Tender na nové pásové transportéry za 1,7 miliardy údajne vyhrá Rheinmetall

Vyhrali historický tender na pásové transportéry Nemci? Až 152 kusov pásových bojových obrnených vozidiel v hodnote 1,739 miliardy eur má údajne získať nemecká spoločnosť Rheinmetall s vozidlom LYNX KF41. Tvrdí to nemecký vojenský portál European Security and Defence. Moldava nad Bodvou, kde chce Rheinmetall postaviť svoj nový závod, by sa tak mohla stať novým centrom zbrojárskej výroby na Slovensku.

Tender na obstaranie nových pásových obrnených transportérov oznámilo slovenské ministerstvo obrany ešte vlani na jeseň. Už niekoľko mesiacov prebieha vyhodnocovanie zaslaných ponúk od výrobcov a do predvýberu postúpili už len traja najlepší uchádzači – nemecké vozidlo LYNX, španielske ASCOD a švédske CV90.

Trojica vozidiel už bola aj otestovaná vo Vojenskom technickom a skúšobnom ústave na Záhorí, kde absolvovali strelecké, ergonomické, jazdné skúšky, ako aj skúšky jazdných vlastností a technických parametrov. Rozhodnúť sa má ministerstvo obrany do konca júna, kedy plánuje predložiť vláde odporúčanie na nákup vozidiel vláde.

VIDEO: Pásový transportér Lynx KF41.

„Urobíme všetko preto, aby sme do konca júna na vládu predložili konkrétny návrh, tak ako sme to sľúbili. Je to presne v súlade s plánom a všetko ide presne podľa harmonogramu,“ ubezpečil minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) 5. mája po stretnutí so zástupcami spoločností slovenského obranného priemyslu v priestoroch spoločnosti Konštrukta Defence v Dubnici nad Váhom.

Aj keď má ministerstvo ešte viac ako mesiac času, v zásade by už malo byť rozhodnuté. V súčasnosti by mal už rezort pracovať už len na príprave analytického materiálu. „Výsledky skúšok budú zapracované do pripravovanej štúdie uskutočniteľnosti, ktorej zverejnenie je plánované na konci mája 2022,“ informovalo ministerstvo obrany ešte 11. mája.

Nemecký portál European Security and Defence v texte Česká a slovenská vojenská priemyselná spolupráca naznačuje, že prebiehajúci tender na pásové obrnené vozidlá za takmer 2 miliardy eur vyhrá nemecká spoločnosť Rheinmetall. „Nemecká spoločnosť Rheinmetall vyhrala tender na dodávku 152 kusov KF41 LYNX,“ uvádza autor článku, v ktorom ďakuje hovorkyni ministerstva obrany Martine Kovaľ Kakaščíkovej za pomoc pri príprave textu.

Prvé kusy nových pásových vozidiel chce ministerstvo obrany získať už začiatkom roku 2024. Spolu so 76 kusmi fínskych osemkolesových transportérov Patria AMVXP v hodnote 447 miliónov eur majú pásové obrnené vozidlá tvoriť základ pozemných síl. Súčasťou kontraktu na fínske transportéry 8×8, ktorý 30. marca schválila vláda, je aj uzatvorenie opcie na dodávky vozidiel v ďalších fázach projektu. Dokopy tak može ministerstvo od Fínov nakúpiť až 500 osemkolesových vozidiel v odhadovanej hodnote 2,7 miliardy eur.

„Takéto vozidlá sú základom Ozbrojených síl akejkoľvek armády NATO alebo Európskej únie. Keď nemáme toto, nemáme základ Ozbrojených síl,“ vysvetlil štátny tajomník ministerstva obrany Marian Majer vlani pri vyhlásení obstatárania. „Tieto dva modernizačné projekty vytvoria kostru ťažkej mechanizovanej brigády, ako nášho najdôležitejšieho cieľa spôsobilostí v rámci NATO,“ zdôrazňuje ministerstvo obrany.

VIDEO: Pásove bojové vozidlo LYNX nemeckého koncernu Rheinmettal na výstave IDEB.

Na východnom Slovensku

Hlavným centrom spoločnosti Rheinmetall na Slovensku má byť pripravovaný závod v Moldave nad Bodvou. Investícia do výrobných liniek na ploche 12 tisíc m2 a testovacích priestorov s rozlohou 15 tisíc m2 má dosiahnuť až 30 miliónov eur. Závod má byť v budúcnosti schopný reagovať nielen na požiadavky slovenskej armády ale aj na exportné príležitosti.

„Malo by sa tam robiť 80 percent produkcie vozidla Lynx pre slovenské ozbrojené sily ako aj hlavná časť testovania a vývoja. Predpokladáme, že na začiatku sa v Moldave vytvorí zhruba 150 nových vysoko kvalifikovaných pracovných miest v produkcii, manažmente. Hovoríme len o regionálnej zamestnanosti, teda žiadni experti ale ľudia z regiónu. Táto spoločnosť bude zodpovedná nie len za produkciu a testovanie ale aj za dlhodobú údržbu a servis, ďalšiu modernizáciu a tiež za produkciu ďalších výrobkov z nášho portfólia,“ povedal pre Pravdu Oliver Mittelsdorf, viceprezident spoločnosti Rheinmetall pre predaj.

Závod v Moldave nad Bodvou, ktorý by mal byť hlavným centrom spoločnosti Rheinmetall na Slovensku, má pozostávať z výrobných liniek na ploche 12 tisíc m2 a testovacích priestorov s rozlohou 15 tisíc m2. Celý projekt predstavuje pre Rheinmetall investíciu vo výške 30 miliónov eur. „Závod je navrhnutý tak, aby dokázal reagovať na ďalšie požiadavky zo strany slovenskej armády, ako aj na exportné príležitosti,“ deklaruje Rheinmetall.

Viaceré slovenské spoločnosti už boli začlenené do dodávateľského reťazca düsseldorfskej skupiny. Napríklad CSM Industry z Tisovca, ktorá dodáva spoločnosti Rheinmetall motory, prevodovky, káble, strešné moduly a ďalšie špecializované komponenty, EVPÚ z Novej Dubnice, ktorá poskytuje laserové výstražné systémy.

Spolupracovať chcú aj so spoločnosťou Ray Service zo Žiliny, ktorá prispieva špecializovanými káblovými systémami, elektronickými zostavami a mobilným maskovacím systémom; dlhodobý partner Kinex z Veľkej Bytče, VRM z Trenčína zaisťujúca simulácie, Aliter Technologies z Bratislavy ako dodávateľ komunikačných systémov, MSM Land Systems z Trenčína, či spoločnosť DMD Group z Dubnice nad Váhom, ktorá sa má stať partnerom Rheinmetallu v moldavskom závode.

Najskúsenejší

V projekte pásových bojových obrnených vozidiel do konca januára predložilo ponuky Maďarsko, Švédsko, Poľsko a Španielsko. Ministerstvo obrany ich vyhodnocovalo z pohľadu štyroch kritérií. Samotná cena predstavuje 35 percent z hodnotenia, technické špecifikácie 30 percent a logistická podpora, teda kalkulácia životného cyklu techniky, bude mať pri vyhodnocovaní ponúk váhu 10 percent. Zapojenie domáceho zbrojárskeho priemyslu má tvoriť 25 percent hodnotenia.

V tomto projekte mali od začiatku najväčšiu šancu Nemci s vozidlom LYNX KF41 od spoločnosti Rheinmetall (prihlásená Maďarskou vládou), vozidlo Ascod rakúskej zbrojovky Steyr a španielskej firma Santa Bárbara Sistemas vyrábané spoločnosťou General Dynamics (GDELS) a napokon Švédi s vozidlom CV90 od spoločnosti BAE Systems.

Jednoznačne najväčšie skúsenosti majú švédske transportéry CV90, ktorých už bolo vyrobených viac ako 1300. Okrem Švédska ich používa aj Nórsko, Fínsko, Švajčiarsko, Dánsko, Holandsko a Estónsko. Tri z týchto krajín so svojimi transportérmi roky pôsobili aj v Afganistane či africkej Libérii.

Naopak konkurencia síce nemá také veľké skúsenosti, ale deklarujú naopak, že ponúkajú vozidlá 21. storočia. Na rakúsko-španielskej platforme Ascod v súčastnosti funguje 112 vozidiel Ulan v Rakúsku a 261 vozidiel pod názvom Pizarro a vôbec prvým používateľom vozidla Lynx od Rheinmetallu by malo byť Maďarsko. To pritom podpísalo zmluvu na 218 vozidiel len v auguste 2020. Rheinmetall preto momentálne stavia v maďarskom meste Zalaegerszeg aj nové výrobné centrum.