Krajniak v Ide o pravdu o zdanení firiem: Je mi jedno, že Pente budú tiecť slzy až do Dunaja

Vláda a koalícia hľadá zdroje na to, aby dokázala určiť maximálnu cenu za plyn pre domácnosti na dva roky. „Pred zimnou sezónou by malo byť jasné, ako pomôžeme domácnostiam s cenami plynu,“ povedal v relácii Ide o pravdu Milan Krajniak (Sme rodina), minister práce, sociálnych vecí a rodiny.

Viac ako pol miliardy eur by mohlo priniesť zdanenie veľkých firiem, zdanenie hazardu, alkoholu, ale aj bánk či veľkých telekomunikačných spoločností. „Je to zásadný spor v koalícií, ktorý vedieme so stranou SaS,“ dodal.

Odmietol tvrdenie lídra liberálov Richarda Sulíka, že zdanenie bohatých subjektov už nie je témou koalície, lebo SaS takýto krok vetovala. Hnutie Sme rodina, ktorého je Krajniak podpredsedom, mieni otázku dodatočných daní predkladať v rámci koalície „zas a znova“.

Ako príklad zdanenia spomenul okrem iných aj stávkovú kanceláriu finančnej skupiny: „Pente budú tiecť slzy až do Dunaja, lebo ich hazard bude platiť viac na daniach.“ Rovnako hnutie Sme rodina trvá aj na zdanení rafinérie Slovnaft. Na skutočnosť, že SaS to zásadne odmieta, reagoval: „Nech sa pán Sulík rozhodne, či chce byť v koalícii.“

Témou bol aj schválený protiinflačný balíček, ktorý má pomôcť ohrozeným skupinám ľudí jednorazovo, a rodinám s deťmi trvalo. Minister Krajniak odmieta kritiku, že balík pomôže viac bohatším rodinám ako finančne odkázanejším. Podľa neho je dôležité, že väčšine rodín sa zvýši rodinný rozpočet o 20 percent. Vyčleniť a stanoviť hranicu pre tých, ktorí by na prídavky na deti alebo daňový bonus nemali kvôli výške príjmu nárok, je podľa neho administratívne náročné, a trvalo by to niekoľko mesiacov.

Šéf sociálneho rezortu potvrdil snahu vlády pomôcť ohrozeným skupinám a dôchodcom opäť, keď si to situácia bude vyžadovať. „Rozhodneme o tom v auguste, a pomoc by mohla byť vyplatená na jeseň,“ upresnil.

Na margo toho, že minister financií Igor Matovič (OĽaNO) hľadal podporu pre schválenie balíka pomoci u extrémistov a fašistov, uviedol: „Je mi jedno či je mačka čierna alebo biela. Podstatné je, že chytá myši.“

Krajniak sa netají tým, že sa stretáva a diskutuje s poslancami z celého politického spektra: „Majú legitimitu, majú mandát, ľudia si ich zvolili. Ja sa s poslancami stretávam kvôli ich voličom.“ Na margo izolácie extrémistických a fašistických síl doplnil: „Čím viac ponižujete ľudí, ktorí ich zvolili, tým viac im dávate dôvod na to, aby boli antisystémoví.“

Mali by byť regulované politické diskusie v médiách? Kedy chce vláda zdaniť veľké firmy? Ako vníma štrajkovú pohotovosť samospráv? Ako si rozumie s Igorom Matovičom? Pozrite si TV reláciu Ide o pravdu s Milanom Krajniakom, ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny.