Prečo Matovič útočí na médiá? Našiel si dôvod, prečo ho novinári nemajú radi

Návrh šéfa OĽaNO Igora Matoviča, aby štát reguloval účasť politikov v televíznych diskusiách a v spravodajstve, prekvapil. Bývalý premiér a aktuálne minister financií totiž tvrdí, že televízie podnikajú na základe licencie od štátu a tam teda vidí priestor na to, aby štát hovoril do toho, komu televízie budú dávať priestor. Nielen verejnoprávna televízia, ale aj súkromné. Dôvod? Matovič tvrdí, že naňho médiá útočia, lebo nie je LGBT orientovaný. Riaditeľ Inštitútu ľudských práv mu odkazuje, že len neúspešný politik uráža LGBT menšiny.

Minister financií žiada, aby sa do televízií dostávali zástupcovia strán, ktoré prešli parlamentnými voľbami a sú v zákonodarnom zbore. Priestor by mal zodpovedať počtu poslancov. Matovič pripúšťa, že takto by sa do televízií dostali aj zástupcovia extrémistov.

„Chcem, aby tu bola reálna súťaž názorov a ideí. Ak nedáte v normálnych médiách priestor extrémistom a nedovolíte, aby boli konfrontovaní s inými názormi, tak budú šíriť svoje názory cez sociálne siete, kde ich nikto nekonfrontuje. A následky na spoločnosť sú oveľa zvrhlejšie,“ obracia sa Matovič priamo na médiá. Podľa neho dostáva neúmerný priestor Peter Pellegrini, Matovičov predchodca na poste predsedu vlády.

Tak toto je pravá príčina?

V diskusii súkromného rádia Expres však Matovič pripustil, že novinári naňho útočia, pretože „nie je LGBT orientovaný“.

Šéf Inštitútu ľudských práv Peter Weisenbacher však hovorí, že „neúspešní politici sa uchyľujú k napádaniu LGBT menšiny“. „Igor Matovič svojimi výrokmi dokázal, že to nie je verejnosť alebo médiá, kto jeho pôsobenie vo vláde považuje za zlyhanie, ale je to v prvom rade on sám, kto to tak vidí. Iné logické vysvetlenie jeho správania neexistuje. Je to len úbohý pokus o odvrátenie pozornosti od vlastných neúspechov. Nikto sa nikdy o jeho sexuálnej orientácii verejne nevyjadroval, začal s tým samotný Matovič pre seba typickým nenávistným spôsobom, keď cítil potrebu sa dištancovať od LGBT menšiny a zároveň urážať novinárov. Pánovi ministrovi by asi bolo treba pripomenúť, že aj LGBT ľudia platia dane, z ktorých je platený a ktoré mu umožňujú realizovať jeho nápady a rôzne balíčky,“ dodal Weisenbacher.

Matovič chce poslať zákon do parlamentu ešte v júni, aby sa počas leta mohlo o nových pravidlách diskutovať. V septembri by mohlo byť druhé čítanie.

„Igor Matovič ukazuje v priamom prenose, že pre svoje nápady, pre svoje megalomanské idey je schopný urobiť hocičo,“ vyhlásil Peter Pellegrini, ktorý vedie stranu Hlas. Poukázal na utorkové hlasovanie parlamentu, keď Matovičov protiinflačný balíček namiesto strany SaS podporili poslanci zo strany ĽS NS. „Aj toto hlasovanie potvrdilo, že je schopný spojiť sa aj s fašistami. On sa už, žiaľ, začína ako fašista aj správať. V parlamente za tieto dni vznikla nová, temná koalícia, keď SaS nahradila ĽS NS Mariana Kotlebu,“ tvrdí Pellegrini.

Matovičovi pripomenul, že ešte nedávno „mal plné ústa, ako treba podporovať nezávislosť médií na Slovensku, desať miliónov chcel rozdať na investigatívu“. „Igor Matovič tým, čo navrhuje, dokazuje, že je stelesnením zla, toho najhoršieho, čo máme v politickom živote. Je to človek, ktorý začína ohrozovať demokraciu na Slovensku, slobodu slova a posúva krajinu do čias totality,“ dodal Pellegrini.

RTVS: Nevidíme dôvod na zmenu

Kým Pellegrini sa verejne pýta, aký názor má na tento návrh premiér Eduard Heger, jednotlivé koaličné strany nie sú jeho návrhom nadšené. Napríklad strana Za ľudí má len štyroch poslancov, čiže by sa do televíznych debát mala dostávať ešte menej často ako extrémisti. Počet poslancov v zákonodarnom zbore kvalifikuje na vyšší čas strávených v televíziách aj stranu SaS pred hnutím Sme rodina.

Televízie sa už dlhšie sťažujú, že je veľmi ťažké pozývať hostí do politických debát. Často môže za to animozita medzi jednotlivými politikmi, ale aj skutočnosť, že sú politici, ktorí chcú jednoducho debatovať s moderátorom bez oponenta.

Štát by zatiaľ mohol viac regulovať len spravodajstvo a diskusie vo verejnoprávnej televízii. Hovorkyňa RTVS Andrea Pivarčiová však vysvetľuje, že pri výbere hostí do akejkoľvek politickej diskusnej relácie, „dramaturgia spravodajstva RTVS vytvára priestor pre predstaviteľov politických strán tak, aby sa v zásadných politických otázkach stretli predstavitelia vládnej koalície a opozície, resp. zástupcovia opozitných názorov na danú tému, pričom členov jednotlivých strán sa snažíme prirodzene obmieňať“.

„Samotných hostí pozýva dramaturgia na základe slobodného a kvalifikovaného výberu tvorcov relácie a relevantnej spojitosti hostí s aktuálnymi témami, ktoré za ostatné dni rezonujú v spoločnosti tak, aby bol konečný výsledok príspevkov či priebeh diskusií vyvážený,“ pokračuje Pivarčiová.

Tvrdí, že zastúpenie politických strán si interne percentuálne televízia vyhodnocuje a odmieta, že by niektorému zúčastnenému vytvárali výhodnejšie alebo menej výhodné podmienky.

„Dramaturgia spravodajstva dáva priestor aj takým politickým predstaviteľom, ktorí sú zastúpení v Národnej rade SR, ale počas volebného obdobia sa stali nezávislými politikmi, prípadne založili novú politickú stranu. Politická skutočnosť na Slovensku je taká, že zmienení politici nestrácajú mandát, naďalej hlasujú, vyvíjajú politickú činnosť v zákonodarnom zbore a RTVS sa tomuto stavu musí prispôsobiť,“ dodáva hovorkyňa RTVS. Dodáva, že aktuálne verejnoprávna televízia nevidí dôvod na sprísňovanie „interných kritérií“, rovnako ako nevidí „dôvod na komentovanie politických výstupov“.