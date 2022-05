Fico a Pellegrini opäť skloňujú refrendum. Politológ: Je to príprava na riadne voľby

„Vyzývame všetky politické strany, aby sme nepolitikárčili v otázke referenda," obrátil sa Pellegrini na ďalšie politické strany. Fico už ohlásil, že vo štvrtok na predsedníctve strany v Banskej Bystrici predstaví Smer „jednu jedinú otázku o predčasných voľbách". „A obrátime sa s ňou na všetkých, ktorí si želajú demokratickú zmenu a lepšie vládnutie," hovorí Fico s tým, že zbierať podpisy pod petíciu na vyhlásenie predčasných volieb budú môcť zamestnanci, zamestnávatelia, mestá, obce, dôchodcovia, protifašistickí bojovníci, vysoké školy či ďalšie potitické strany.

„Ide najmä o mobilizáciu prívržencov, ktorých už takto pripravujú na riadne voľby. Má to najmä propagačný význam, nedávam veľkú šancu tomu, že by nás táto ich iniciatíva naozaj doviedla k predčasným voľbám," myslí si politológ Tomáš Koziak.

VIDEO: Fico: Referendum je jedinou cestou, ako sa zbaviť neschopnej vlády.

Keď sa v roku 2021 nepodarilo vyvolať referendum o predčasných voľbách, obe strany uvažovali, že by do referenda pridali napríklad sociálne otázky. Teraz sa však zhodujú, že musí stačiť jedna. „Vo vládnej koalícii môžu byť najhlbšie krízy, môžu sa nenávidieť, môžu si verejne nadávať. Nikto z členov vládnej koalície nemá však ani štipku politickej kultúry a nepristúpi k predčasným voľbám," tvrdí Fico. Pellegrini sa pridáva slovami, že „ak na Slovensku majú byť zásadné veci schvaľované a prechádzať v parlamente len na základe toho, či im hlas dá alebo nedá ĽS NS, tak ukončenie tejto vlády hoci len o niekoľko mesiacov skôr je na prospech Slovenskej republiky".

Ústavný právnik Vincent Bujňák však upozorňuje, že referendová otázka musí byť formulovaná tak, aby z nej vzišlo všeobecne záväzné pravidlo, a nesmie byť len na jedno použitie. „Na rozpustenie konkrétneho parlamentu v referende potrebujete mať už v čase konania referenda explicitný ústavný základ. Ako keď dnes máte v ústavnom texte vetu, že dôvody a spôsob odvolania starostu pred uplynutím volebného obdobia ustanoví zákon. Preto môžu ľudia odvolávať starostov a zároveň nemôžu rozpúšťať svoje obecné alebo mestské zastupiteľstvá, lebo takýto explicitný ústavný základ vo vzťahu k nim chýba," dodáva.

Fico tvrdí, že iniciatíva Smeru nie je časovo náhodná. „Ak by sme spoločne vyzbierali potrebných 350-tisíc podpisov za referendum a predložili ich prezidentke Zuzane Čaputovej do konca júla, musí vyhlásiť referendum do konca augusta a vykonať sa musí v nasledujúcich 90 dňoch," objasňuje Fico.

Podľa neho by sa – ak vyjde jeho časový plán – referendum mohlo konať v ten istý deň ako komunálne a regionálne voľby. „Ušetrili by sme obrovské množstvo peňazí, ale najmä by sme urýchlili odchod vládnej neschopnosti a zloby," podotýka bývalý trojnásobný premiér.

VIDEO: Pellegrini o novom referende: Musí byť len o predčasných voľbách.

Hlas: Budeme spolupracovať

Pellegriniho hnevá, že mandátovo najsilnejšie koaličné hnutie OĽaNO „spolupracovalo" pri prijímaní protiinflačného balíčka s časťou opozície. No nielen to. „Pri zásadnom personálnom hlasovaní, keď sa rozhodovalo, kto bude tejto vláde pozerať na prsty, či tam bude predstaviteľ opozície alebo nominant vlády, bol v spolupráci s fašistami zvolený do funkcie predsedu Národného kontrolného úradu človek, ktorý bol nominantom priamo poslankyne OĽaNO," povedal Pellegrini.

Tvrdí, že ak zásadné veci majú byť v parlamente schvaľované na základe toho, či za ne zdvihnú ruky poslanci z ĽS NS, má „povinnosť prebrať všetky možnosti, ako oživiť a vrátiť sa k téme predčasných volieb".

Pellegrini pripúšťa, že po neúspechu v roku 2021, keď sa síce podarilo vyzbierať takmer 600-tisíc podpisov pod petíciu za predčasné voľby, ale Ústavný súd vyhlásil, že referendová otázka nebola v súlade ústavou, bola snaha o predčasné voľby utlmená.

Má však spoločný postoj s Ficom v tom, že za neúspech môže v prvom rade prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá dala referendovú otázku posúdiť Ústavnému súdu. A vyše pol milióna ľudí tak prišlo o svoje ilúzie. Koaliční politici však sľubovali, že stav napravia a pripravia ústavný zákon, podľa ktorého si poslanci Národnej rady budú môcť odhlasovať predčasné ukončenie volebného obdobia. Nestalo sa tak dosiaľ. Podľa Pellegriniho Richard Sulík (SaS) a Igor Matovič (OĽaNO) mali iba „plné ústa tejto zmeny, ale občanov hanebne oklamali a momentálne zmarili akékoľvek šance na skrátenie volebného obdobia".

„Dnes slovenská ústava podľa nálezu Ústavného súdu neumožňuje skrátiť volebné obdobie akejkoľvek vlády, dokonca ani vtedy, ak by to urobilo 90 poslancov svojím autonómnym rozhodnutím. Pretože takéto ustanovenie v našej ústave nie je," hovorí Pellegrini s poznámkou, že predčasné voľby sa už viackrát uskutočnili a ich výsledok spoločnosť rešpektovala.

Pellegrini v mene strany Hlas sľubuje, že bude rokovať so všetkými stranami, ktoré chcú ukončiť túto vládu, hoci ešte nemá jasno v tom, ako by mala znieť otázka.

Smer: Nech je referendum na jeseň

Kým cez víkend reprezentanti Smeru iba naznačovali, že referendum by mohlo byť spolu s komunálnymi voľbami, teraz to Fico povedal jasne. Do konca júla chce vyzbierať najmenej 350-tisíc podpisov pod petíciu. A voľby by mali byť v deň konania komunálnych a župných volieb. Tie sa budú po prvý raz konať v jeden deň. Termín ešte nie je daný, jasné je, že to bude okolo Dušičiek.

„Máme povinnosť prejsť od tlačových konferencií a protestov k pokusu poslať súčasnú vládu darebákov do dôchodku," burcuje Fico.

Podľa neho sa zmráka nad celým Slovenskom. Je presvedčený, že ak rýchlo nepríde k výmene vlády, „Čaputová s Matovičom obetujú Slovensko cudzím záujmom".

Fico tvrdí, že je evidentný záujem „prehlbovať priepasť medzi slovanským a západným svetom". Ako príklad uvádza, že aj ďalšie majstrovstvá sveta v hokeji budú bez Rusov a Bielorusov. „To je ako svadba bez nevesty. Kto neporazí v hokeji Rusov, ten by ani nemal prevziať titul majstrov sveta," myslí si Fico s tým, že to platí o to viac, že dôvod je geopolitický.

„Do popierania Slovanov a odporcov bezbrehej liberálnej demokracie ako je napríklad Viktor Orbán, treba, žiaľ, zaradiť Ukrajincov, ktorí sú poturčenci, teda horší Turka. Ukrajinci tvrdo presadzujú zastavenie dodávok ruskej ropy do Európy. Keď sa Maďarsko, Česká a Slovenská republika ozvali, že ich to ekonomicky zničí a žiadali výnimku, Ukrajinci oznámili, že s ropovodom Družba, cez ktorý k nám ide ruská ropa, sa môže na Ukrajine stať čokoľvek. Také príjemné mafiánske vydieranie: buď prestanete odoberať ruskú ropu a zruinujete svoje ekonomiky v mene Ukrajiny, alebo my Ukrajinci vyhodíme ropovod do vzduchu," tvrdí bývalý trojnásobný premiér.

Je presvedčený, že prezidentka „sa pokúsi zmariť referendum". A túto myšlienku využíva ako akési burcovanie do zberu podpisov.