Matovič zaútočil na progresívcov aj Čaputovú: Je smutné, že osud rodín závisí od jednej osoby

Spôsob, ktorým OĽaNO a najmä jeho šéf a minister financií Igor Matovič, presadio protiinflačný balíček, on sám označil za „krátky proces“ a „tak trochu bagrom“. Trvalo totiž len týždeň od momentu, keď dostali minulý utorok večer koaličný partneri jeho návrh do ruky a už bol schválený v parlamente. Tam sa v pléne stihli pohádať OĽaNO a SaS. Najviac si nadávali Matovič a minister hospodárstva a šéf liberálov Richard Sulík.

VIDEO: Rozradostený klub OĽaNO po schválení zákona, minister Vlčan o tom, prečo sa raz bude hovoriť o Matovičových deťoch, podobne ako o Husákových zo 70. rokov.

Matovič, ktorý už „žiadal a prosil“ prezidentku Zuzanu Čaputovú, aby neničila sen slovenských rodín (a teda aj jeho) a protiinflačný balíček, ktorého súčasťou je aj daňový bonus, podpísala. Pritom už jeho vlastní poslanci ohlásili, že sú pripravení prelomiť prípadné Čaputovej veto. Zrejme si však veľmi neveria, keďže Matovič sa púšťa nielen do prezidentky, ale aj do strany Progresívne Slovensko, z ktorej vyšla, a vôbec do „progresívnych (úpadkových) novinárov“, a progresívnych politikov.

„Histéria progresívnych (úpadkových) novinárov z toho, že Prorodinnú revolúciu podporili aj nezaradení poslanci zvolení na kandidátke ĽSNS je falošná,“ tvrdí Matovič. (Slovo histéria je v pôvodnom znení, ako ho minister napísal – pozn. red.)

„Dobre vedia, že návrh by prešiel aj bez nich. Dobre vedia, že som dal verejný prísľub si sadnúť s každým poslancom, kto bude mať k balíku pomoci rodinám otázky. Dobre vedia, že Beluský, Kuffovci, či Taraba vždy hlasovali za všetky zákony, ktoré rodinám pomáhali bez ohľadu na to, kto ich predkladal. Preto progresívni žoldnieri z ich podpory rodín s deťmi určite prekvapení neboli,“ tvrdí.

Matovič má aj nemá pravdu. Poslanci ĽS NS koalícii pomohli zaradiť vládne návrhy do rokovania parlamentu. Podporili ich aj ďalej – v prvom, druhom a treťom čítaní. Tam už ich podpora nebola tak potrebná ako pri zaraďovaní nových bodov do programu prebiehajúcej schôdze.

Vzápätí prišiel Matovič s nápadom regulovať televízne spravodajstvo a televízne debaty s tým, že by v nich mali mať zastúpenie aj strany ako ĽS NS. Práve o tejto strane už možno bez problémov hovoriť ako o fašistickej, pretože jej šéf prišiel o kreslo poslanca práve po právoplatnom rozsudku Najvyššieho súdu. Ten ho uznal vinným z podpory hnutí podporujúcich alebo smerujúcich k fašizmu. Navyše, v piatok poslanec György Gyimesi (OĽaNO) spolu s nezaradeným poslancom Tomášom Tarabom (do zákonodárneho zboru sa dostal na kandidátke ĽS NS) podali spoločný návrh na novelizáciu zákona o štátnych symboloch. Nevedel o tom ani klub OĽaNO.

VIDEO: Sulík: Regulovať diskusie je rovnaká blbosť ako Matovičove vládne noviny.

Napriek tomu Matovič tvrdí, že progresívni novinári a progresívni politici sú „len mimoriadne naštvaní“. „Snažia sa nám vsugerovať do hláv úplne iný svet, svet akože progresívny, ale v skutočnosti jeden veľký úpadok. Rodina pre nich nie je hodnotou hodnou ochrany. To je celé. O tom to je. Toto je spor o hodnoty. Sú naštvaní, že sme zastavili ich úpadkový valec a rodiny povýšili z pivnice na piedestál spoločnosti, tam, kde dávno mali byť,“ chváli sa minister financií.

Podľa neho v tieto dni „masívne makajú na prezidentke, ktorá pomoc rodinám cez podanie na Ústavný súd jediná môže zastaviť“. „Je veľmi smutné, že osud 3 miliónov rodičov a detí, ktorých sa pomoc týka, záleží len od rozhodnutia jednej osoby … nezostáva iné, ako s protirodinnou koalíciou bojovať do konca a vyhrať. Aby rodiny aj poslednú bitku vyhrali,“ poeticky ukončil svoj status na sociálnej sieti. A dodal hashtag: #DobreBude … rodinám.