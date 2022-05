ONLINE: Rusi zvýšili svoju aktivitu, snažia sa obkľúčiť ukrajinské jednotky

Najdôležitejšie udalosti Invázia ruských vojsk pokračuje už 91. deň

Ruská armáda sa v Donecku pokúša obkľúčiť ukrajinské jednotky mier-ukrajine-2 VIDEO: Rusi nasadili do akcií na Ukrajine raketomety Grad.

6:24 Miliardár a podnikateľ George Soros v utorok povedal, že ruská invázia na Ukrajinu by mohla byť začiatkom tretej svetovej vojny. Najlepší spôsob, ako môže Západ udržať slobodnú civilizáciu, je porážka síl ruského prezidenta Vladimira Putina. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.

Soros (91) vojnu na Ukrajine opísal ako súčasť rozsiahlejšieho boja medzi otvorenými spoločnosťami a uzavretými spoločnosťami ako Čína a Rusko, ktoré sú na vzostupe.

„Invázia by mohla byť začiatkom tretej svetovej vojny a naša civilizácia ju nemusí prežiť,“ povedal Soros na zasadnutí Svetového ekonomického fóra v švajčiarskom Davose.

6:00 Ruské sily v utorok obsadili mesto Svitlodarsk v Doneckej oblasti, uviedol podľa agentúry Unian šéf svitlodarskej vojenskej a civilnej správy Serhij Hoško. Ruská armáda sa spolu so separatistickými jednotkami sa pripravuje na nové pokusy o obkľúčenie ukrajinských vojsk pri Severodonecku a Lysyčansku a Rusi tiež posilňujú jednotky k obnove útoku v smere na Záporožie, uviedol ukrajinský generálny štáb. Hovorca ukrajinského ministerstva obrany Oleksandr Motuzjanyk upozornil, že ruská ofenzíva teraz vstúpila do svojej najaktívnejšej fá­zy.

Svitlodarsk leží približne 60 kilometrov juhozápadne od Severodonecka, ku ktorému sa upiera pozornosť ruskej armády, a pred vojnou mal asi 12 000 obyvateľov. Ruskí vojaci vyvesili na budove miestnej správy ruskú vlajku, chodili ozbrojení po uliciach a kontrolovali u ľudí doklady, spresnil šéf miestnej správy Hoško. Gubernátor Doneckej oblasti Pavlo Kyrylenko v rozhovore s novinárom pobočky Rádia Slobodná Európa/Rádia Svoboda povedal, že v obsadenom meste zostalo približne 10 000 civilistov.

Podľa štábu ukrajinskej armády nemožno vylúčiť, že sa Rusi pokúsia prekročiť rieku Severný Donec východne od Severodonecka a Lysyčanska. Na krytie tejto operácie nepriateľ sústredil raketomety a delostrelectvo. Tieto sily by predstavovali severnú časť predpokladaných „klieští“ na obkľúčenie ukrajinských jednotiek, píše server BBC News. V Severodonecku v utorok ruské vojská ostreľovali továreň na výrobu čpavku Azot. Pri tomto útoku zomreli štyria civilisti, uviedol na sociálnych sieťach gubernátor Luhanskej oblasti Serhij Hajdaj.

Na juhu Rusi zlepšili svoju taktickú situáciu pri obci Vasylivka v Záporožskej oblasti, priznalo ukrajinské velenie. Vasylivka leží pri trase zásobovania ukrajinských síl v Severodonecku a Lysyčansku. Ide o južnú časť predpokladaných „klieští“, poznamenala BBC.

V rovnakej oblasti, južne od Severodonecka, Rusi podľa štábu útočia na dedinu Toškivka a Ustynivka. Súčasne sa nepriateľ chystá k novým pokusom o ofenzívu vedenú z Izjumu na juh, smerom k Slovjansku a Kramatorsku.

„Situácia na (východnom) fronte je veľmi zložitá, pretože teraz sa možno rozhoduje o osude krajiny,“ povedal podľa Unian hovorca ministerstva obrany Oleksandr Motuzjanyk. „Teraz sme svedkami najaktívnejšej fázy totálnej agresie, ktorú proti nám Rusko rozpútalo,“ povedal a doplnil, že Rusko sa pripravuje na dlhodobú vojnu.

Na zvýšenie intenzity ruských operácií v Donbase a snahu obkľúčiť Severodoneck, Lysyčansk a Rubižne aj britská vojenská vojenská rozviedka, podľa ktorej sú severné a južné osi ruských operácií oddelené približne 25 kilometrami územia, ovládaného Ukrajincami. Rozviedka poukázala na silný ukrajinský odpor, ale ruským jednotkám sa podarilo dosiahnuť miestne úspechy, a to aj vďaka delostrelectvu. Ovládnutie tejto oblasti by predstavovalo dobytie celej Luhanskej oblasti v rámci ruskej snahy ovládnuť celý Donbas. Ruský postup na západ by ale súčasne predĺžil ruské línie a pravdepodobne vyvolal problémy so zásobovaním.