Rozvedení rodičia by si mohli starostlivosť o dieťa upraviť aj bez súdu

Rozvedení rodičia by sa mohli na podmienkach starostlivosti o dieťa dohodnúť aj bez toho, aby im podmienky určil súd. Umožniť to má zavedenie nového inštitútu - spoločná osobná starostlivosť obidvoch rodičov. Vyplýva to z novely Civilného mimosporového poriadku a zmien v zákone o rodine, ktoré vo štvrtok odobrila vláda.