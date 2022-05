Poslanec OľaNO a exkotlebovec spolu, chcú zakázať dúhové vlajky. Bordel, reaguje Bittó Cigániková

V piatok predložil György Gyimesi (OĽaNO) spolu s Tomášom Tarabom (nez.) návrh na novelizáciu zákona číslo 63/1993 o štátnych symboloch.

Podľa ich návrhu by sa verejné budovy akou je napríklad parlament, ministerstvá, Prezidentský palác, budovy prokuratúr, súdov, škôl či múzeí, nesmeli umiestňovať symboly hnutí, organizácií, komunít a ideológií propagujúcich akýkošvek druh sexuálnej orientácie.

Špeciálne by to chceli zakázať na budove, v ktorej sídli verejný ochranca práv. Už bývalá ombudsmanka Mária Patakyová bývala terčom kritiky konzervatívnych, ale aj extrémistických politických strán. Popudzovalo ich, že na budovu, v ktorej sídlila, pravidelne vyvesila dúhovú vlajku, či to, že pravidelne vystúpovala na pochodoch za práva LGBTI.

Za porušenie by bolo možné právnickej osobe udeliť pokutu do výšky sedemtisíc eur.

Taraba s Gyimesim v dôvodovej správe vysvetľujú, že „v ostatnom období sa postupne rozmáha trend, pri ktorom niektoré orgány SR alebo verejné inštitúcie verejne podporujú niektoré ideológie, najmä vyvesením vlajky prezentujúcu takúto ideológiu“.

Tvrdia, že takto nielen porušujú Ústavu SR, ale navyše významne polarizujú spoločnosť a nepriamo diskriminujú osoby iného názoru. „Máme za to, že štátne orgány a inštitúcie nie sú miestom, kde sa má presadzovať určitá ideológia a už vôbec nie miestom, ktoré sa k takejto ideológii hlási. Práve naopak, štátne orgány a inštitúcie si musia zachovať názorovú neutralitu a poskytovať ochranu práv všetkým občanom rovnakom, a to aj akceptovaním ich rozdielnych názorov,“ vysvetľujú poslanci, prečo chcú zakázať propagovanie „akéhokoľvek druhu sexuálnej orientácie“ na verejných budovách.

Šeliga: Strelili si do vlastnej nohy

Koaličný poslanec Juraj Šeliga zo strany Za ľudí upozorňuje, že Gyimesi s Tarabom sú „iste so sebou veľmi spokojní“, ale ich návrh je „protiústavný a krátkozrako hulvátsky“.

No obaja konzervatívci si podľa neho aj „strelili do vlastnej nohy“. Podľa neho totiž formulácia, že sa „zakazuje umiestniť symboly hnutí, organizácií, komunít a ideológií propagujúcich akýkoľvek druh sexuálnej orientácie“ nemusí znamenať len zákaz dúhovej vlajky. „Rovnako to môže znamenať aj kríž na stene. Že pritiahnuté za vlasy? A prečo? Určite sa nájde riaditeľ, ktorý príde s interpretáciou – kríž je symbolom kresťanstva, ktorého základom je presvedčenie napr. v monogamiu a heterosexuálny vzťah… Do definície, ktorú navrhujú poslanci Gyimesi a Taraba, to spadá, rovnako tam spadajú aj rôzne ďalšie symboly,“ upozorňuje Šeliga.

Podľa neho sa obaja poslanci ukázali ako „právni amatéri, ktorí píšu protiústavné a zákerné návrhy zákonov“. Šeliga zároveň sľubuje, že urobí všetko preto, aby ani poslanec Gyimesi nezmenil nič na tom, aby aj ďalej mohol „žiť v krajine, kde si každý môže pochodovať za čo chce a vyvesiť akúkoľvek vlajku alebo symbol“.

Bittó Cigániková: OĽaNO robí bordel

Na to, že nápad Gyimesiho a Tarabu nešiel cez koalíciu, upozorňuje aj najhlasnejšia poslankyňa SaS Janka Bittó Cigániková. „V dobre fungujúcej koalícii existuje také pravidlo, že jej poslanci nehlasujú za opozičné návrhy, na ktorých sa partneri vopred nedohodli. Poslanec Gyimesi, ktorý patrí k najbližším kolegom Igora Matoviča v parlamente, sa rozhodol absolútne pošliapať koaličnú zmluvu a predložil zákon s opozičným poslancom Tomášom Tarabom,“ píše na sociálnej sieti.

Dodáva, že „návrh zákona pristál bez akejkoľvek diskusie či oznámenia v podateľni parlamentu“. „Kolega György (kedysi Juraj) Gyimesi asi zabudol, že sa inokedy snaží profilovať ako najväčší bojovník za práva menšín v parlamente. Toto je ale jasný dôkaz, že je to len jeho vypočítavosť, ako aj zmena jeho mena, a sám nejakú menšinu nemieni tolerovať, pokiaľ nie je jej členom. V takom prípade by totiž rozumel zmyslu symbolov a takýto zákon by nepredložil,“ kritizuje Bittó Cigániková koaličného kolegu.

Podľa nej o iniciatíve vie aj líder hnutia OĽaNO Igor Matovič. „Gyimesi si ani nezaviaže šnúrky bez toho, aby mu Igor Matovič povedal, či viazať uzol zhora, alebo zdola. Je mi preto úplne jasné, že o tomto celom Igor vie a toto je ďalší absurdný návrh, ktorým sa chce opozícii odmeniť za to, že mu pomohli splniť jeho sen,“ mieni poslankyňa.

Pripomína, že matovičovci „pravidelne pomáhajú opozícii“. „Minule Ficovi, teraz Tarabovi. Edo Heger sa na to pozerá a keď ho poprosím, aby vo svojej strane zabezpečili dodržiavanie pravidiel, spýta sa ma, ako to má urobiť. A to nám pred voľbami sľubovali ako narobia poriadky. Zatiaľ robia len bordel. V krajine, v koalícii, všade. Pomáhajú tým návratu Fica,“ vyčíta koaličnému partnerovi.

Taraba: S čím máte problém?

Samotný Taraba, v súčasnosti nezaradený poslanec, predseda mimoparlamentnej strany Život NS, sa do Národnej rady dostal na kandidátke fašistickej ĽS NS. Už v máji 2020 však z klubu spolu s poslancami Filipom a Štefanom Kuffom odišli. Dôvodom bol vznik hodnotovej platformy konzervatívne orientovaných poslancov naprieč všetkými parlamentnými stranami.

K platforme sa prihlásil aj Ján Podmanický, ktorý potom odišiel zo strany Smer. Ďalším zo Smeru, ktorý sympatizoval s platformou, bol Marián Kéry, ten však zo strany neodišiel.

Naopak, aj Taraba pred dvoma rokmi hovoril o tom, že k platforme, ktorá chcela napríklad sprísniť interrupcie, sa mali pridať aj koalilční poslanci. V tom čase sa spomína Anna Záborská či Richard Vašečka (obaja OĽaNO, Kresťanská únia).

Teraz sa Taraba verejne na sociálnej sieti pýta: „Neviem, kto môže mať problém s tým, aby na štátnych budovách boli len štátne symboly. Áno, dal som taký zákon do parlamentu.“

Ravasz: Samovražedný postoj

Bývalý splnomocnenec vlády pre rómske komunity Ábel Ravasz označuje snahu Gyimesiho a Tarabu za „hnusnú“, lebo chcú vytĺkať politické body útokmi na menšiny. „Je jedno či ide o národnostné, náboženské, alebo sexuálne menšiny,“ dodáva.

„Túto iniciatívu vnímam, ako útok na slušnosť a tolerantnosť na Slovensku, a verím, že poslanci NR SR budú mať dostatok chochmesu na to, aby tento návrh nepodporili,“ myslí si Ravasz. V osobnej poznámke podotýka, že „poslanca Tarabu ešte chápe, je to populista ktorému sú menšiny ukradnuté, ale v prípade Gyimesiho, ktorý je sám z menšiny, je takýto postoj nielen krátkozraký, ale aj samovražedný“.