Heger: Ambíciou Európskej únie by malo byť, aby sa rovnala Európe

Ambíciou Európskej únie (EÚ) by malo byť, aby sa rovnala Európe. Predseda vlády SR Eduard Heger (OĽANO) to uviedol v pondelok na záverečnom hodnotiacom podujatí ku Konferencii o budúcnosti Európy (CoFoE). Každá európska krajina, ktorá splní kritériá, by podľa Hegera mala mať možnosť stať sa členským štátom.