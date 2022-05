Šeliga sklamal Slušné Slovensko. Podľa poslanca sa hlasovaniu s kotlebovcami nedalo vyhnúť

VIDEO: Čo odázal Juraj Šeliga svojim bývalým kolegom zo Slušného Slovenska?

Poslanec Juraj Šeliga zo strany Za ľudí zahodil ideu slušného Slovenska. Tvrdí to iniciatíva Za slušné Slovensko, ktorú Šeliga spoluzakladal. V otvorenom liste ho vyzýva, aby sa vzdal mandátu poslanca. Ten sa bráni tým, že spoločný postup s kotlebovcami za prorodinný balíček je v poriadku, lebo aj keby zákon nepodporil, stále by sa nevyhol hlasovaniu s extrémistami. Vzdať sa teplého poslaneckého miesta preto nehodlá.

Balík pomoci za 1,2 miliardy ročne z dielne ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO) prinesie zvýšenie daňového bonusu, prídavkov na deti a nový príspevok na krúžky. Parlament ho schválil v utorok. Z prítomných 131 poslancov hlasovalo za návrh 83 poslancov, proti bolo 23 poslancov a zdržalo sa 25 zákonodarcov.

Keďže koaličná SaS ho podporiť odmietla, Matovič sa dohodol na spoločnom postupe s kotlebovcami, ktorých sám v minulosti nechcel nazývať inak ako fašistami. Predseda ĽS NS Marian Kotleba sa dokonca na sociálnej sieti pochválil, že sa mu s kolegami do zákona podarilo presadiť aj niekoľko vlastných zmien.

„Juraj, takto sa v právnom štáte zákony za miliardu ročne neprijímajú. Juraj, s fašistami sa nerobia dohody, s fašistami sa nehlasuje,“ odkázala Šeligovi Iniciatíva Za slušné Slovensko a občianska platforma Nie v našom meste. Občianski aktivisti pripomínajú, že práve odpor voči fašistom bol aj dôvodom vzniku ich iniciatív.

VIDEO: Juraj Šeliga a jeho kolegyne z iniciatívy Slušné Slovensko 13. 11. 2018. Hovorí o vypočúvaní NAKA a ohradil sa voči tvrdeniu, že sa usilujú o štátny prevrat s podporou amerického finančníka Georgea Sorosa.

„Musíme sa ozvať aj z pozície našej osemročnej práce v boji proti strane Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko a im podobným zoskupeniam, a z pozície, že naša občianska platforma vznikla ako reakcia na zvolenie Kotlebu do pozície predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja. S mnohými tvojimi krokmi a rozhodnutiami sme nemuseli súhlasiť, ale tvoje posledné hlasovanie je pre nás signálom, že si zahodil ideu slušného Slovenska,“ uvádza koordinátorka iniciatívy Nie v našom meste Martina Strmeňová.

Tá tvrdí, že Šeliga takto išiel proti všetkému, čo predtým ako líder opozičných protestov zastával. „Juraj, spreneveril si sa všetkému, pre čo sme stáli na námestiach. Hlasoval si spolu s Markom Kotlebom, Mizíkom, Krupom a ďalšími fašistami za nezmyselný zákon, pri ktorom minister financií protizákonne obišiel všetky pravidlá štandardného legislatívneho procesu. To môžeme nazvať všeličím, napríklad opľutím právneho štátu, ale určite to nie je slušné Slovensko," dodala Strmeňová.

Šeliga ale takúto interpretáciu odmieta. Tvrdí, že jeho bývalí kolegovia nemajú deti, preto nerozumejú tomu, že ceny potravín, ako aj ďalších tovarov rastú. „Táto pomoc bola a je potrebná. Štát nemôže ignorovať to, aká veľká je tu inflácia. Toto sa mi zdá ako dostatočné zdôvodnenie toho, ako som hlasoval,“ zdôraznil.

Vzdať sa svojho mandátu preto Šeliga nemieni. „Teraz naozaj nevidím dôvod na to, aby som sa vzdával mandátu,“ reagoval Šeliga. Tvrdí, že hlasovaniu s fašistami sa nedalo vyhnúť, lebo polovica z nich z hnutia Republika hlasovala proti a druhá polovica z ĽS NS odsúdeného Mariana Kotlebu hlasovala za Matovičov balíček. „Aj keby som hlasoval proti, pričom aj kolega Mazurek hlasoval proti, asi by som sa podľa logiky kolegov mal vzdať mandátu, lebo on je tiež fašista,“ vysvetlil Šeliga s tým, že Matovičov balíček by prešiel aj bez hlasov kotlebovcov.

VIDEO: Takto burácal v roku 2017 vtedy opozičný poslanec Igor Matovič v parlamente a vyčítal koalícii, že hlasovala spolu s ‚fašistami‘. V roku 2022 mu pomohli kotlebovci schváliť jeho návrhy.