. Podľa jeho predstáv by mal prejsť prvým čítaním, druhé čítanie by mohlo byť na jeseň. Ďalšie parlamentné voľby budú na prelome zimy a jari 2024.

Kto nie je šokovaný?

Ako prvý sa ohlasovanej cenzúre postavil práve Hlas. „V snahe zabetónovať sa pri moci sa Igor Matovič rozhodol ísť cez mŕtvoly. Už pandémiu zneužíval na zbytočné potláčanie základných ústavných práv slovenských občanov. Namiesto súboja ideí, programov a výsledkov, v ktorom fatálne zlyháva, zneužíva orgány činné v trestnom konaní voči politickej opozícii a nijako sa netají snahou pozatvárať jej lídrov. Teraz prekročil ďalší rubikon – keďže nominanti OĽaNO vrátane Igora Matoviča odchádzajú z televíznych diskusií ako zbití psi, rozhodol sa zakázať preferenčne najsilnejšej strane prístup do verejnej politickej konfrontácie,“ uviedol líder strany Hlas Pellegrini.

Matovičov návrh opäť potvrdzuje, že tento človek je najväčším zlom v slovenskej politike, tvrdí Hlas. „Igor Matovič stelesňuje ohrozenie základných pravidiel demokracie, ústavných práv občanov a elementárnych zásad právneho a sociálneho štátu. Kým tento človek bude sedieť vo vláde, Slovensko nemá šancu na zmenu k lepšiemu,“ dodal Pellegrini.

Denník Pravda oslovil verejnoprávnu televíziu RTVS so žiadosťou o stanovisko. Tá rovnako ako súkromné televízie čakala na podrobnejšie informácie o návrhu regulácie. Ale ani hnutie OĽaNO nedokázalo nápad svojho šéfa podporiť, keďže nie sú známe podrobnosti.