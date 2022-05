Matovič prosí prezidentku Čaputovú, aby mu neničila sen

VIDEO: Matovič o sebe: Mám špeciálnu schopnosť.

Necelý týždeň trvalo, kým sa návrh daňového bonusu a tzv. krúžkovného, ktoré by malo pomôcť rodinám s deťmi zvládnuť aj vysokú infláciu, aj vlny zdražovania, dostal z koaličnej rady k odsúhlaseniu v parlamente.

Minister financií, líder mandátovo najsilnejšieho hnutia OĽaNO, Igor Matovič na sociálnej sieti „prosí a žiada“ prezidentku Zuzanu Čaputovú, aby „nezvrátila pomoc rodinám“.

Teraz je totiž rad na prezidentke. Môže protiinflačný balíček nepodpísať a vrátiť ho do parlamentu. Poslanci z OĽaNO jej však vopred odkazujú, že v takom prípade jej veto prelomia.

Teraz sa pridal Matovič. Tak trochu poeticky.

„Do politiky som išiel s jedným hlavným cieľom – odstaviť Ficovu skorumpovanú bandu, aby sme mohli ľuďom dať to, čo im oni brali. A to sa snažím robiť,“ začal svoj najnovší status.

„Že som pri tom mnohokrát ako slon v porceláne, ok. Že nemám spôsoby, ok. Nuž, nerád sa hrám na niekoho, kým nie som. Som sebou sám. Vždy na konci kandidátky čakajúc len na moje vlastné krúžky. Úlet, blázon, psychopat? Poslúžte si. Mne je to jedno,“ tvrdí človek, ktorý chce regulovať televízne spravodajstvo a diskusné relácie.

Matovič tvrdí, že si ide za svojim cieľom. „Ťarbavo, cez tisíce polien a mís hrachu… ale výsledok sa počíta. Fico dostal svoje a rodiny dostanú môj sen,“ obhajuje rýchle prijatie protiinflačného balíčka. Pokračuje, že pred rokom, keď spmenul 200 eur mesačne na dieťa, mnohí ho považovali za „rojka, magora a sľubotechnu“.

„Dnes je to realita a už len jedna žena pomoc rodinám zvrátiť môže … a aj týmto ju prosím a žiadam, nech to nerobí. Nech, prosím, neberie rodinám sen, ktorý sa realitou stal,“ adresuje slová prezidentke.

Keďže protiinflačný balíček majú zaplatiť samosprávy (daňový bonus bude znamenať nižšie dane, ktoré idú na samosprávu), mestá, obce a župy žiadajú prezidentku, aby zákon nepodpísala.

Čaputovej rozhodovanie bude ťažké. Na jednej strane obce a mestá, ktoré upozorňujú, že o čosi vyššie prídavky, daňový bonus a príspevok na krúžky, si občania zaplatia vo vyššich daniach samospráve. Alebo tým, že jednoducho sa prestanú opravovať chodníky, kultúrne domy, detské ihriská. A na strane druhej Igor Matovič, ktorý ju verejne nazval „falošnou ženou“, ale už teraz pripravený na ďalšie parlamentné voľby a preferenčné krúžky.

VIDEO: Si egoista a asociál, v parlamente to opäť vrelo. Ste najväčšia chyba, čo sa týka sociálneho cítenia, kričal Matovič na poslancov SaS.

„Matovičov sen“ sa doposiaľ plnil bleskovým tempom. Minulý týždeň v utorok večer, okolo 21.00, dostali štyri koaličné strany Matovičov návrh. Na druhý deň prešiel vládou, hoci SaS s Richardom Sulíkom sa ostro postavila proti. Špekulácie, že by sa mohla rozpadnúť koalícia, nevyšli, ale v parlamente bolo horúco.

Najskôr zaradenie zákonov do programu prebiehajúcej schôdze museli schváliť aj extrémisti. Bez hlasov poslancov ĽS NS by sa totiž parlament Matovičovými návrhmi ani nezaoberal.

Potom v rozprave Matovič verejne nadával Sulíkovi. A ten zasa Matovičovi. Po tejto estráde sa nakoniec ukázalo, že aj koalícia dokáže aktivovať aj svojich bývalých poslancov a zákony prešli. Samozrejme, aj s pomocou ĽS NS – hoci, prešli by aj bez ich hlasov.

Trvalo to presne týždeň od zasadnutia koaličnej rady.