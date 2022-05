Fico opäť koketuje s predčasnými voľbami, chce poslať vládu 'darebákov' do penzie

Fico chce poslať "vládu darebákov" do dôchodku a chystá sa ohlásiť petíciu za predčasné voľby. Vo štvrtok, po zasadnutí predsedníctva v Banskej Bystrici, by mal Smer oznámiť, ako sa pokúsi vymeniť súčasnú vládu.

„Chápem, že petičná akcia na referendum o predčasných voľbách môže byť zmarená pani Čaputovou, ako to už raz urobila,“ hovorí predseda strany Smer Robert Fico vo videu na sociálnej sieti.

Odkazuje tak na premárnených takmer 600-tisíc podpisov pod petíciu za vyhlásenie predčasných volieb minulý rok. Prezidentka Zuzana Čaputová nechala posúdiť Ústavnému súdu referendovú otázku a ten konštatoval, že otázka je protiústavná.

VIDEO: Robert Fico chce poslať súčasnú vládu do dôchodku.

Teraz Smer, ale prakticky celá opozícia, opäť koketuje s predčasnými parlamentnými voľbami, hoci tie „normálne“ by boli o rok a pol.

„Máme povinnosť prejsť od tlačových konferencií a protestov k pokusu poslať súčasnú vládu darebákov do dôchodku. Máme vo štvrtok v Banskej Bystrici predsedníctvo a všetko vám oznámime,“ povedal Fico. Sľubuje vyhlásenie petičnej akcie na referendum o predčasných voľbách.

Podľa neho sa zmráka nad celým Slovenskom. Je presvedčený, že ak rýchlo nepríde k výmene vlády, „Čaputová s Matovičom obetujú Slovensko cudzím záujmom“.

Fico tvrdí, že je evidentný záujem „prehlbovať priepasť medzi slovanským a západným svetom“. Ako príklad uvádza, že aj ďalšie majstrovstvá sveta v hokeji bude bez Rusov a Bielorusov. „To je ako svadba bez nevesty. Kto neporazí v hokeji Rusov, by ani nemal prevziať titul majstrov sveta,“ myslí si Fico s tým, že to platí o to viac, že dôvod je geopolitický.

„Do popierania Slovanov a odporcov bezbrehej liberálnej demokracie ako je napríklad Viktor Orbán, treba, žiaľ, zaradiť Ukrajincov, ktorí si poturčenci, teda horší Turka. Ukrajinci tvrdo presadzujú zastavenie dodávok ruskej ropy do Európy. Keď sa Maďarsko, Česká a Slovenská republika ozvali, že ich to ekonomicky zničí a žiadali výnimku, Ukrajinci oznámili, že s ropovodom Družba, cez ktorý k nám ide ruská ropa, sa môže na Ukrajne stať čokoľvek. Také príjemné mafiánske vydieranie: Buď prestanete odoberať ruskú ropu a zruinujete svoje ekonomiky v mene Ukrajiny, alebo my Ukrajinci vyhodíme ropovod do vzduchu,“ povedal ďalšej Fico.

Preto považuje dôležité „vrátiť sa na zem“. A cestou sú podľa neho aj predčasné parlamentné voľby.

Podpredseda Smeru Erik Kaliňák v nedeľu v TA3 vyhlásil, že referendum by sa mohlo uskutočniť počas komunálnych volieb na jeseň.