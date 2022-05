Každý deň o niečo teplejšie. Kedy sa vyšplháme k tridsiatkam?

VIDEO: Pozrite si predpoveď počasia s meteorológom Petrom Jurčovičom na koniec mája a začiatok júna.

Na konci mája by možno mnohí očakávali teplejšie počasie a nie prízemné mrazy, ktoré sa na našom území v ostatných dňoch vyskytovali. „Traja zmrznutí“ akoby chceli dobehnúť to, čo sa im nepodarilo počas ich menín. Vtedy sme totiž, paradoxne, zažili aj tropické hodnoty. Pankrác nimi prekvapil 12. mája.

„Potom sa medzi 16. a 26. májom až v siedmich dňoch tohto obdobia aspoň niekde na Slovensku vyskytol prízemný mráz,“ hovorí klimatológ zo Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu v Bratislave Pavel Faško.

Pripomenul, že to opäť bolo dosť turbulentné, lebo druhýkrát v tomto mesiaci sa „trópy“ objavili 20. mája. „Vlani sme v rovnakom mesiaci mali jeden tropický deň. V predchádzajúcich dvoch sezónach žiadny, ale v roku 2018 ich bolo až desať,“ povedal. Zároveň spomenul priemerné teploty za prvých 25 dní aktuálneho mesiaca.

„V Hurbanove napríklad dosiahla táto hodnota +18,3 stupňa. Žihárec hlásil +18,2, bratislavské letisko +18, Košice +16,4, Chopok +4,5 a Lomnický štít +0,9 stupňa,“ vymenoval.

Tropické noci, ktoré sú v máji skôr výnimočné, sa v aktuálnom mesiaci neobjavili. Horúci 20. máj ale priniesol v Gabčíkove minimálnu dennú teplotu +17,5 stupňa. Ešte vyššie to išlo na Pankráca, keď Modra-Piesok hlásila +18,3 stupňa. Od roku 1961 však zaznamenali, aspoň niekde na Slovensku, tropickú májovú noc v jedenástich sezónach – 1977, 1979, 1983, 1994, 1996, 2003, 2007, 2008, 2012, 2014 a 2017.

Uplynulý týždeň sa dažde a búrky v niektorých lokalitách dostavili v menšom množstve, ako sa očakávalo. To opäť len prehĺbilo deficit zrážok, ktorý sa prejavuje v ostatných mesiacoch. Napriek tomu, že často bolo zamračené, pocitovo bolo celkom príjemné počasie – s oblakmi sa totiž striedali slnečné lúče. Piatok by sa mal niesť v podobnom duchu, pričom teploty sa vyšplhajú do +28 stupňov. Na severe sa objavia dažde s prehánkami, ojedinele búrky.

V pondelok ešte môže byť oblačno, no vietor by mal ustať. Teploty pôjdu mierne hore, dosiahnu +24 stupňov. V ďalších dňoch to bude ešte výraznejšie – začiatkom júna, ktorý príde v polovici týždňa, môžeme očakávať tropické čísla. V prvých dňoch letného mesiaca sa to teda vyšplhá na +30 stupňov a viac. Tento vývoj naznačuje, že aj na našich najvyšších končiaroch sa už snehová pokrývka bude rapídne strácať. Chopok hlásil už len nesúvislú vrstvu a Lomnický štít 67 cm.