Politológ Koziak: Predčasné voľby by koalícii len pomohli

Referendum navrhované stranami Hlas a Smer nemá z vecného hľadiska veľký význam. Ide najmä o mobilizáciu prívržencov, ktorých už takto pripravujú na riadne voľby, hovorí politológ z Vysokej školy politických a spoločenských vied Kutná Hora Tomáš Koziak. Aj pre mimoparlamentné strany PS, KDH či Alianciu bude podľa neho výhodnejšie nechať túto koalíciu vládnuť v hádkach až do riadneho konca. Aj vzhľadom na veľké zdražovanie a naďalej narastajúci marazmus na tom už táto koalícia lepšie nebude.

Opozičné strany Smer a Hlas začali opäť otvárať otázku predčasných volieb, ktoré chcú dosiahnuť cez referendum. Je po roku opäť vhodný čas na takéto referendum?

Z vecného hľadiska to asi nemá príliš veľký význam. Kým by sa referendum uskutočnilo a vypísali sa predčasné voľby, obdobie súčasnej vlády by sa skrátilo pravdepodobne len z o niekoľko týždňov. Určite to má však význam z politicko-propagačného hľadiska. Je to dôležité, a myslím že práve preto to aj Fico s Pellegrinim robia. Snažia sa takto udržiavať svojich voličov v pozornosti a v tempe. Robia dobrú opozičnú politiku, pretože práve tak by mala vyzerať. Ide najmä o mobilizáciu svojich prívržencov, ktorých už takto pripravujú na riadne voľby. A aj toto je jeden z nástrojov. Má to teda najmä propagačný význam. Nedávam veľkú šancu tomu, že by nás táto ich iniciatíva naozaj doviedla k predčasným voľbám.

Peter Pellegrini to zdôvodňuje spoluprácou Matoviča s fašistami z ĽS NS. Naopak, Robert Fico referendum spája práve s témami, ktoré medzi extrémistami najviac rezonujú. Fico o referende hovorí aj v súvislosti s ruskou inváziou na Ukrajinu, hovorí o obetovaní Slovenska cudzím záujmom, popieraní Slovanov či o ozbrojovaní ukrajinských vojakov s nacistickými tetovaniami. Komu sa môže dariť voličov mobilizovať viac? Čie motívy môžu na voličov pôsobiť naliehavejšie či silnejšie?

Myslím, že ani jeden z tých dôvodov nie je až taký dôležitý či rezonujúci. Dôvod Roberta Fica dokáže osloviť len úzku skupinu ľudí. Aj podľa prieskumov verejnej mienky sa ukazuje, že nadpolovičná väčšina ľudí neverí v naratív, že Rusko je v tomto konflikte obeťou, že Ukrajina alebo NATO sú agresormi. Toto je v prípade Fica jednoznačne čoraz väčším približovaním sa voličom extrémistických strán. Jeho rétorika je v mnohých otázkach takmer nezameniteľná s tým, čo pri niektorých témach prezentujú Milan Uhrík, Milan Mazurek (Republika) či Marian Kotleba z ĽS NS. Je to jednoznačne nadbiehanie voličom extrémistických politických strán, čo Fico už robí niekoľko mesiacov, resp. takmer rokov. Fico vie, že momentálne na nič iné jednoducho nemá. Prebieha aj vyšetrovanie káuz spájaných so Smerom, preto iní voliči už Ficovi veľmi hlas dávať nebudú. Toto nebude dôvod, aby k referendu dostal nadpolovičnú väčšinu oprávnených voličov.

Má teda na väčšiu mobilizáciu voličov Pellegrini práve s jeho bojom proti Matovičovi a extrémistom?

Pellegriniho dôvody sú síce trochu vecnejšie, ale aj tak si nemyslím, že by toto mohol byť dostatočne silný argument na pritiahnutie nadpolovičnej väčšiny občanov k referendu. Viem si predstaviť, že k referendu by prišla skupina voličov, ktorí sú veľmi nespokojní so spôsobom fungovania tejto koalície. Či už so spôsobom, akým sa vysporiadava s problémami v krajine, so vzájomnou komunikáciou v koalícii, z čoho sú znechutení. Spojenectvo Igora Matoviča s extrémistami v hlasovaní o jednom zákone však nie je dostatočne mobilizujúce. Je pravda, že Matovič s nimi rokoval, ale napriek tomu to nie je téma, ktorá by rozhodujúcu masu voličov vedela dostať k referendu. Trochu sa aj čudujem, že Pellegrini vyšiel práve s touto témou. Ak chce reálne dostať ľudí k referendovým urnám, toto nie je najvhodnejšia téma. Preto zdôrazňujem skôr skutočnosť, že ide predovšetkým o propagandistickú záležitosť, ktorá má pozornosť voličov upriamiť na problémy súčasnej koalície. Je to skôr politická propagandistická jazda opozície než reálna snaha o konanie referenda. Ak by reálne chceli, aby sa referendum uskutočnilo, vybrali by si skôr oveľa širší komplex dôvodov než takéto partikulárne záležitosti.

Pellegrini hovoril, že jedinou šancou na úspech je spoločný postup, a hlavne len jedna referendová otázka. Chce preto rokovať aj so Smerom. Ak im podľa vás ide skôr o mobilizáciu voličov než o samotné referendum, myslíte, že sa im podarí dohodnúť na spoločnom postupe, keď referendum odôvodňujú pomerne protichodnými motívmi?

Tieto strany majú k sebe z rôznych dôvodov veľmi blízko. Pellegrini v Smere vyrástol a navzájom sa osobne dobre poznajú. Nie je preto dôvod očakávať, že by tie strany nevedeli po voľbách spolupracovať. Takáto koalícia je mimoriadne pravdepodobná. Myslím si ale, že Pellegriniho politickú kariéru by mohla z reputačného hľadiska poškodiť, najmä v zahraničí. Ísť do vlády s človekom, ktorý otvorene spochybňuje ruskú agresiu na Ukrajine, je ďaleko za tým, čo by západní partneri v EÚ a NATO vedeli akceptovať. Fico je po týchto svojich výrokoch pre zahraničných partneroch neakceptovateľný. Druhá vec je však spolupráca na predčasných voľbách a referende. S týmto by Pellegrini nemal mať problém. Prípadnej dohode na referende by sa preto Fico a Pellegrini brániť nemuseli a bola by pre nich oboch pravdepodobne výhodná. Ich spoločná koalícia je možná, dokonca pravdepodobná, ale pre Pellegriniho bude mimoriadne problematická z hľadiska jeho politickej budúcnosti. Veľa vecí je otvorených a všetko bude záležať na výsledku volieb.

Ak skôr než o predčasné voľby pôjde v otázke referenda o mobilizáciu voličov, aký postoj očakávate od strán Progresívne Slovensko, KDH či od maďarskej Aliancie? PS len minulý týždeň ohlásilo koniec podpory tejto vláde. Pridajú sa tieto strany k Hlasu a Smeru alebo by im to, naopak, skôr poškodilo?

Jedna rovina je morálna, aj keď politika je predovšetkým o moci a nemali by sme sa preto odvolávať na morálku. Morálna rovina sa týka toho, že politici vnímajú, že treba zastaviť to zlé, čo sa deje. Takto to môžu vnímať v PS alebo v KDH. Aj preto z tohto „morálneho“ hľadiska, by boli pre nich predčasné voľby dobrým riešením a verím, že si ich aj úprimne prajú. Oveľa dôležitejšia však je v politike mocensko-pragmatická rovina. Tá sa týka toho, v ktorom okamihu a za akých okolností vie politická strana získať väčší podiel na moci. V tomto prípade je pre PS a zrejme aj KDH oveľa výhodnejšie počkať na riadny termín volieb. Jednak výkon súčasnej vlády nie je vôbec dobrý a koaličné strany budú s ďalšími vzájomnými spormi a útokmi v preferenciách ešte ďalej klesať. Toto bude voda na mlyn nielen opozičným parlamentným stranám, ale aj mimoparlamentným. Od nich bude závisieť, ako túto situáciu využijú. Ak budú mať dosť sebavedomia a túto situáciu dôslednou opozičnou politikou využijú, 18 mesiacov ostávajúcich do riadnych volieb im môže priniesť nárast preferencií. Z mocenského hľadiska by pre nich bolo podľa mňa výhodnejšie nechať túto koalíciu vládnuť v tých hádkach a marazme až do riadneho konca. Táto koalícia už na tom aj vzhľadom na veľké zdražovanie a naďalej narastajúci marazmus lepšie nebude.

Sme rodina často hrozí koncom vlády. Predseda jej poslaneckého klubu Peter Pčolinský minulý týždeň povedal, že koalícia funguje štandardne, nie je dohodnutá na ničom a ide free style, teda voľný štýl. Dá sa očakávať, že aj niekto z koalície by sa mohol pridať k myšlienke referenda o predčasných voľbách?

Z vecného hľadiska by to už nemalo veľký význam. Myslím, že od koaličných strán k tomu nedôjde. Ale pri tomto free style, ktorý koalícia predvádza, by sme sa nemuseli čudovať ničomu, ani takémuto krajne neracionálnemu riešeniu. Pre väčšinu členov tejto koalície je myšlienka predčasných volieb veľmi nelákavá. Pre OĽaNO Igora Matoviča a Za ľudí Veroniky Remišovej budú nasledujúce voľby znamenať dramatický ústup z mocenských pozícií. V prípade Sulíka a Kollára je to iné, ale len na prvý pohľad. Sulík sa síce v tejto koalícii cíti mimoriadne nepríjemne, no nemá také výrazné voličské straty ako OĽaNO alebo Za ľudí. SaS by už ale v budúcej vláde nemusela mať miesto. Aj pre ňu by to znamenalo stranu mocenský pozícií. Nech je táto koalícia akákoľvek, je to lepšie, než čo ju pravdepodobne podľa súčasných preferencií čaká. V prípade Sme rodina je to však jedno. Boris Kollár vie byť dobrou drahou nevestou pre kohokoľvek, kto bude koalíciu skladať. Kollár je na tom v tejto situácii v rámci koalície najlepšie. Bude len čakať na výsledok volieb a pripojí sa k tomu, kto drahú nevestu viac ocení.

Matovič po svojom „protiinflačnom rodinnom balíčku“ podporil aj svojho poslanca Györgya Gyimesiho s jeho návrhom na zákaz ideologizujúcich vlajok na štátnych budovách. Môžeme čakať, že kým opozícia strávi leto mobilizáciou voličov pri petícii na vyhlásenie referenda, Matovič nás bude v lete zamestnávať tzv. kultúrnymi vojnami? Čaká nás opäť divoké leto, na aké si v posledných rokoch už zvykáme?

Je fakt, že na Slovensku už niekoľko rokov nemáme uhorkovú sezónu. Je to spôsobené aj polarizáciou politiky a rozdeľovaním spoločnosti na tých, ktorí Fica akceptovať dokážu, a tých, ktorí to nedokážu. Aj preto je u nás politika mimoriadne turbulentná. Pokojné leto neočakávam aj preto, že koalícia si ide free style. Aj téma ako dúhové vlajky dokáže spoločnosť nejakým spôsobom rozrušiť. Politici koalície vychádzajú s témami, ktoré koalícii vôbec nepomáhajú. Je to aj znak toho, že súčasná koaličná politika je často vyslovene amatérska. Dobrá koaličná politika predpokladá, že špinavá bielizeň sa neperie na verejnosti pred voličmi. Kontroverzné témy by si mali koaličné strany vydiskutovať za zatvorenými dverami a nevyrušovať verejnosť vzájomnými hádkami. To je jeden z najhorších spôsobov robenia politiky. Prejavujú sa skutočne ako ťažkí amatéri, čo sa prejavuje aj klesajúcimi preferenciami.