Matovičov bonus vysaje z obcí peniaze, hrozí zvyšovanie miestnych daní

Tento týždeň v pondelok prišiel na zasadnutie tripartity aj premiér Eduard Heger (OĽaNO). „Informoval, že má záujem na dialógu a že nám dá tri termíny na stretnutie. Ale až o tri týždne,“ približuje ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS Michal Kaliňák. Pripomína, že predseda vlády zrejme vedel, že zákon v nasledujúci deň poslanci v parlamente schvália.

Preto ZMOS pozvalo tripartitných partnerov na rokovanie v stredu na budúci týždeň. Zhodli sme sa, že je neprípustné naďalej tolerovať to, ako sa porušujú legislatívne pravidlá, ako sa ignoruje komunikácia, ako vláda pohŕda tým, čo má byť zmysel sociálneho dialógu," pokračuje Kaliňák.

K štrajkovej pohotovosti sa pridávajú aj regionálne organizácie. Na Záhorí vo štvrtok večer na znak súhlasu so štrajkovou pohotovosť vypli verejné osvetlenie. Aj preto sa na budúci týždeň chcú dohodnúť na spoločných krokoch v rámci celého Slovenska. V hre je ešte stále aj ostrý štrajk samospráv.

Kaliňák však pripúšťa, že obce a mestá budú nútené zvyšovať dane. „Ukazuje sa, že hľadať možnosti v príjmoch zvyšovaním daní bude popri predaji majetku druhá možnosť, ako získať peniaze. Ak sa však pozrieme bližšie na samosprávy, zistíme, že mnohé sú štruktúrou obyvateľstva mladé alebo prestarnuté. Ani v jednom, ani druhom prípade nie je jasné, že keď zvýšime dane, že sa zvýši aj príjem do pokladnice, lebo nevieme, či si budú môcť obyvatelia dovoliť platiť vyššie dane. Zvyšovanie daní bude trend, ale v akom objeme, v akom rozsahu – to si nedovolíme tvrdiť,“ vysvetľuje Kaliňák.

Prezident Únie miest Slovenska Richard Rybníček sa pridáva. „Nebudeme mať inú možnosť, keďže máme obrovské výdavky aj v súvislosti s rastom cien energií, stavebných materiálov a so všetkým. Výdavky samospráv sú stále väčšie ako príjmy. Budeme zrejme musieť škrtať a hľadať riešenia, ktoré budú znamenať zníženie kvality služieb pre obyvateľov miest a obcí," podčiarkuje.

K štrajkovej pohotovosti ZMOS sa pridáva aj Únia miest Slovenska (ÚMS). „ÚMS využila všetky svoje legitímne možnosti na rokovania so štátom. Opakovane sme vyzývali zástupcov štátu na spoluprácu so samosprávami, aby sme našli spoločné riešenie aktuálnej krízy. Žiaľ, nevidíme už inú možnosť, ako na súčasnú situáciu naďalej upozorňovať aj zapojením sa do štrajku spolu s ostatnými zástupcami samospráv. Stále však trváme na tom, že je potrebné naďalej hľadať systémové riešenie, ktoré bude brať ohľad aj na postavenie a fungovanie samospráv. ÚMS už požiadala o stretnutie prezidentku Zuzanu Čaputovú s apelom, aby sa postavila na stranu samospráv a pomohla ochrániť mestá a obce pred ich likvidáciou zo strany štátu,“ reagovala na otázky Pravdy hovorkyňa ÚMS Daniela Piršelová.

Kaliňák hovorí, že ZMOS požiadalo o stretnutie s prezidentkou ešte pred konaním mimoriadneho snemu, na ktorom bola vyhlásená štrajková pohotovosť. „Snažíme sa jej vysvetliť, že je porušovaná európska charta miestnej samosprávy na Slovensku,“ objasňuje Kaliňák.

Dodáva, že samospráva „krváca“ aj pri dofinancovaní súkromných zariadení sociálnych služieb, aj súkromných škôl. „Dofinancovávanie súkromných zariadení sociálnych služieb je problém asi pre 500 malých dedín na Slovensku,“ spresňuje. Kaliňák tvrdí, že Čaputovej poslali ešte v decembri list, v ktorom jej vysvetľovali, že pri dofinancovaní súkromných škôl poslanci porušili legislatívny proces. „Zasiahlo sa do kompetencií samospráv bez finančného krytia. Ale pani prezidentka zákon aj napriek tomu podpísala,“ podotýka Kaliňák.

Ako príklad uvádza aj Vyšné Repáše pri Levoči. Obec má 100 obyvateľov a rozpočet 27-tisíc eur. Na desiatich obyvateľov v súkromných zariadeniach sociálnych služieb musí doplácať 12-tisíc eur.

Ak by sa samospráva rozhodla prenesené kompetencie plniť len dovtedy, kým sú kryté peniazmi od štátu, tak napríklad v Senci by matriku zavreli v máji, školský úrad v polovici septembra, strednú odbornú školu po tri a pol mesiaci.