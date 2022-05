Bola razia NAKA na súde neslýchaná? Súdna rada sa nezhodla

Súdna rada sa zaoberala žiadosťou predsedu Okresného súdu Bratislava III Romana Fitta o zaujatie stanoviska. Razia na bratislavskom súde sa týkala utajovanej prílohy spisu z vyšetrovania dvoch kajúcnikov: Ľudovíta Makóa a Borisa Beňu. Obaja vypovedajú proti bývalému riaditeľovi SIS Vladimírovi Pčolinskému.

Podľa Fitta NAKA raziou na súde porušila zákonný postup a Súdnu radu požiadal o nastavenie štandardov do budúcnosti, aby sa už podobné situácia neopakovali.

Špeciálny prokurátor Daniel Lipšic a policajný prezident Štefan Hamran, naopak, svojich podriadených obhajovali. Hamran povedal, že prípad Krajskej prokuratúry Bratislava, podobne ako ostatné ich prípady, smrdí. Lipšic zas spochybnil samotný súd, ktorého postup označil za nekorektný.

Spor spočíva v tom, ktorá povinnosť má prednosť. Sudcovia totiž musia podľa zákona o sudcoch a zákona o utajovaných skutočnostiach zachovávať mlčanlivosť. Špeciálne v prípadoch, keď by mohlo dôjsť k vyzradeniu identity utajovaného svedka či policajného agenta. Polícia má zas podľa Trestného poriadku právo zaistiť vec, ktorá môže slúžiť na účely dokazovania.

Prvý svojho druhu

Viacerí právnici sa zhodujú, že táto situácia naozaj nemá obdobu. „Dospel som k záveru, že ide o prvý prípad takéhoto druhu,“ skonštatoval na úvod zasadnutia predseda Súdnej rady Ján Mazák. „Za 47 rokov, čo pôsobím v oblasti trestného práva, som takýto zásah v žiadnej veci nezaevidovala. Som z toho prekvapená. Je to závažný problém, ktorý stojí za to, aby sme sa mu venovali. Toto sa môže stať ktorémukoľvek sudcovi,“ upozornila členka rady, advokátka a bývalá prokurátorka Eva Mišíková.

„Stalo sa na tom súde niečo neslýchané alebo to bolo len niečo, čo sa doteraz nestalo, ale je to možné?“ pýtal sa ďalší člen rady Miloš Kolek. „Na tieto otázky stále nemám odpovede, ale súhlasím, že neskorá reakcia bude horšia ako skorá,“ dodal.

Časť členov v postupe polície pochybenia našla. „Veľmi veľa skutočností naznačuje, že mohlo dôjsť k zásahu do nezávislosti súdov, ale nemáme oprávnenie a legitimitu, aby sme to vyriešili. My až potom môžeme povedať, že došlo k zásahu do nezávislosti súdov,“ uviedol podpredseda Súdnej rady Ján Gandžala.

„Z toho, čo som si prečítal, sa zdá, že nemohlo dôjsť k zásahu do nezávislého rozhodovanie súdu. Tým ale nehovorím, že orgány činné v trestnom konaní postupovali podľa zákona. Podľa môjho názoru došlo zo strany orgánov činných v trestnom konaní pri niektorých úkonoch k pochybeniam,“ zhodnotil ďalší člen Súdnej rady Andrej Majerník.

Razia na súde

Na konci apríla policajti na Okresnom súde Bratislava III hľadali spis, a najmä jeho utajovanú prílohu k prípadu obvinenia dvoch známych spolupracujúcich svedkov Makóa a Beňu. Bývalý šéf Kriminálneho úradu Finančnej správy a niekdajší námestník SIS sú okrem iného obvinení aj z krivej výpovede v kauze týkajúcej sa korupcie bývalého riaditeľa SIS Vladimíra Pčolinského.

Príslušníci NAKA odboru Východ prišli 25. apríla na súd a žiadali od sudkyne Ivety Halvoňovej vydanie spisu spolu s utajovanou prílohou. Keď neuspeli prvýkrát, na súd sa 25. apríla vrátili opäť po pracovnej dobe, pravdepodobne v snahe vyhnúť sa justičnej stráži. Spis s utajovanou prílohou im však nevydal ani službukonajúci sud­ca.

Na druhý deň už prišli aj s príkazom na prehliadku priestorov súdu. Predseda súdu Roman Fitt po telefonáte s krajskými prokurátormi v Bratislave aj v Košiciach a po tom, čo nedostal súhlas, spis s utajovanou prílohou naďalej vydať odmietal.

Príslušníci NAKA preto obsadili priestory súdu a miestnosť s trezorom a na vydaní trvali. Medzičasom však bezpečnostná pracovníčka súdu utajovanú prílohu už odovzdala Krajskej prokuratúre Bratislava. Predseda súdu policajtom nakoniec vydal len tri zapečatené zväzky spisu.

Bezprecentný postup polície pracovníkov súde veľmi prekvapil a pobúril. V úradnom zázname, ktorý spísala sudkyňa Halvoňová, zhodnotila správanie policajtov ako „dosť agresívne, arogantné a drzé“. „Musím podotknúť, že za 32 rokov svojej súdnej praxe som sa s podobným správaním polície ešte nestrela,“ uviedla. Podľa záznamu tiež obmedzovali na osobnej slobode súdnu tajomníčku.

Agresivita a vyhrážky

Predseda súdu hovoril dokonca o vyhrážkach. Tvrdí, že sa mu policajti vyhrážali, že začnú prehľadávať všetky priestory súdu, a keď bude treba, „zavolajú zámočníka a vylomia trezor s tým, že ešte uvidia, čo všetko sa tam nájde“. „Na tieto vyhrážky som reagoval tým, že som im uviedol, že hrubým spôsobom prekračujú zákon a že si vyprosím takýto spôsob jednania,“ píše Fitt v liste, ktorým požiadal Súdnu radu o zaujatie stanoviska k tejto situácii.

Ako ešte minulý pondelok na tlačovej besede vysvetľoval policajný prezident Hamran, utajovaná príloha spisu môže obsahovať dôkazy o fungovaní zločineckej skupiny v orgánoch presadzujúcich právo. NAKA otvorila toto trestné konanie pre zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny ešte 8. apríla.

Práve v ten deň podal Makó na Úrade špeciálnej prokuratúry trestné oznámenie „súvisiace s diskreditáciou jeho osoby v súvislosti s trestnými konaniami, v ktorých vypovedá ako svedok“. Podľa Makóa má byť cieľom tejto diskreditácie snaha zastrašiť ho, zabrániť mu svedčiť či vytvárať nepravdivé listinné dôkazy.

Obvinenie Makóa s Beňom pre zločin krivého obvinenia a zločin krivej výpovede a krivej prísahy dozorovala Krajská prokuratúra Bratislava. Tá pre 2. apríla zadržanú dvojicu ešte žiadala väzbu. Sudkyňa Halvoňová ale tejto žiadosť 5. apríla nevyhovela a prepustila oboch na slobodu.

Toto rozhodnutie 12. apríla potvrdil aj Krajský súd v Bratislave. Ešte v ten deň Generálna prokuratúra „v záujme garancie objektívnosti konania“ prípad preložila do kompetencie Krajskej prokuratúry v Košiciach. Pred odovzdaním spisu do Košíc sa však k nemu chcela silou-mocou dostať NAKA.

Bez verdiktu

Ešte pred zasadnutím rady Mazák pripravil aj návrh predbežného stanoviska. V 10 bodoch zhrnul, že Súdna rada musí obhajovať nezávislosť súdnictva, ale nemôže preverovať legálnosť postupu polície ani správanie policajtov.

Naopak, konať môže len na základe stanovísk policajnej inšpekcie, Generálnej prokuratúry, Národného bezpečnostného úradu (NBÚ), ministerstva spravodlivosti. Mazák preto navrhol, aby sa Súdna rada venovala návrhu stanoviska, pretože k meritu podnetu predsedu Okresného súdu Bratislava sa podľa Mazáka dá vyjadriť, až keď sa preukáže pravdivosť tvrdení predsedu súdu Romana Fitta.

„Bez jednoznačných záverov orgánov Súdna rada nemôže a nesmie prijať stanovisko požadované v podnete bez ohľadu na to, či by toto stanovisko bolo kladné, alebo záporné,“ zdôraznil Mazák v predbežnom stanovisku Súdnej rady. Stanoviská inšpekcie a prokuratúry by podľa neho mohli byť Súdnej rade doručené v priebehu mesiaca. V prípade NBÚ by to ale mohlo trvať aj dlhšie.

„Je to príliš všeobecné,“ charakterizovala Mazákov návrh členka Súdnej rady Petra Príbelská. „Ak budeme čakať na výsledky vyšetrovania, už to nebude aktuálne. Verejnosť a sudcovia od nás očakávajú, že povieme niečo vecnejšie už teraz,“ vysvetlila Príbelská.

Súhlasil s ňou aj podpredseda rady Gandžala. „Motiváciou bolo predložiť nejaké stanovisko, lebo sudcovia na to naozaj čakajú. Musíme dať aj verejnosti informáciu, že sa tým zaoberáme a nerezignovali sme na to,“ upozornil Gandžala. V rozprave aj ďalší členovia Súdnej rady vyjadrili potrebu venovať sa nie návrhu stanoviska, ale priamo podnetu sudcu Fitta.

„Máme sa venovať tomu, že či postupom NAKA došlo k zásahu do nezávislosti súdnej moci,“ navrhla ďalšia členka Marcela Kosová. Tá prišla s vlastným návrhom uznesenia. „Súdna rada apeluje na orgány činné v trestnom konaní, poukazuje na zásahu primeranosti, upozorňuje, kedy je dôvod na prehliadku budovy súdu,“ zhrnula stručne svoj návrh Kosová.

Napokon sa však Súdna rada nedokázala dohodnúť a riešenie odložila. „Súdna rada po prerokovaní návrhu stanoviska k podnetu predsedu Okresného súdu Bratislava III zo dňa 29. apríla 2022 odkladá rokovanie o tomto bode programu na niektoré z najbližších zasadnutí Súdnej rady a ukladá predsedovi Súdnej rady vyžiadať od všetkých dotknutých orgánov verejnej moci stanoviská,“ konštatuje sa v prijatom stanovisku, za ktoré hlasovalo všetkých 14 prítomných členov. Najbližšie rokovanie Súdnej rady by sa malo konať až júni.