Poslanci OĽaNO predložili zákon na potrestanie verejných činiteľov za šafárenie s majetkom

Na Slovensku by sa mohla zaviesť hmotná zodpovednosť verejných činiteľov. Zmenu má priniesť návrh novely zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci. Do Národnej rady SR ho predložila skupina poslancov za OĽANO. Plénum by sa novelou mohlo zaoberať už na najbližšej schôdzi, ktorá sa začína 14. júna.