Šéf NKÚ Andrassy v Ide o pravdu: Táto džungľa dáva šancu korupcii

Prečo sa na Slovensku darí korupcii? „Lebo vládne legislatívna džungľa, ktorá dáva na to veľkú šancu,“ povedal v relácii Ide o pravdu nový šéf Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomír Andrassy.

VIDEO: Pozrite si debatu Márie Hlucháňovej a Ľubomíra Andrassyho v Ide o pravdu.

Odmieta, že by bol kandidátom koalície, aj keď ho do funkcie šéfa Najvyššieho kontrolného úradu navrhla poslankyňa Mária Šofranko (OĽaNO). „Nestojím ani na jednej a ani na druhej strane,“ tvrdí Andrassy. Do funkcie ho parlament zvolil len minulý týždeň.

V týchto mesiacoch je pod drobnohľadom úradu, ktorý kontroluje najmä účelnosť a efektívnosť vynakladania verejných prostriedkov, projekt Prvá pomoc, ktorým štát poskytoval peniaze pre ohrozené subjekty v časoch pandémie. Kontrolóri sa chystajú aj do Národného centra zdravotníckych informácií kvôli projektu ezdravie.

Andrassy schvaľuje zavedenie hmotnej zodpovednosti verejných činiteľov. V poslaneckom návrhu to žiada aj hnutie OĽaNO. Nový predseda úradu však upozorňuje na potrebu jasného a správneho definovania tzv. deliktov z nedbanlivosti. „Nesmieme odradiť múdrych ľudí od práce pre štát,“ dodal.

Mnohé aktuálne korupčné kauzy, ktoré skončili pred súdom alebo sú v štádiu vyšetrovania a dokazovania, sú podľa neho následkom akceptácie korupcie aj zo strany vysokých verejných predstaviteľov. Zmena zákona o hmotnej zodpovednosti politikov by tak mohla situáciu výrazne zmeniť k lepšiemu.

„To, čo sa udialo, degradovalo morálku v spoločnosti, a preto potrebujeme aj neštandardné riešenia,“ vysvetlil. Ozrejmil aj niektoré nové prístupy kontroly verejných financií. Je to napríklad aktívnejšia spolupráca s políciou a prokuratúrou. Ale aj opakovaná kontrola inštitúcie, či spravila nápravu, ktorú jej kontrolóri odporučili.